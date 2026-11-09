Orang Tuanya Bercerai Saat Kecil? 6 Kebiasaan Ini Bisa Terbawa hingga Dewasa

ilustrasi ibu dan anak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Perpisahan orang tua merupakan pengalaman keluarga yang dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Pengalaman tersebut terkadang meninggalkan kesan mendalam yang terbawa hingga mereka memasuki usia dewasa. Kondisi keluarga setelah perceraian dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, mengungkapkan perasaan, hingga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman berpindah rumah, menghadapi perubahan pola asuh, atau menyaksikan konflik orang tua juga bisa membentuk kebiasaan tertentu. Meski setiap anak memiliki pengalaman dan respons yang berbeda, sebagian orang yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua berpisah mungkin mengembangkan pola perilaku tertentu. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka bersikap mandiri, menghadapi perselisihan, maupun mempercayai orang lain. Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang kerap dikaitkan dengan pengalaman anak yang dibesarkan oleh orang tua bercerai berdasarkan perspektif psikologi. Berikut penjelasannya. Baca Juga:Psikologi Ungkap 8 Perilaku Orang Tua yang Gemar Mengunggah Foto Anak di Media Sosial 1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri Anak yang mengalami perpisahan orang tua sejak kecil terkadang belajar menjadi mandiri lebih cepat dibandingkan teman seusianya. Perubahan kondisi keluarga bisa membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di dua rumah, mengikuti aturan yang berbeda, hingga menghadapi situasi baru tanpa selalu mendapatkan pendampingan secara langsung. Pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sendiri. Ketika dewasa, mereka mungkin terlihat tangguh, tidak mudah bergantung kepada orang lain, dan terbiasa mengambil keputusan secara mandiri. Namun, di balik kemandirian tersebut, sebagian dari mereka mungkin merasa kesulitan meminta bantuan meskipun sedang menghadapi masalah. 2. Sering Berusaha Menjaga Kedamaian dalam Hubungan Menyaksikan perselisihan orang tua semasa kecil bisa membuat seseorang lebih peka terhadap suasana hubungan di sekitarnya. Mereka cenderung memperhatikan perubahan ekspresi, nada bicara, atau sikap orang lain ketika mulai muncul ketegangan. Tidak jarang, mereka berusaha menjadi penengah agar perselisihan tidak berkembang menjadi pertengkaran besar. Kebiasaan ini dapat membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang pandai menjaga hubungan dan menghindari konflik. Akan tetapi, jika dilakukan secara berlebihan, mereka bisa terlalu mengutamakan perasaan orang lain sampai mengabaikan kebutuhan sendiri. Sikap tersebut juga dapat membuat mereka sulit mengatakan tidak karena takut mengecewakan orang di sekitarnya. 3. Kesulitan Mempercayai Orang Lain dalam Hubungan Pengalaman melihat hubungan orang tua berakhir terkadang memengaruhi pandangan anak terhadap komitmen dan hubungan jangka panjang.