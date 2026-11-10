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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 18.08 WIB

Menurut Psikologi, 10 Ciri Ini Kerap Ditemukan pada Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak

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ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Di tengah kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap punya anak sebagai bagian penting dalam kehidupan, sebagian orang memilih jalan berbeda.

Mereka tidak merasa harus mengikuti tuntutan sosial tersebut dan memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjalani kehidupan tanpa anak.

Menariknya, pilihan hidup ini kerap dikaitkan dengan karakter dan pola pikir tertentu.

Menurut psikologi, terdapat 10 ciri kepribadian yang mungkin ditemukan pada orang-orang yang tidak tertarik memiliki anak atau memilih hidup childfree.

1. Mereka spontan

Orang yang tidak punya anak cenderung bersikap spontan dan terkadang impulsif, ini berkontribusi pada prioritas mereka terhadap gaya hidup tanpa anak.  

Mereka ingin memiliki kebebasan untuk pergi, berpetualang, atau bahkan tidak melakukan apa pun tanpa merasa cemas atau bersalah karena meninggalkan anak.

2. Mereka punya kesadaran diri

Orang yang sengaja tidak punya anak hanya memilih untuk menginvestasikan waktu, uang, dan energi pada usaha dan hubungan lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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