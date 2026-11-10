Jam Kerja yang Dianggap Wajar oleh Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z

Ilustrasi, jam kerja yang dianggap wajar antargenerasi. Magnific/ garetvisual.



JawaPos.com - Ternyata, terdapat kesenjangan yang cukup lebar mengenai jam kerja wajar antargenerasi.



Mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda saat ini cenderung pulang teng-go atau tidak terpaku pada jam kerja konvensional, yakni jam Sembilan pagi hingga lima sore.



Lebih lanjut, berikut ini yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (10/11) tentang jam kerja yang dianggap wajar oleh masing-masing generasi: Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z.



Generasi Baby Boomer



Mereka yang lahir 1946 – 1964 menganggap jam kerja belum berakhir sebelum semua tugas diselesaikan.



Bagi Baby Boomer, hari kerja yang utuh berarti hadir di tempat kerja dan tidak beranjak sebelum pekerjaan tuntas.



Generasi ini lebih terbiasa dengan jam kerja kantor yang baku dan selalu 'standby' selama jam-jam tersebut dianggap sebagai tolok ukur karyawan yang dapat diandalkan.



Sementara meninggalkan kantor lebih awal atau menolak tugas tambahan mungkin terasa ganjil bagi kebanyakan Boomer, karena mereka meyakini bahwa kerja keras dan komitmen adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.



Budaya kerja mereka pulang larut malam dan bekerja lembur.



Hal tersebut dianggap sebagai tanda dedikasi.



Lalu, menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh atasan adalah hal yang penting sehingga sering kali harus mendahulukan pekerjaan diatas rencana pribadi.



Mereka beranggapan jam kerja yang wajar itu berkaitan dengan jadwal yang dapat diprediksi, tahu persis apa yang harus diselesaikan dan kapan harus menyelesaikannya.



Jadi, bagi mereka, ada kepuasan tersendiri saat mengetahui bahwa mereka telah bekerja keras dan berhak menikmati waktu istirahat.



Generasi X (Gen X)



Generasi X yang lahir tahun 1965 – 1980 menganggap jam kerja yang wajar adalah soal keseimbangan dan sedikit penggunaan akal sehat.



Mereka berada di tengah-tengah antara etos kerja Boomer dan ekspektasi yang lebih fleksibel dari generasi yang lebih muda.



Jadi, Gen X tidak keberatan harus bekerja penuh selama delapan jam sehari, namun juga tidak beranggapan bahwa sekadar duduk di meja kerja secara otomatis menjadikan seorang karyawan lebih baik.



Menurut mereka, menyelesaikan pekerjaan memang penting, tetapi begitu pula dengan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan di luar kantor.



Generasi Milenial



Orang-orang yang lahir 1981 – 1996 bertekad memiliki kehidupan di luar pekerjaan.



Mereka juga tidak terlalu peduli dengan upaya menjaga citra diri.

Ini membuat Generasi Milenial cenderung menyelesaikan tugas-tugas yang diharapkan, tapi ketika tugas selesai, mereka jauh lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga atau melakukan kegiatan atau hobi yang disukai.



Banyak dari kaum Milenial lebih sadar akan bahaya kelelahan ekstrem atau 'burnout'.



Jadi, mereka menghargai atasan yang menghormati waktu pribadi mereka, termasuk tidak menelepon atau mengirim surel di luar jam kerja.



Mereka bisa menjadi pekerja yang dapat diandalkan.

Tapi, meminta Milenial mengorbankan waktu malam apalagi tanpa bayaran adalah permintaan yang terlalu berat bagi mereka.



Generasi Z (Gen Z)



Gen Z menolak untuk mengorbankan satu menit pun dari waktu luangnya setelah jam kerja berakhir.



Generasi yang lahir tahun 1997 – 2012 adalah kelompok yang paling tidak tertarik membiarkan karier mendominasi hidup mereka.



Meski cenderung ambisius dan termotivasi, Gen Z juga sadar bahwa hidup bukan sekadar mengejar promosi jabatan.



Mereka menginginkan uang, tapi tidak terlalu memedulikan kesuksesan.



Kebanyakan dari generasi ini menganggap bahwa delapan jam kerja berarti delapan jam kerja, tidak lebih.



Sementara jadwal yang fleksibel serta bekerja dari jarak jauh membuat pengaturan waktu menjadi jauh lebih mudah, karena Gen Z tidak perlu lagi menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya.***