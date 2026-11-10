Lebih Suka Layar Gelap daripada Terang? Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Kepribadian Ini

ilustrasi dark mode pada ponsel. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang mempunyai preferensi berbeda ketika menggunakan ponsel, termasuk dalam memilih tampilan layar. Ada yang lebih nyaman dengan mode terang atau light mode, tetapi tidak sedikit pula yang memilih dark mode karena tampilannya dianggap lebih sederhana dan menenangkan. Bagi sebagian pengguna, mengaktifkan mode gelap bukan sekadar mengikuti tren atau mempercantik tampilan perangkat. Pilihan tersebut bisa berkaitan dengan kenyamanan visual, kebiasaan menggunakan teknologi, hingga preferensi terhadap lingkungan yang tidak terlalu banyak memberikan rangsangan. Menariknya, kebiasaan sederhana ini juga sering dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian dalam pembahasan psikologi populer. Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri yang disebut-sebut berkaitan dengan orang yang lebih menyukai penggunaan dark mode pada ponselnya. 1. Menyukai Ketenangan dan Lebih Mudah Berkonsentrasi Orang yang terbiasa menggunakan mode gelap umumnya digambarkan menyukai suasana yang tidak terlalu ramai, termasuk dari segi tampilan visual. Layar dengan cahaya terang terkadang terasa mengganggu bagi sebagian orang, terutama setelah menjalani aktivitas panjang yang melelahkan. Sebaliknya, tampilan gelap dianggap memberikan kesan lebih tenang ketika mereka membaca pesan, membuka aplikasi, atau mengerjakan sesuatu melalui ponsel. Kebiasaan ini sering dikaitkan dengan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Mereka cenderung memilih suasana yang nyaman agar dapat menyelesaikan aktivitas tanpa terlalu banyak gangguan. 2. Cenderung Menikmati Waktu Sendiri atau Introvert Preferensi terhadap mode gelap juga kerap dihubungkan dengan karakter introvert yang lebih menyukai lingkungan dengan stimulasi rendah. Orang dengan kecenderungan introvert biasanya merasa nyaman ketika mempunyai waktu untuk menyendiri dan melakukan aktivitas sesuai ritmenya sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan suasana ramai untuk merasa bahagia. Bahkan, waktu yang dihabiskan sendiri sering dimanfaatkan untuk membaca, berpikir, atau melakukan kegiatan yang disukai. Dalam konteks ini, tampilan dark mode dianggap mencerminkan preferensi terhadap suasana yang lebih sederhana dan tidak terlalu mencolok. 3. Memperhatikan Kenyamanan untuk Jangka Panjang Orang yang memilih mode gelap secara konsisten sering digambarkan sebagai pribadi yang mempertimbangkan kenyamanan sebelum menentukan pilihan. Mereka tidak hanya memikirkan tampilan ponsel saat ini, tetapi juga memperhatikan bagaimana pengalaman menggunakan perangkat dalam waktu lama. Misalnya, seseorang yang setiap hari bekerja menggunakan ponsel atau komputer mungkin akan mencoba berbagai pengaturan layar agar aktivitasnya terasa lebih nyaman. Kebiasaan tersebut menunjukkan kecenderungan untuk memperhatikan kebutuhan diri sendiri dan melakukan penyesuaian kecil demi menjaga kenyamanan dalam keseharian. 4. Menyukai Kesederhanaan dan Tampilan Minimalis Dark mode mempunyai tampilan yang cenderung sederhana dengan dominasi warna gelap dan kontras tertentu. Bagi sebagian orang, desain seperti ini terlihat lebih rapi, tidak terlalu ramai, serta memberikan kesan minimalis. Preferensi tersebut sering dikaitkan dengan karakter yang menyukai keteraturan dan tidak terlalu tertarik pada sesuatu yang berlebihan. Mereka cenderung mengutamakan fungsi dibandingkan penampilan yang terlalu mencolok. Prinsip kesederhanaan ini juga bisa terlihat dalam cara mengatur ruang pribadi, memilih barang, hingga menjalani rutinitas sehari-hari. 5. Senang Memiliki Kendali atas Pilihan Sendiri Mengubah tampilan ponsel dari mode terang menjadi gelap merupakan keputusan sederhana yang bisa dilakukan setiap pengguna. Namun, kebiasaan tersebut dalam psikologi populer sering dihubungkan dengan keinginan seseorang untuk mempunyai kendali terhadap lingkungan pribadinya. Mereka lebih senang menentukan pengaturan sesuai kebutuhan daripada sekadar mengikuti pilihan bawaan perangkat. Sikap ini juga dapat tercermin dalam kebiasaan lain, seperti mengatur jadwal aktivitas, menentukan prioritas, hingga memilih lingkungan pertemanan yang dianggap sesuai dengan dirinya. 6. Lebih Peka terhadap Rangsangan dari Lingkungan Sebagian pengguna dark mode memilih tampilan tersebut karena merasa cahaya layar yang terlalu terang kurang nyaman bagi mata. Kondisi ini sering dikaitkan dengan sensitivitas seseorang terhadap rangsangan sensorik, seperti cahaya, suara, maupun warna tertentu. Orang yang lebih peka terhadap rangsangan biasanya berusaha menyesuaikan lingkungan agar aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Mereka mungkin memilih pencahayaan ruangan yang lebih lembut, mengurangi suara bising, atau mengatur tingkat kecerahan perangkat sesuai kebutuhan. Dengan melakukan penyesuaian tersebut, mereka dapat menciptakan suasana yang dirasa lebih mendukung konsentrasi dan kenyamanan. 7. Memiliki Sifat Introspektif dan Menyukai Kreativitas Karakter lain yang sering dikaitkan dengan pengguna mode gelap adalah kecenderungan untuk menikmati kegiatan yang melibatkan pemikiran mendalam. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang senang merenungkan sesuatu, mengembangkan gagasan, serta mencari sudut pandang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. Suasana yang lebih redup juga kerap dikaitkan dengan aktivitas kreatif dan pemikiran abstrak. Ketika gangguan visual berkurang, sebagian orang merasa lebih leluasa untuk berkonsentrasi dan mengembangkan imajinasi. Tidak mengherankan jika kebiasaan menggunakan dark mode sering diasosiasikan dengan orang yang menikmati aktivitas seperti menulis, membaca, menggambar, atau menciptakan ide-ide baru. Pada akhirnya, penggunaan dark mode merupakan pilihan pribadi yang bisa dipengaruhi oleh kenyamanan, kebutuhan, dan kebiasaan masing-masing individu. Ketujuh karakter tersebut menarik untuk diketahui, tetapi bukan berarti setiap pengguna mode gelap pasti memiliki kepribadian yang sama. Preferensi tampilan ponsel saja tidak cukup untuk menentukan apakah seseorang introvert, minimalis, atau kreatif.