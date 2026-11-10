Bukan Soal Kekayaan, 6 Kebiasaan Ini Jadi Kunci Hidup yang Lebih Berkualitas

ilustrasi orang yang menikmati hidup. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Kehidupan seseorang kerap dinilai dari apa yang terlihat, mulai dari rumah yang megah hingga kendaraan mahal yang dikendarai. Tidak sedikit orang menganggap bahwa kepemilikan barang mewah menjadi gambaran kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Padahal, hidup berkualitas tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan ataupun banyaknya kekayaan yang dimiliki. Ada orang-orang dengan pendapatan biasa saja, tetapi mampu menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan positif yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bisa ditemukan melalui hal-hal sederhana, bukan semata-mata dari kemewahan, seperti dilansir dari Geediting. 1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Barang Bagi sebagian orang, membeli barang terbaru mungkin menjadi sumber kepuasan. Namun, mereka yang mampu menikmati hidup dengan penghasilan rata-rata justru lebih mengutamakan pengalaman berharga. Mereka cenderung memilih menggunakan uang untuk melakukan perjalanan, menikmati konser musik, mencoba kegiatan baru, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Bagi mereka, pengalaman memberikan kenangan yang bertahan lama, sedangkan kepuasan dari membeli barang baru sering kali hanya berlangsung sementara. 2. Selalu Membiasakan Diri untuk Bersyukur Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang lebih mudah merasa bahagia adalah kemampuan menghargai apa yang sudah dimiliki. Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa tertinggal karena belum mempunyai sesuatu. Sebaliknya, mereka berusaha melihat sisi positif dari setiap keadaan. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, kehidupan terasa lebih ringan dan tidak selalu dipenuhi tuntutan untuk mendapatkan lebih banyak. 3. Tidak Berhenti Belajar dan Mengembangkan Diri Memiliki penghasilan rata-rata bukan alasan untuk berhenti meningkatkan kemampuan. Orang yang menikmati kehidupannya biasanya menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan aset berharga. Mereka senang mempelajari hal baru, membaca buku, mengikuti pelatihan, atau mencari informasi yang dapat menambah wawasan. Kebiasaan tersebut tidak hanya membantu memperluas pengetahuan, tetapi juga membuka peluang untuk berkembang dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. 4. Menjadikan Aktivitas Fisik sebagai Rutinitas Menjaga kesehatan tubuh tidak harus dilakukan dengan mengeluarkan banyak uang untuk membeli peralatan olahraga atau menjadi anggota pusat kebugaran. Orang-orang ini lebih memilih aktivitas sederhana yang mudah dilakukan, seperti berjalan kaki pada pagi hari, jogging, bersepeda, atau sekadar melakukan peregangan di rumah. Selain membantu menjaga kebugaran, aktivitas fisik juga dapat menjadi cara untuk mengurangi stres dan membuat suasana hati lebih baik. 5. Memprioritaskan Hubungan dengan Orang Terdekat Kesibukan sehari-hari dan perkembangan teknologi terkadang membuat seseorang semakin jarang berinteraksi secara langsung dengan keluarga maupun teman. Padahal, hubungan sosial yang sehat memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang bahagia. Mereka yang mampu menikmati hidup memahami pentingnya meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Sekadar berbincang, makan bersama, atau saling memberikan dukungan dapat menghadirkan kebahagiaan yang tidak selalu bisa dibeli dengan uang. 6. Menjalani Kehidupan dengan Lebih Sederhana Kebiasaan lainnya adalah tidak memaksakan diri untuk memiliki atau melakukan segala sesuatu. Mereka berusaha menerapkan pola hidup sederhana, mulai dari menjaga rumah tetap rapi, mengatur aktivitas harian, hingga membatasi penggunaan perangkat digital yang tidak diperlukan. Dengan mengurangi hal-hal yang berlebihan, mereka memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk memperhatikan sesuatu yang benar-benar penting. Pada akhirnya, kehidupan yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan atau seberapa mahal barang yang dimiliki. Cara seseorang menghargai waktu, menjaga kesehatan, membangun hubungan, dan menikmati hal-hal sederhana juga menjadi bagian penting dari kebahagiaan.