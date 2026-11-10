Menurut Psikologi, 10 Ciri Ini Kerap Ditemukan pada Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Di tengah kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap punya anak sebagai bagian penting dalam kehidupan, sebagian orang memilih jalan berbeda.

Mereka tidak merasa harus mengikuti tuntutan sosial tersebut dan memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjalani kehidupan tanpa anak.

Menariknya, pilihan hidup ini kerap dikaitkan dengan karakter dan pola pikir tertentu.

Menurut psikologi, terdapat 10 ciri kepribadian yang mungkin ditemukan pada orang-orang yang tidak tertarik memiliki anak atau memilih hidup childfree.

1. Mereka spontan

Orang yang tidak punya anak cenderung bersikap spontan dan terkadang impulsif, ini berkontribusi pada prioritas mereka terhadap gaya hidup tanpa anak.

Mereka ingin memiliki kebebasan untuk pergi, berpetualang, atau bahkan tidak melakukan apa pun tanpa merasa cemas atau bersalah karena meninggalkan anak.

2. Mereka punya kesadaran diri