6 Kebiasaan Sehat Anak yang Rutin Makan Malam Bersama Keluarga Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa makan malam bersama keluarga dulu menjadi kebiasaan umum yang diharapkan di banyak rumah tangga tradisional.

Kini kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan, padahal rutinitas ini mengajarkan beragam kebiasaan sehat yang bermanfaat bagi anak ketika mereka beranjak dewasa.

Anak yang dibesarkan dengan prioritas makan malam bersama cenderung membawa nilai penting dari keluarga tersebut ke dalam kehidupan dewasanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut enam kebiasaan sehat yang umumnya dimiliki orang dewasa yang semasa kecil rutin makan malam bersama keluarga.

1. Ketangguhan emosional

Sekitar separuh warga Amerika melaporkan makan malam bersama keluarga tiga hingga lima kali dalam seminggu, jauh menurun dibanding masa lampau.

Menurut psikolog klinis sekaligus salah satu pendiri Family Dinner Project, kedekatan dengan orang tua berfungsi seperti sabuk pengaman di jalan berlubang masa kanak-kanak.

Anak yang tahu akan makan malam bersama secara rutin juga tahu selalu ada kesempatan untuk bercerita tentang masalah mereka.

Duduk santai bersama saat makan terasa jauh lebih ringan bagi anak daripada harus meminta orang tua menyediakan waktu khusus untuk berbicara.

Karena merasa didengarkan dan dekat dengan orang tua, anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh secara emosional saat menghadapi tekanan hidup.

2. Menjaga ikatan erat yang meredakan depresi

Sebuah laporan tahun 2012 menemukan bahwa remaja yang rutin makan malam bersama keluarga lebih jarang mengalami depresi dibanding remaja lainnya.

Hal itu terjadi karena mereka umumnya melaporkan ikatan yang lebih dekat dengan orang tua mereka sehari-hari.

Menurut Pew Research Center, hampir tiga perempat orang dewasa Amerika menempatkan waktu bersama keluarga sebagai salah satu aspek terpenting dalam hidup mereka.

Waktu makan menjadi momen ideal untuk memastikan setiap anggota keluarga dapat bertemu dan saling melihat kondisi satu sama lain.

Bahkan ketika tidak bisa bertemu langsung, teknologi kini memungkinkan makan malam keluarga dilakukan secara virtual agar kedekatan tetap terjaga.

3. Melatih komunikasi yang jelas

Psikolog tersebut menjelaskan bahwa makan malam keluarga membantu anak mengembangkan kosakata yang lebih luas melalui percakapan alami di meja makan.

Pada anak prasekolah, percakapan itu mengandung kata langka atau tidak umum sepuluh kali lebih banyak, misalnya saat orang tua bercerita tentang kemacetan.

Banyak kata semacam itu tidak mereka temukan di buku bergambar maupun di tempat bermain, padahal kosakata luas membuat anak belajar membaca lebih dini dan mudah.

Keterampilan komunikasi tersebut berujung pada nilai yang lebih baik serta hubungan yang lebih sehat sepanjang hidup mereka.

Berlatih mengobrol di meja makan juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi di ruang rapat dan kencan, karena anak terbiasa mengungkapkan perasaan serta mendengarkan orang lain.

4. Peka terhadap isyarat sosial yang halus

Saat seluruh keluarga makan bersama, orang tua lebih mengetahui detail keseharian anak, seperti nama teman sekelas dan guru yang disukai atau tidak.

Mereka juga belajar mengenali suasana hati anak, sehingga lebih cepat menyadari ketika perilaku anak tiba-tiba berubah dari biasanya.

Hal yang sama berlaku bagi anak, sebab mereka lebih mudah menyadari ada yang salah ketika saudara yang biasanya ceria mendadak diam.

Anak yang mengembangkan kepekaan ini sejak dini umumnya sangat mahir membaca perilaku orang lain ketika sudah dewasa.

Kemampuan tersebut membantu mereka menjalin hubungan yang lebih hangat dan memahami kebutuhan orang di sekitarnya tanpa harus diungkapkan secara langsung.

5. Menjaga kedekatan dengan saudara kandung

Keluarga merupakan nilai penting bagi sebagian besar orang Amerika, dan makan malam bersama biasanya turut mempererat hubungan antarsaudara kandung.

Kedekatan itu terutama terbentuk ketika orang tua berupaya menjadikan waktu makan menyenangkan serta penuh percakapan yang hangat.

Dalam suasana seperti itu, kakak beradik saling mengenal pada tingkat yang lebih dalam dibanding sekadar tinggal dalam satu rumah.

Pertemuan rutin di meja makan memberi ruang bagi mereka untuk berbagi cerita, tertawa bersama, dan memahami cara pandang satu sama lain.

Ikatan yang kuat tersebut sering bertahan hingga dewasa, sehingga hubungan antarsaudara tetap erat meski sudah menjalani kehidupan masing-masing.

6. Memiliki hubungan yang sadar dengan makanan

Anak yang rutin makan bersama keluarga cenderung memiliki hubungan lebih sehat dengan makanan ketika dewasa nanti.

Mereka memandang waktu makan bukan sekadar saat mengisi perut, melainkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta.

Meski kelak tinggal sendiri, mereka cenderung menganggap makan malam sebagai waktu untuk duduk bersama pikiran dan mencerna peristiwa sepanjang hari.

Makan malam semacam itu juga membangun pola makan sehat, seperti mengutamakan hidangan utama yang layak dibandingkan mengudap tanpa sadar sepanjang hari.