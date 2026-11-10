Lebih Suka Layar Gelap daripada Terang? Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Kepribadian Ini

ilustrasi dark mode pada ponsel. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang mempunyai preferensi berbeda ketika menggunakan ponsel, termasuk dalam memilih tampilan layar. Ada yang lebih nyaman dengan mode terang atau light mode, tetapi tidak sedikit pula yang memilih dark mode karena tampilannya dianggap lebih sederhana dan menenangkan. Bagi sebagian pengguna, mengaktifkan mode gelap bukan sekadar mengikuti tren atau mempercantik tampilan perangkat. Pilihan tersebut bisa berkaitan dengan kenyamanan visual, kebiasaan menggunakan teknologi, hingga preferensi terhadap lingkungan yang tidak terlalu banyak memberikan rangsangan. Menariknya, kebiasaan sederhana ini juga sering dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian dalam pembahasan psikologi populer. Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri yang disebut-sebut berkaitan dengan orang yang lebih menyukai penggunaan dark mode pada ponselnya. 1. Menyukai Ketenangan dan Lebih Mudah Berkonsentrasi Orang yang terbiasa menggunakan mode gelap umumnya digambarkan menyukai suasana yang tidak terlalu ramai, termasuk dari segi tampilan visual. Layar dengan cahaya terang terkadang terasa mengganggu bagi sebagian orang, terutama setelah menjalani aktivitas panjang yang melelahkan. Sebaliknya, tampilan gelap dianggap memberikan kesan lebih tenang ketika mereka membaca pesan, membuka aplikasi, atau mengerjakan sesuatu melalui ponsel. Kebiasaan ini sering dikaitkan dengan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Mereka cenderung memilih suasana yang nyaman agar dapat menyelesaikan aktivitas tanpa terlalu banyak gangguan. 2. Cenderung Menikmati Waktu Sendiri atau Introvert Preferensi terhadap mode gelap juga kerap dihubungkan dengan karakter introvert yang lebih menyukai lingkungan dengan stimulasi rendah. Orang dengan kecenderungan introvert biasanya merasa nyaman ketika mempunyai waktu untuk menyendiri dan melakukan aktivitas sesuai ritmenya sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan suasana ramai untuk merasa bahagia. Bahkan, waktu yang dihabiskan sendiri sering dimanfaatkan untuk membaca, berpikir, atau melakukan kegiatan yang disukai. Dalam konteks ini, tampilan dark mode dianggap mencerminkan preferensi terhadap suasana yang lebih sederhana dan tidak terlalu mencolok. 3. Memperhatikan Kenyamanan untuk Jangka Panjang