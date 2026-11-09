Sering Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membahayakan Kesehatan dalam Jangka Panjang

JawaPos.com – Menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan perubahan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari justru memiliki pengaruh penting terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas yang terlihat normal ternyata berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Kesibukan pekerjaan, aktivitas rumah tangga, hingga kebiasaan menggunakan teknologi sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan dasar tubuh.

Jika terus dilakukan tanpa pengendalian, sejumlah kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kebugaran fisik maupun kesehatan mental. Bahkan, dampaknya mungkin baru terasa setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya mulai diperhatikan karena berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Lama Menghabiskan Waktu dengan Duduk Bekerja di depan komputer, menonton televisi, atau bermain ponsel selama berjam-jam dapat membuat seseorang jarang bergerak.

Padahal, kebiasaan duduk terlalu lama tanpa diselingi aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.

Perilaku sedentari atau kurang bergerak berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, serta beberapa jenis kanker.

Untuk mengurangi dampaknya, cobalah menyisipkan aktivitas ringan di sela-sela pekerjaan. Misalnya, berdiri sejenak, berjalan di sekitar ruangan, atau melakukan peregangan setiap beberapa waktu.

Selain itu, manfaatkan kesempatan untuk berjalan kaki ketika melakukan aktivitas sederhana agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama.

2. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan dan Minuman Manis Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi memang memiliki rasa yang menyenangkan. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.

Asupan gula berlebih dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan, obesitas, resistensi insulin, hingga gangguan kesehatan gigi.

Minuman kemasan, teh manis, minuman bersoda, dan berbagai camilan tinggi gula menjadi beberapa sumber yang perlu diperhatikan.

Sebagai alternatif, kamu bisa mulai mengurangi tambahan gula dalam makanan maupun minuman.

Buah segar juga dapat menjadi pilihan ketika ingin menikmati rasa manis secara alami. Meski demikian, konsumsi buah tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi harian.

3. Sering Mengabaikan Kebutuhan Tidur Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Proses ini memiliki peran penting dalam membantu tubuh memulihkan energi dan menjaga fungsi otak.

Sayangnya, banyak orang rela mengurangi waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan, bermain ponsel, atau melakukan aktivitas lainnya.

Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, dan memengaruhi kestabilan suasana hati.

Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan metabolisme dan penyakit kardiovaskular.

Karena itu, penting untuk membangun jadwal tidur yang teratur. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar tujuh hingga sembilan jam setiap malam.

Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama agar tubuh memiliki pola istirahat yang lebih teratur.

4. Terlalu Lama Menggunakan Gadget Menjelang Tidur Kebiasaan membuka media sosial, menonton video, atau membaca berbagai informasi melalui ponsel sebelum tidur sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang.

Namun, penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu istirahat dapat mengganggu kualitas tidur, terutama ketika dilakukan terlalu lama.

Cahaya dari layar ponsel, tablet, maupun komputer dapat memengaruhi produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun.

Selain paparan cahaya, aktivitas digital yang terus berlangsung juga dapat membuat otak tetap terstimulasi sehingga seseorang lebih sulit merasa mengantuk.

Untuk mengatasinya, cobalah membatasi penggunaan perangkat elektronik sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur.

Waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk membaca buku, melakukan peregangan ringan, atau menjalankan rutinitas santai agar tubuh lebih siap beristirahat.

5. Kurang Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Minum air putih sering kali dianggap sebagai hal sederhana sehingga mudah terlupakan ketika seseorang sedang sibuk bekerja atau beraktivitas.

Padahal, cairan memiliki peran penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu proses pencernaan, hingga mendukung kinerja organ.

Ketika tubuh kekurangan cairan, seseorang dapat mengalami rasa haus, sakit kepala, kelelahan, serta kesulitan berkonsentrasi.

Dehidrasi yang lebih berat juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius, termasuk meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.

Oleh karena itu, biasakan menyediakan air minum di dekat tempat beraktivitas agar kebutuhan cairan lebih mudah terpenuhi.