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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 05.35 WIB

Tak Harus Kaya Raya, 6 Tanda Kamu Sudah Memiliki Kehidupan yang Diinginkan Banyak Orang

tanda kamu jalani kehidupan yang dimimpikan banyak orang. (Freepik/ serhii_bobyk)

JawaPos.com – Dalam menjalani kehidupan, seseorang sering kali terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki hingga lupa menikmati berbagai hal baik yang sudah ada di hadapannya.

Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, penghasilan lebih besar, atau kehidupan yang lebih nyaman terkadang membuat seseorang terus merasa kurang. Padahal, tanpa disadari, kondisi kehidupannya saat ini mungkin sudah menjadi impian bagi banyak orang.

Kehidupan yang berkualitas tidak selalu diukur dari banyaknya harta, jabatan tinggi, maupun kemewahan yang bisa dipamerkan. Memiliki ketenangan batin, waktu untuk keluarga, kesehatan, serta kesempatan menikmati hal-hal sederhana juga merupakan bentuk keberhasilan yang patut dihargai.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam tanda yang menunjukkan seseorang mungkin sudah menjalani kehidupan yang selama ini diinginkan banyak orang. Beberapa di antaranya bahkan sering dianggap biasa karena sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

1. Bisa Menikmati Hal-Hal Sederhana dalam Rutinitas Sehari-hari

Salah satu tanda kehidupan yang berkualitas adalah kemampuan menikmati aktivitas sederhana tanpa harus menunggu peristiwa istimewa.

Misalnya, merasa bahagia ketika menikmati sarapan pagi, merapikan rumah, berjalan santai, atau menghabiskan waktu sambil mendengarkan musik favorit.

Kegiatan tersebut mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun, memiliki kesempatan menjalani hari dengan tenang dan tanpa tekanan berlebihan merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Banyak orang menganggap kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui liburan mewah, pencapaian besar, atau pengalaman yang luar biasa. Padahal, rasa puas terhadap kehidupan justru sering tumbuh dari momen kecil yang terjadi setiap hari.

Ketika seseorang mampu menikmati rutinitas tanpa terus merasa terbebani, hal itu bisa menjadi gambaran bahwa dirinya telah menemukan keseimbangan dalam hidup.

Cobalah renungkan, apakah kamu masih bisa menikmati kegiatan sederhana tanpa selalu berharap ada sesuatu yang lebih besar untuk membuatmu bahagia?

2. Aktivitas Sehari-hari Sudah Sesuai dengan Prioritas Hidup

Cara seseorang menghabiskan waktunya dapat menggambarkan hal-hal yang benar-benar dianggap penting dalam kehidupan.

Jika keluarga menjadi prioritas utama, misalnya, seseorang akan berusaha menyediakan waktu untuk berkumpul dan berbincang bersama orang-orang terdekat.

Begitu pula ketika kesehatan menjadi perhatian. Mereka akan berusaha menjaga pola tidur, menyediakan waktu berolahraga, dan memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah kesibukan pekerjaan.

Kehidupan yang seimbang bukan berarti semua keinginan harus terpenuhi. Hal terpenting adalah adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini dengan keputusan yang diambil setiap hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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