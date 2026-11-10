Bukan Soal Kekayaan, 6 Kebiasaan Ini Jadi Kunci Hidup yang Lebih Berkualitas

JawaPos.com - Kehidupan seseorang kerap dinilai dari apa yang terlihat, mulai dari rumah yang megah hingga kendaraan mahal yang dikendarai. Tidak sedikit orang menganggap bahwa kepemilikan barang mewah menjadi gambaran kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Padahal, hidup berkualitas tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan ataupun banyaknya kekayaan yang dimiliki. Ada orang-orang dengan pendapatan biasa saja, tetapi mampu menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan positif yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bisa ditemukan melalui hal-hal sederhana, bukan semata-mata dari kemewahan, seperti dilansir dari Geediting. 1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Barang Bagi sebagian orang, membeli barang terbaru mungkin menjadi sumber kepuasan. Namun, mereka yang mampu menikmati hidup dengan penghasilan rata-rata justru lebih mengutamakan pengalaman berharga. Mereka cenderung memilih menggunakan uang untuk melakukan perjalanan, menikmati konser musik, mencoba kegiatan baru, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Bagi mereka, pengalaman memberikan kenangan yang bertahan lama, sedangkan kepuasan dari membeli barang baru sering kali hanya berlangsung sementara. 2. Selalu Membiasakan Diri untuk Bersyukur Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang lebih mudah merasa bahagia adalah kemampuan menghargai apa yang sudah dimiliki. Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa tertinggal karena belum mempunyai sesuatu. Sebaliknya, mereka berusaha melihat sisi positif dari setiap keadaan. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, kehidupan terasa lebih ringan dan tidak selalu dipenuhi tuntutan untuk mendapatkan lebih banyak. 3. Tidak Berhenti Belajar dan Mengembangkan Diri Memiliki penghasilan rata-rata bukan alasan untuk berhenti meningkatkan kemampuan. Orang yang menikmati kehidupannya biasanya menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan aset berharga. Mereka senang mempelajari hal baru, membaca buku, mengikuti pelatihan, atau mencari informasi yang dapat menambah wawasan.
JawaPos.com - Kehidupan seseorang kerap dinilai dari apa yang terlihat, mulai dari rumah yang megah hingga kendaraan mahal yang dikendarai. Tidak sedikit orang menganggap bahwa kepemilikan barang mewah menjadi gambaran kesuksesan dan kebahagiaan seseorang.
Padahal, hidup berkualitas tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan ataupun banyaknya kekayaan yang dimiliki. Ada orang-orang dengan pendapatan biasa saja, tetapi mampu menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan.
Hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan positif yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bisa ditemukan melalui hal-hal sederhana, bukan semata-mata dari kemewahan, seperti dilansir dari Geediting.
1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Barang
Bagi sebagian orang, membeli barang terbaru mungkin menjadi sumber kepuasan. Namun, mereka yang mampu menikmati hidup dengan penghasilan rata-rata justru lebih mengutamakan pengalaman berharga.
Mereka cenderung memilih menggunakan uang untuk melakukan perjalanan, menikmati konser musik, mencoba kegiatan baru, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat.
Bagi mereka, pengalaman memberikan kenangan yang bertahan lama, sedangkan kepuasan dari membeli barang baru sering kali hanya berlangsung sementara.
2. Selalu Membiasakan Diri untuk Bersyukur
Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang lebih mudah merasa bahagia adalah kemampuan menghargai apa yang sudah dimiliki.
Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa tertinggal karena belum mempunyai sesuatu.
Sebaliknya, mereka berusaha melihat sisi positif dari setiap keadaan. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, kehidupan terasa lebih ringan dan tidak selalu dipenuhi tuntutan untuk mendapatkan lebih banyak.
3. Tidak Berhenti Belajar dan Mengembangkan Diri
Memiliki penghasilan rata-rata bukan alasan untuk berhenti meningkatkan kemampuan. Orang yang menikmati kehidupannya biasanya menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan aset berharga.
Mereka senang mempelajari hal baru, membaca buku, mengikuti pelatihan, atau mencari informasi yang dapat menambah wawasan.
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