Sering Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membahayakan Kesehatan dalam Jangka Panjang

ilustrasi orang yang terlalu lama duduk. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan perubahan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari justru memiliki pengaruh penting terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang.
Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas yang terlihat normal ternyata berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Kesibukan pekerjaan, aktivitas rumah tangga, hingga kebiasaan menggunakan teknologi sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan dasar tubuh.
Jika terus dilakukan tanpa pengendalian, sejumlah kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kebugaran fisik maupun kesehatan mental. Bahkan, dampaknya mungkin baru terasa setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya mulai diperhatikan karena berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan. Berikut penjelasannya.
Bekerja di depan komputer, menonton televisi, atau bermain ponsel selama berjam-jam dapat membuat seseorang jarang bergerak.
Padahal, kebiasaan duduk terlalu lama tanpa diselingi aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.
Perilaku sedentari atau kurang bergerak berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, serta beberapa jenis kanker.
Untuk mengurangi dampaknya, cobalah menyisipkan aktivitas ringan di sela-sela pekerjaan. Misalnya, berdiri sejenak, berjalan di sekitar ruangan, atau melakukan peregangan setiap beberapa waktu.
Selain itu, manfaatkan kesempatan untuk berjalan kaki ketika melakukan aktivitas sederhana agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama.
Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi memang memiliki rasa yang menyenangkan. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.
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Jawa Pos
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