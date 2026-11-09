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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 05.33 WIB

Tak Selalu Bahagia, 7 Tanda Orang yang Pandai Menutupi Luka di Balik Senyumnya

ilustrasi orang yang pura-pura bahagia. (freepik)

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat ceria benar-benar sedang merasakan kebahagiaan. Ada sebagian orang yang justru pandai menyembunyikan kesedihan melalui senyuman, candaan, dan sikap menyenangkan di hadapan orang lain.

Mereka mungkin dikenal sebagai pribadi yang mudah tertawa, selalu bersemangat, serta mampu menciptakan suasana menyenangkan di lingkungan pertemanan. Namun, ketika berada jauh dari keramaian, perasaan yang sebenarnya bisa sangat berbeda.

Kondisi tersebut membuat kesedihan seseorang terkadang sulit dikenali. Mereka memilih menyimpan persoalan sendiri, menghindari pembicaraan mengenai perasaan, dan tetap menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja meskipun sedang menghadapi pergulatan emosional.

Dilansir dari Geediting, ada tujuh perilaku yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang mengalami ketidakbahagiaan meskipun terlihat ceria di depan orang lain. Berikut beberapa tanda yang menarik untuk diketahui.

1. Keceriaan yang Ditampilkan Terasa Tidak Alami

Seseorang yang sedang menyembunyikan perasaan terkadang menunjukkan ekspresi bahagia yang terlihat sedikit berbeda dari biasanya.

Mereka mungkin tertawa dengan sangat keras, selalu berusaha terlihat antusias, atau terus melontarkan komentar positif dalam berbagai situasi.

Jika diperhatikan lebih jauh, sikap tersebut terkadang tampak seperti usaha untuk mempertahankan citra bahwa dirinya selalu baik-baik saja.

Berbeda dengan kebahagiaan yang muncul secara spontan, keceriaan yang dipaksakan bisa terasa melelahkan karena seseorang harus terus mengendalikan ekspresi dan emosinya.

Meski begitu, ekspresi seseorang tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk menilai kondisi batinnya. Perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus lebih penting untuk diperhatikan.

2. Tidak Nyaman Ketika Harus Menghabiskan Waktu Sendirian

Kesendirian sebenarnya merupakan kesempatan bagi seseorang untuk beristirahat dan mengenali perasaannya sendiri. Namun, bagi sebagian orang yang sedang mengalami tekanan emosional, suasana sepi justru terasa tidak nyaman.

Mereka cenderung mencari kesibukan sepanjang hari. Televisi selalu menyala, musik terus diputar, atau berbagai aktivitas sengaja dijadwalkan agar tidak memiliki waktu kosong.

Bahkan ketika tidak ada pekerjaan penting, mereka tetap mencari hiburan untuk mengisi waktu.

Kebiasaan tersebut terkadang menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari pikiran atau perasaan yang sulit dihadapi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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