Menurut Psikologi, 10 Ciri Ini Kerap Ditemukan pada Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak

JawaPos.com – Di tengah kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap punya anak sebagai bagian penting dalam kehidupan, sebagian orang memilih jalan berbeda.
Mereka tidak merasa harus mengikuti tuntutan sosial tersebut dan memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjalani kehidupan tanpa anak.
Menariknya, pilihan hidup ini kerap dikaitkan dengan karakter dan pola pikir tertentu.
Menurut psikologi, terdapat 10 ciri kepribadian yang mungkin ditemukan pada orang-orang yang tidak tertarik memiliki anak atau memilih hidup childfree.
Baca Juga:Jika Kamu Punya 6 Tanda Ini pada Dirimu Sendiri, Mungkin Kamu Memiliki Kepribadian yang Kerap Panik
1. Mereka spontan
Orang yang tidak punya anak cenderung bersikap spontan dan terkadang impulsif, ini berkontribusi pada prioritas mereka terhadap gaya hidup tanpa anak.
Mereka ingin memiliki kebebasan untuk pergi, berpetualang, atau bahkan tidak melakukan apa pun tanpa merasa cemas atau bersalah karena meninggalkan anak.
2. Mereka punya kesadaran diri
Orang yang sengaja tidak punya anak hanya memilih untuk menginvestasikan waktu, uang, dan energi pada usaha dan hubungan lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022