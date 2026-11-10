Menurut Psikologi, 10 Ciri Ini Kerap Ditemukan pada Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Di tengah kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap punya anak sebagai bagian penting dalam kehidupan, sebagian orang memilih jalan berbeda.

Mereka tidak merasa harus mengikuti tuntutan sosial tersebut dan memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjalani kehidupan tanpa anak.

Menariknya, pilihan hidup ini kerap dikaitkan dengan karakter dan pola pikir tertentu.

Menurut psikologi, terdapat 10 ciri kepribadian yang mungkin ditemukan pada orang-orang yang tidak tertarik memiliki anak atau memilih hidup childfree.

1. Mereka spontan

Orang yang tidak punya anak cenderung bersikap spontan dan terkadang impulsif, ini berkontribusi pada prioritas mereka terhadap gaya hidup tanpa anak.

Mereka ingin memiliki kebebasan untuk pergi, berpetualang, atau bahkan tidak melakukan apa pun tanpa merasa cemas atau bersalah karena meninggalkan anak.

2. Mereka punya kesadaran diri

Orang yang sengaja tidak punya anak hanya memilih untuk menginvestasikan waktu, uang, dan energi pada usaha dan hubungan lain.

Mereka dapat menyadari bahwa akan menjadi orangtua yang buruk, acuh tak acuh, atau pemarah hanya dengan mengungkapkan emosi, pendapat, dan pengalaman hidup.

3. Mereka individualistis

Individualistis menjadi salah satu ciri kepribadian yang paling umum dari orang-orang yang tidak tertarik untuk memiliki anak karena sadar soal apa yang diprioritaskan dalam hubungan, kebiasaan, dan tujuan.

Mereka berkomitmen pada identitas dan pertumbuhan pribadi, tidak mau membagi waktunya dengan orang lain, terutama ketika mengasuh anak.

4. Mereka kreatif

Menurut studi dari Pew Research Center, mayoritas orang yang tidak punya anak akan meluangkan waktu dan uang untuk mengejar usaha kreatif, hobi, dan minat.

Bahkan 60 persen dari mereka berpendapat bahwa tidak punya anak telah membantu pertumbuhan profesional dan pengembangan pribadi.

Orang tua yang berjuang dalam mengasuh anak biasanya akan kelelahan karena tanggung jawab mengasuh anak, sering kali berjuang memberi ruang bagi diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional.

5. Mereka berjiwa sosial dan peduli dengan koneksi

Tidak punya anak membuat kehidupan sosial mereka lebih mudah. Mereka juga peduli dengan faktor penentu pribadi dan finansial, seperti mampu membeli barang yang diinginkan dan berinvestasi dalam hobi tanpa gangguan.

Secara umum, memiliki anak dianggap dapat menimbulkan ketegangan pada hubungan pribadi, merusak komunikasi yang sehat, kesehatan emosional, dan mental.

6. Mereka terpelajar dan ingin tahu

Individu yang sengaja tidak punya anak cenderung memiliki pendidikan tinggi daripada rekan-rekannya yang punya anak.

Mereka tidak hanya memiliki lebih banyak waktu, namun juga sadar diri dengan kebebasan untuk mengejar minat tanpa batasan keluarga.

7. Mereka punya kepekaan sosial

Menurut penelitian dari Pew Research Center, hampir 40 persen orang dewasa di bawah usia 50 tahun berpendapat bahwa memilih untuk tidak memiliki anak karena kondisi dunia.

Hal ini termasuk perubahan iklim, lingkungan, dilema keadilan sosial, dan kondisi politik saat ini.

Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan dampak negatif dari kesejahteraan masa depan anak-anak.

8. Mereka mandiri dan menikmati rasa kontrol

Banyak orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak terlalu menghargai kemandirian dan rasa kendali bawaan atas hidup.

Ada rasa aman yang dirasakan mereka saat memikirkan masa depan. Mereka dapat menetapkan dan memprioritaskan tujuan sendiri, berinvestasi dalam keuangan, dan membuat keputusan hidup tanpa batasan.

9. Mereka menghargai waktu sendiri

Memanfaatkan kekuatan waktu sendiri dapat berdampak luar biasa pada energi sosial, kesehatan emosional, dan identitas individu.

Orang yang sengaja tidak punya anak cenderung lebih memahami dan merasakan manfaat dari waktu sendiri ini dibandingkan dengan orang tua.

10. Mereka disalahpahami

Dalam banyak hal, merasa disalahpahami menjadi salah satu ciri kepribadian orang yang tidak berminat punya anak karena stigma sosial.

Mereka dicap sebagai seorang yang egois, memicu rasa benci terhadap punya anak dan bahkan mengasuh anak secara umum.