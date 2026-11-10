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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 19.52 WIB

6 Kebiasaan Sehat Anak yang Rutin Makan Malam Bersama Keluarga Menurut Psikologi

Kebiasaan sehat anak yang rutin makan malam bersama keluarga menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Kebiasaan sehat anak yang rutin makan malam bersama keluarga menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa makan malam bersama keluarga dulu menjadi kebiasaan umum yang diharapkan di banyak rumah tangga tradisional.

Kini kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan, padahal rutinitas ini mengajarkan beragam kebiasaan sehat yang bermanfaat bagi anak ketika mereka beranjak dewasa.

Anak yang dibesarkan dengan prioritas makan malam bersama cenderung membawa nilai penting dari keluarga tersebut ke dalam kehidupan dewasanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut enam kebiasaan sehat yang umumnya dimiliki orang dewasa yang semasa kecil rutin makan malam bersama keluarga.

1. Ketangguhan emosional

Sekitar separuh warga Amerika melaporkan makan malam bersama keluarga tiga hingga lima kali dalam seminggu, jauh menurun dibanding masa lampau.

Menurut psikolog klinis sekaligus salah satu pendiri Family Dinner Project, kedekatan dengan orang tua berfungsi seperti sabuk pengaman di jalan berlubang masa kanak-kanak.

Anak yang tahu akan makan malam bersama secara rutin juga tahu selalu ada kesempatan untuk bercerita tentang masalah mereka.

Duduk santai bersama saat makan terasa jauh lebih ringan bagi anak daripada harus meminta orang tua menyediakan waktu khusus untuk berbicara.

Karena merasa didengarkan dan dekat dengan orang tua, anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh secara emosional saat menghadapi tekanan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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