7 Hal yang Diam-diam Membuat Orang Introvert Tidak Nyaman Selama Liburan, Menurut Psikologi

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru identik dengan suasana meriah dan kesempatan berkumpul bersama keluarga serta teman.

Namun, di balik keseruannya, periode ini terkadang justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi orang-orang dengan kepribadian introvert.

Menurut psikologi, orang introvert cenderung memiliki cara berbeda dalam menikmati suasana liburan.

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Aktivitas yang melibatkan banyak individu, interaksi sosial berkepanjangan, hingga jadwal pertemuan yang padat membuat mereka cepat lelah secara emosional dan mental.

Bagi sebagian introvert, liburan yang seharusnya menjadi waktu untuk bersantai justru bisa terasa melelahkan.

Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu sendiri untuk memulihkan energi, tetapi terkadang sulit mendapatkan ruang pribadi selama musim liburan.

Melansir geediting, berikut tujuh hal yang diam-diam membuat orang introvert tidak nyaman selama liburan. Apakah Anda merasakannya?

1. Stimulasi berlebihan dari dekorasi liburan

Lampu-lampu yang berkelap-kelip, warna-warna yang cerah, musik liburan yang terus-menerus terdengar terlalu berlebihan bagi indra seorang introvert.

Studi menunjukkan bahwa para introvert memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rangsangan sensorik.

Ini berarti bahwa dekorasi liburan yang meriah dan cerah, yang bagi banyak orang terasa meriah dan menyenangkan dapat menjadi berlebihan bagi para introvert.

2. Harapan untuk selalu gembira

Meskipun para introvert bisa sama bahagianya seperti orang lain, mereka mungkin tidak mengekspresikannya dengan cara yang terlalu antusias.

Namun, ekspektasi masyarakat selama liburan dapat membuat para introvert merasa seolah-olah mereka harus selalu memancarkan kegembiraan dan keceriaan.

Tekanan untuk tampil seperti itu bisa melelahkan dan bahkan dapat menyebabkan perasaan bersalah jika mereka tidak berada dalam suasana meriah sepanjang waktu.

3. Menyeimbangkan waktu pribadi dan kewajiban keluarga

Liburan adalah waktu untuk berkumpul dengan orang-orang terkasih.

Namun bagi para introvert, menemukan keseimbangan yang tepat antara waktu pribadi dan kewajiban keluarga bisa menjadi hal yang sulit.

Ini bukan tentang memilih antara keluarga atau kesendirian, namun menemukan keseimbangan yang memungkinkan dirinya menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih tanpa merasa terkuras secara emosional.

4. Menghadapi pertanyaan soal kehidupan pribadi

Bagi introvert, pertanyaan pribadi bisa terasa mengganggu. Mereka cenderung menjadi individu yang tertutup, menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan.

Mereka lebih nyaman berbagi detail kehidupan dengan caranya sendiri, bukan di bawah sorotan acara keluarga.

5. Bersosialisasi

Di mata seorang introvert, pesta liburan bisa terasa seperti medan perang.

Menurut psikologi, para introvert mengisi ulang energi mereka dengan menghabiskan waktu sendirian. Tapi musim liburan? biasanya penuh dengan acara sosial.

Obrolan ringan yang terus-menerus, tekanan untuk berbaur menjadi mimpi buruk bagi seorang introvert.

6. Berbelanja di tempat ramai

Psikologi mengatakan bahwa introvert lebih sensitif terhadap rangsangan eksternal daripada ekstrovert.

Ini berarti dirinya mudah kewalahan di lingkungan yang ramai.

Bagi para introvert, berbelanja di mal yang ramai adalah perjuangan besar saat liburan.

7. Mempertahankan tingkat energi

Mempertahankan tingkat energi yang tinggi sepanjang musim liburan adalah perjuangan umum bagi para introvert.

Musim liburan berarti jadwal yang padat dengan pertemuan keluarga, acara sosial, dan berbagai perayaan.