Orang Tuanya Bercerai Saat Kecil? 6 Kebiasaan Ini Bisa Terbawa hingga Dewasa

ilustrasi ibu dan anak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Perpisahan orang tua merupakan pengalaman keluarga yang dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Pengalaman tersebut terkadang meninggalkan kesan mendalam yang terbawa hingga mereka memasuki usia dewasa. Kondisi keluarga setelah perceraian dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, mengungkapkan perasaan, hingga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman berpindah rumah, menghadapi perubahan pola asuh, atau menyaksikan konflik orang tua juga bisa membentuk kebiasaan tertentu. Meski setiap anak memiliki pengalaman dan respons yang berbeda, sebagian orang yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua berpisah mungkin mengembangkan pola perilaku tertentu. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka bersikap mandiri, menghadapi perselisihan, maupun mempercayai orang lain. Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang kerap dikaitkan dengan pengalaman anak yang dibesarkan oleh orang tua bercerai berdasarkan perspektif psikologi. Berikut penjelasannya. Baca Juga:Psikologi Ungkap 8 Perilaku Orang Tua yang Gemar Mengunggah Foto Anak di Media Sosial 1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri Anak yang mengalami perpisahan orang tua sejak kecil terkadang belajar menjadi mandiri lebih cepat dibandingkan teman seusianya. Perubahan kondisi keluarga bisa membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di dua rumah, mengikuti aturan yang berbeda, hingga menghadapi situasi baru tanpa selalu mendapatkan pendampingan secara langsung. Pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sendiri. Ketika dewasa, mereka mungkin terlihat tangguh, tidak mudah bergantung kepada orang lain, dan terbiasa mengambil keputusan secara mandiri. Namun, di balik kemandirian tersebut, sebagian dari mereka mungkin merasa kesulitan meminta bantuan meskipun sedang menghadapi masalah. 2. Sering Berusaha Menjaga Kedamaian dalam Hubungan Menyaksikan perselisihan orang tua semasa kecil bisa membuat seseorang lebih peka terhadap suasana hubungan di sekitarnya. Mereka cenderung memperhatikan perubahan ekspresi, nada bicara, atau sikap orang lain ketika mulai muncul ketegangan. Tidak jarang, mereka berusaha menjadi penengah agar perselisihan tidak berkembang menjadi pertengkaran besar. Kebiasaan ini dapat membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang pandai menjaga hubungan dan menghindari konflik. Akan tetapi, jika dilakukan secara berlebihan, mereka bisa terlalu mengutamakan perasaan orang lain sampai mengabaikan kebutuhan sendiri. Sikap tersebut juga dapat membuat mereka sulit mengatakan tidak karena takut mengecewakan orang di sekitarnya. 3. Kesulitan Mempercayai Orang Lain dalam Hubungan Pengalaman melihat hubungan orang tua berakhir terkadang memengaruhi pandangan anak terhadap komitmen dan hubungan jangka panjang. Sebagian dari mereka mungkin memiliki kekhawatiran bahwa hubungan yang awalnya berjalan baik bisa berakhir dengan perpisahan. Akibatnya, mereka cenderung lebih berhati-hati ketika harus membuka diri kepada orang lain. Rasa takut kehilangan atau ditinggalkan juga bisa membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan. Ketika menjalin hubungan romantis, mereka mungkin sering mempertanyakan keseriusan pasangan atau merasa khawatir terhadap perubahan kecil dalam hubungan. Meski demikian, pengalaman masa kecil tidak selalu menentukan bagaimana seseorang menjalani hubungan ketika dewasa. 4. Lebih Cepat Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Perubahan kondisi keluarga setelah perceraian dapat membuat anak terbiasa menghadapi situasi yang tidak selalu sama. Misalnya, mereka harus bergantian tinggal bersama ayah dan ibu, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga baru, atau mengikuti aturan berbeda di setiap rumah. Situasi tersebut dapat melatih kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika dewasa, sebagian dari mereka mungkin lebih fleksibel saat menghadapi tantangan, tidak mudah terkejut dengan perubahan rencana, serta mampu beradaptasi ketika berada dalam situasi yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun, kemampuan beradaptasi yang tinggi terkadang juga membuat mereka terbiasa mengesampingkan kenyamanan pribadi demi menyesuaikan diri dengan keadaan. 5. Cenderung Memikirkan Konflik secara Berlebihan Anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tua bisa menjadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda munculnya perselisihan. Mereka mungkin terbiasa memperhatikan perubahan intonasi suara, ekspresi wajah, hingga gerakan kecil dari orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan, teman, atau rekan kerja, mereka mungkin langsung memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Bahkan, persoalan sederhana terkadang terasa jauh lebih besar karena mereka khawatir situasi tersebut akan berkembang menjadi konflik yang serius. Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang mudah merasa cemas dan kesulitan menikmati hubungan secara tenang. 6. Memiliki Kepekaan dan Empati yang Tinggi Pengalaman menghadapi perubahan suasana keluarga sejak kecil juga dapat membuat sebagian anak lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin terbiasa memahami kesedihan orang tua, memperhatikan suasana hati anggota keluarga, atau berusaha menciptakan keadaan yang lebih nyaman ketika terjadi ketegangan. Kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi kemampuan memahami emosi orang lain dengan baik. Saat dewasa, mereka mungkin menjadi sosok yang mudah berempati, senang mendengarkan cerita orang lain, dan cepat menyadari ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Meski merupakan kualitas positif, penting bagi mereka untuk tetap memperhatikan kondisi emosional diri sendiri. Memahami perasaan orang lain tidak berarti harus selalu bertanggung jawab menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi orang tersebut. Pada akhirnya, pengalaman tumbuh dengan orang tua yang bercerai tidak selalu menghasilkan perilaku yang sama pada setiap anak. Lingkungan pengasuhan, dukungan keluarga, hubungan sosial, dan pengalaman hidup lainnya turut memengaruhi perkembangan kepribadian seseorang.