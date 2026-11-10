8 Ucapan Orang yang Lelah Menanggung Beban Mental Rumah Tangga Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga berjalan seperti bisnis, dengan satu orang mengendalikan operasional harian sekaligus memikul beban mental semua anggotanya.

Tanggung jawab itu termasuk kelelahan emosional yang sering membuat seseorang kewalahan dan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri.

Semakin letih, semakin besar kecenderungan mereka melontarkan keluhan tentang beban mental rumah tangga dalam obrolan santai.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut delapan ucapan orang yang lelah menanggung beban mental rumah tangga dan mengalami kelelahan emosional.

1. “Aku kelelahan”

Menjadi tumpuan semua orang memang melelahkan, karena ada tekanan untuk selalu kuat dan mengurus segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang sulit.

Orang yang disayangi tidak bisa terus berharap satu orang mengerjakan semuanya, sebab tidak ada yang mampu menuang dari cangkir yang kosong.

Untuk itu, penjaga rumah tangga perlu menetapkan batasan, tetapi menolak permintaan orang tercinta jauh lebih sulit daripada kedengarannya.

Akibatnya mereka memaksakan diri hingga batas akhir, sehingga di penghujung hari kapasitasnya habis dan istirahat terasa sulit karena esok harus mengulang semuanya.

2. “Aku tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri”

Perawatan diri kini menjadi istilah populer, padahal tidak selalu menuntut rutinitas mewah atau berjam-jam di spa, karena menonton acara favorit setelah anak tidur pun cukup.

Tidak semua orang punya kesempatan menikmati momen tenang, terutama yang memikul beban rumah tangga, sehingga mereka sering mengaku ingin rileks tetapi jarang punya waktu.

Pengurus rumah tangga bisa merasa kehilangan kemandirian karena menjadi satu-satunya orang yang menjaga semua anggota keluarga tetap bertahan.

Padahal istirahat dan memulihkan tenaga menguntungkan semua orang, sebab seseorang tidak dapat merawat orang lain jika dirinya sendiri terabaikan.

3. “Aku tidak bisa mengingat semuanya”

Orang yang menanggung beban emosional keluarga biasanya sibuk mengatur perasaan dan jadwal semua orang, misalnya menenangkan satu anggota yang patah hati sambil mengatur janji temu anggota lain.

Ketika mengerjakan segalanya untuk orang lain, mereka perlahan kehilangan dirinya sendiri dan kewalahan mengikuti semua tuntutan yang datang.

Penelitian menemukan bahwa 71 persen perempuan menanggung sebagian besar beban mental rumah tangga, sehingga banyak ibu merasa sulit menjaga semuanya tetap teratur.

Mereka berharap keluarga ikut membantu, tetapi sering kali justru dibiarkan membereskan semua kekacauan sendirian.

4. “Kamu harus belajar sendiri”

Orang ini akan melakukan banyak hal untuk semua orang, tetapi pada akhirnya anggota keluarga perlu belajar mengerjakan tugas harian dan mengolah emosi tanpa bimbingan terus-menerus.

Melepaskan dan membiarkan orang lain mengambil alih memang tidak mudah, tetapi pada titik tertentu itulah pilihan terbaik karena tanggung jawab tidak bisa dipikul selamanya.

Dengan bertanggung jawab atas diri sendiri, seseorang menjadi penulis kehidupannya, sedangkan satu orang yang memimpin semua kerja mental dan emosional akan memikul terlalu banyak.

Ia pun menjadi terkuras, tertekan, dan tidak mampu mengurus dirinya, sehingga perlu mendorong orang tercinta mengendalikan hidup mereka sendiri.

5. “Bisakah kamu melakukannya tanpa disuruh?”

Ketidakberdayaan yang dipelajari kian umum, ketika seseorang bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya dan menyalahkan ketidakmampuan dirinya untuk mengerjakan sesuatu dengan benar.

Mereka berpura-pura tidak sanggup melakukan apa pun sendiri, bahkan untuk hal sekecil membereskan barang di rumah, sehingga orang lain harus mengurus mereka.

Orang seperti ini cenderung melakukan yang minimal dan jarang berinisiatif mengurus hal kecil, sehingga kehilangan kesempatan membangun keterampilan sendiri.

Akibatnya, orang yang memikul rumah tangga di punggungnya berharap mereka mau bertindak tanpa harus selalu diminta.

6. “Bilang saja apa yang kamu butuhkan dariku”

Banyak orang pernah mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan karena lebih mudah daripada menjelaskannya kepada orang lain, dan posisi ini sangat melelahkan.

Alih-alih berharap orang lain memikul bagiannya, mereka mengambil kendali karena merasa satu-satunya orang yang dapat dipercaya hanyalah diri sendiri.

Terus menerus mengambil alih tugas orang lain dapat memunculkan masalah kepercayaan, mungkin akibat pernah dikecewakan semasa kecil sehingga merasa harus selalu hadir demi memastikan segalanya selesai.

Mereka juga khawatir orang lain akan runtuh di bawah tekanan tanpa dukungan tersebut, lalu berusaha mencegahnya.

7. “Kalau bukan aku, siapa lagi?”

Banyak orang pernah mengerjakan segalanya karena tidak bisa mengandalkan siapa pun, terutama dalam rumah tangga yang bebannya hanya ditanggung satu orang.

Daripada meminta bantuan, mereka mengerjakannya sendiri agar pasti selesai, sehingga tercipta siklus yang menempatkan semua orang di depan dirinya sendiri.

Sikap ini bisa menjadi tanda masalah kepercayaan, bukan berarti tidak percaya pada keluarga, melainkan merasa tidak bisa mengandalkan mereka untuk membereskan masalah.

Mereka sungguh yakin bahwa jika bukan dirinya yang bertindak, tidak ada anggota rumah tangga lain yang akan melakukannya.

8. “Aku lelah menanggung semua tanggung jawab”

Ketika terlalu terlibat dalam urusan orang lain, seseorang sering kehilangan kemampuan mengelola kebutuhannya sendiri karena mengambil alih tanggung jawab mereka dan mengabaikan miliknya.

Kondisi ini sulit bagi semua pihak, sebab ia melalaikan kebutuhan pribadinya sementara orang lain belajar ketidakberdayaan dan bergantung pada selain dirinya.

Hidup seperti ini selamanya tidaklah realistis, sehingga cepat atau lambat orang yang memikul beban emosional dan mental semua orang akan merasa jenuh.