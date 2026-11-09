Tetap Damai di Tengah Banyak Orang, Ini 8 Rahasia Orang dengan Kecerdasan Emosional Tinggi

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan hati yang tenang merupakan keinginan banyak orang. Namun, berbagai persoalan, perbedaan pendapat, hingga hubungan sosial terkadang membuat seseorang kesulitan mempertahankan keseimbangan emosionalnya.

Sebagian orang memilih menghindari lingkungan yang dianggap melelahkan demi mendapatkan ketenangan. Padahal, menciptakan kedamaian batin tidak selalu berarti harus menjauh dari teman, keluarga, maupun orang-orang di sekitar.

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional baik justru mampu menghadapi berbagai karakter manusia tanpa harus mengorbankan kesehatan mentalnya. Mereka memahami kapan perlu terlibat, kapan harus mengatakan tidak, serta bagaimana mengendalikan perasaan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang biasanya dilakukan orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk menjaga ketenangan hidup. Sikap-sikap ini membantu mereka tetap menjalin hubungan baik dengan orang lain sekaligus melindungi kesejahteraan diri sendiri.

Berikut delapan cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tidak Langsung Bereaksi Ketika Menghadapi Situasi yang Memancing Emosi Orang yang matang secara emosional tidak terbiasa mengambil keputusan atau memberikan tanggapan ketika sedang dikuasai amarah.

Mereka memahami bahwa reaksi spontan terkadang justru memperburuk keadaan. Karena itu, mereka memilih memberikan jeda sebelum menanggapi perkataan maupun tindakan orang lain.

Menarik napas, menenangkan pikiran, atau mengambil waktu sebentar untuk memahami situasi menjadi langkah sederhana yang sering dilakukan.

Dengan cara tersebut, mereka dapat melihat persoalan secara lebih objektif dan menentukan respons yang tepat.

Kebiasaan ini bukan berarti memendam perasaan, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertindak lebih bijaksana daripada sekadar mengikuti dorongan emosi sesaat.

2. Berani Menolak Tanpa Merasa Harus Meminta Maaf Berlebihan Menjaga hubungan baik bukan berarti harus selalu menyetujui permintaan orang lain.

Individu dengan kecerdasan emosional tinggi memahami bahwa dirinya juga mempunyai kebutuhan, keterbatasan, dan prioritas yang perlu dihargai.

Ketika menghadapi permintaan yang sulit dipenuhi, mereka tidak ragu menyampaikan penolakan secara sopan dan terbuka.

Mereka tahu bahwa mengatakan tidak bukan berarti tidak peduli atau tidak menghargai orang lain.

Batasan pribadi justru membantu hubungan tetap berjalan sehat karena setiap pihak memahami ruang dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan komunikasi yang jelas, mereka bisa mempertahankan hubungan tanpa harus terus-menerus mengorbankan kenyamanan diri.

3. Fokus Membangun Hubungan, Bukan Mengendalikan Orang Lain Salah satu sumber kelelahan emosional adalah keinginan untuk membuat semua orang berpikir dan bertindak sesuai harapan kita.

Padahal, setiap individu mempunyai pandangan, karakter, dan cara menghadapi masalah yang berbeda.

Orang yang cerdas secara emosional menyadari bahwa mereka tidak memiliki kendali atas keputusan maupun respons orang lain.

Daripada memaksakan kehendak, mereka lebih memilih membangun komunikasi yang sehat dan berusaha memahami sudut pandang lawan bicara.

Mereka juga tidak mudah menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai serangan pribadi.

Dengan mengurangi keinginan untuk mengontrol keadaan, hubungan sosial menjadi lebih nyaman dan pikiran tidak mudah terbebani oleh hal-hal di luar kendali.

4. Tidak Selalu Menceritakan Masalah Pribadi demi Mendapatkan Pengakuan Tidak semua persoalan harus diketahui banyak orang. Individu yang memiliki kedewasaan emosional memahami pentingnya menjaga privasi dan memilih dengan cermat kepada siapa mereka akan bercerita.

Mereka tidak menjadikan perhatian maupun persetujuan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.

Ketika menghadapi masalah, mereka bisa memilih menuliskan perasaan dalam jurnal, melakukan refleksi diri, atau berbicara dengan orang terpercaya.

Bukan berarti mereka menutup diri dari lingkungan sosial. Mereka hanya memahami bahwa setiap cerita memiliki tempat dan waktu yang tepat untuk dibagikan.

Kemampuan menghargai privasi membantu seseorang lebih mengenal dirinya sendiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penilaian orang lain.

5. Cepat Menyadari Ketika Kembali Melakukan Kebiasaan yang Merugikan Diri Sendiri Perjalanan menuju kedewasaan emosional tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang kembali melakukan kebiasaan lama yang sebenarnya ingin ditinggalkan.

Misalnya, terlalu sering mengutamakan keinginan orang lain, sulit menolak permintaan, atau memaksakan diri menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan.

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih peka terhadap perubahan tersebut.

Mereka berusaha mengenali penyebab munculnya perilaku lama tanpa terus-menerus menyalahkan keadaan maupun orang lain.

Setelah memahami pemicunya, mereka mengevaluasi kembali kebutuhan dan prioritas pribadi.

Kesadaran semacam ini membuat mereka lebih mudah memperbaiki diri sebelum tekanan emosional semakin menumpuk.

6. Mempunyai Rutinitas Sederhana untuk Menenangkan Pikiran Ketenangan batin tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang menghadapi orang lain, tetapi juga bagaimana mereka memperlakukan dirinya sendiri.

Karena itu, orang yang mampu mengelola emosi biasanya mempunyai aktivitas sederhana yang membantu menjaga suasana hati.

Ada yang memilih berjalan santai pada sore hari, membaca buku, menulis jurnal, melakukan meditasi, atau menikmati waktu tenang sebelum memulai aktivitas.

Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai tuntutan.

Rutinitas positif juga membantu seseorang mengenali kondisi emosionalnya sendiri.

Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, mereka tetap bisa menjalani kehidupan sosial tanpa merasa kehilangan keseimbangan.

7. Tetap Memiliki Empati Tanpa Ikut Terbawa Masalah Orang Lain Memiliki kepedulian terhadap sesama merupakan hal positif. Namun, memahami perasaan orang lain tidak berarti harus ikut menanggung seluruh beban emosional mereka.

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan tanpa merasa harus menyelesaikan semua persoalan orang tersebut.

Mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab atas keputusan dan perjalanan hidupnya masing-masing.

Ketika situasi mulai menguras energi, mereka tidak ragu mengambil sedikit jarak untuk menenangkan diri.

Sikap ini dikenal sebagai detasemen penuh kasih, yaitu tetap menunjukkan perhatian tanpa kehilangan kendali atas emosi pribadi.

Dengan begitu, mereka bisa terus menyayangi dan membantu orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

8. Tidak Memaksakan Diri agar Selalu Disukai Semua Orang Keinginan untuk diterima oleh lingkungan merupakan hal yang wajar. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, hal tersebut justru dapat membuat seseorang kehilangan jati dirinya.

Orang yang matang secara emosional memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai keputusan, sikap, maupun batasan yang mereka tetapkan.

Mereka tetap berusaha bersikap ramah dan menghormati orang lain, tetapi tidak merasa wajib memenuhi seluruh harapan lingkungan.

Mereka juga tidak mudah mengubah prinsip hanya demi mendapatkan pujian atau pengakuan.

Bagi mereka, ketenangan hidup lebih penting daripada terus-menerus mempertahankan citra sempurna di mata orang lain.