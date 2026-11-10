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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 20.32 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Konon Melekat pada Orang yang Berjalan Cepat

ilustrasi orang yang berjalan cepat. (freepik)

JawaPos.com - Kebiasaan seseorang ketika berjalan ternyata bisa menjadi hal menarik untuk diamati. Ada orang yang lebih suka melangkah santai, tetapi tidak sedikit pula yang terbiasa berjalan dengan cepat seolah selalu memiliki sesuatu yang harus segera dikerjakan.

Cara berjalan tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter dan kebiasaan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Orang yang terbiasa berjalan cepat sering digambarkan memiliki semangat tinggi, menyukai kesibukan, dan cenderung ingin menyelesaikan berbagai urusan tanpa membuang banyak waktu.

Meskipun kecepatan berjalan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, kebiasaan ini kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter tertentu.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering diasosiasikan dengan orang-orang yang gemar berjalan cepat. Apakah kamu termasuk salah satunya?

1. Energik dan Memiliki Semangat Tinggi

Orang yang terbiasa berjalan cepat sering kali digambarkan sebagai pribadi yang aktif dan penuh energi. Mereka cenderung tidak suka berdiam diri terlalu lama karena selalu memiliki kegiatan atau sesuatu yang ingin diselesaikan.

Semangat tersebut juga terlihat dari cara mereka menjalani rutinitas. Mereka biasanya memiliki dorongan kuat untuk terus bergerak, mencoba berbagai hal, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Karakter energik ini membuat mereka terlihat produktif serta memiliki antusiasme tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

2. Cenderung Tidak Sabar Menunggu

Kebiasaan berjalan cepat juga sering dikaitkan dengan karakter yang kurang menyukai waktu terbuang percuma.

Ketika harus mengantre atau menunggu seseorang, mereka mungkin merasa gelisah karena berpikir masih banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan.

Mereka memiliki keinginan untuk segera menyelesaikan satu urusan dan beralih ke aktivitas berikutnya. Akibatnya, situasi yang berjalan lambat terkadang membuat mereka merasa kurang nyaman.

Namun, kemampuan mengendalikan diri tetap diperlukan agar keinginan untuk bergerak cepat tidak membuat mereka mudah frustrasi.

3. Memiliki Orientasi Tujuan yang Kuat

Editor: Setyo Adi Nugroho
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