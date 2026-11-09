Tak Mudah Panik! 6 Kebiasaan Ini Dimiliki Orang yang Punya Mental Sekuat Baja

kebiasaan unik orang mentah tangguh yang mampu bertahan di bawah tekanan./ Freepik/ freepik JawaPos.com – Kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan tidak hanya ditentukan oleh keberanian atau kecerdasan. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang secara perlahan membentuk mental kuat sehingga seseorang tidak mudah kehilangan kendali ketika menghadapi persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan bisa datang dari berbagai arah. Mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan keluarga, masalah keuangan, hingga situasi mendadak yang membutuhkan keputusan cepat. Tidak sedikit orang yang langsung merasa panik, tetapi ada pula yang mampu tetap berpikir jernih dan mencari jalan keluar. Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan cara seseorang melatih dirinya menghadapi ketidakpastian. Mental tangguh bukan sesuatu yang muncul begitu saja sejak lahir, melainkan dapat dibangun melalui latihan, pola pikir, serta kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam kebiasaan unik yang sering dilakukan orang dengan mental tangguh untuk menghadapi berbagai situasi penuh tekanan. Menariknya, sebagian kebiasaan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki manfaat besar dalam menjaga ketenangan dan fokus. 1. Terbiasa Membayangkan Kemungkinan Terburuk dan Menyiapkan Solusinya Orang dengan mental kuat biasanya tidak hanya memikirkan hasil terbaik. Mereka juga berusaha memperkirakan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi agar tidak kehilangan arah ketika menghadapi masalah. Cara ini bukan berarti selalu berpikiran negatif. Sebaliknya, mereka menggunakan simulasi pikiran untuk mempersiapkan langkah antisipasi sebelum situasi sulit benar-benar datang. Sebagai contoh, seseorang yang akan melakukan presentasi sudah menyiapkan dokumen cadangan apabila perangkat mengalami gangguan. Begitu pula ketika melakukan perjalanan, mereka telah mempertimbangkan rute alternatif jika jalan utama mengalami kemacetan. Kebiasaan tersebut membuat seseorang tidak mudah terkejut ketika rencana awal berantakan. Mereka sudah memiliki gambaran mengenai tindakan yang harus dilakukan. Salah satu cara sederhana untuk melatihnya adalah membuat rencana dengan pola jika-maka. Misalnya, jika terjadi kendala tertentu, tindakan apa yang akan dilakukan dan seberapa cepat langkah tersebut bisa dijalankan. Dengan persiapan seperti ini, pikiran akan lebih siap menghadapi keadaan tidak terduga tanpa harus terburu-buru mengambil keputusan. 2. Sengaja Menyisakan Waktu Kosong di Tengah Kesibukan Banyak orang menganggap jadwal yang penuh sebagai tanda produktivitas. Padahal, terlalu banyak aktivitas tanpa jeda justru dapat membuat seseorang lebih mudah kehilangan konsentrasi. Orang yang mampu bertahan dalam tekanan biasanya memahami pentingnya menyediakan ruang kosong di antara berbagai kegiatan. Mereka tidak selalu menyusun agenda secara berdekatan. Ada waktu tambahan sekitar 10 hingga 15 menit untuk mengantisipasi keterlambatan, menyelesaikan urusan mendadak, atau sekadar mempersiapkan diri sebelum aktivitas berikutnya. Kebiasaan ini juga memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat sejenak setelah menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selain itu, jeda waktu dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kembali prioritas dan memastikan tidak ada hal penting yang terlewat. Dengan memberikan ruang bernapas di tengah kesibukan, seseorang tidak perlu terus-menerus merasa dikejar waktu. Aktivitas pun bisa dijalani dengan lebih teratur dan terkendali. 3. Melakukan Gerakan Kecil untuk Mengembalikan Ketenangan Tidak semua orang membutuhkan rutinitas panjang untuk mengatasi ketegangan. Terkadang, tindakan sederhana dalam hitungan menit sudah cukup membantu tubuh dan pikiran kembali lebih rileks. Orang yang memiliki mental tangguh biasanya mengenali cara-cara praktis untuk mengendalikan dirinya ketika tekanan mulai meningkat. Misalnya, membasuh pergelangan tangan menggunakan air dingin, menggerakkan bahu, memperbaiki posisi duduk, atau minum air secara perlahan. Latihan pernapasan juga bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah teknik pernapasan kotak, yaitu menarik napas selama empat hitungan, menahannya, mengembuskannya, kemudian kembali menahan napas dengan durasi yang sama. Selain itu, merasakan telapak kaki menyentuh lantai dan melemaskan otot rahang dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian dari pikiran yang terlalu ramai. Kuncinya adalah memiliki beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan kapan saja tanpa membutuhkan persiapan khusus. Ketika mulai merasa tertekan, pilih satu gerakan yang paling nyaman untuk membantu mengembalikan fokus. 4. Berbicara kepada Diri Sendiri dengan Cara yang Positif Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ternyata dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi situasi sulit. Orang yang bermental kuat cenderung tidak terus-menerus menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan. Mereka lebih memilih menggunakan kalimat yang membantu menemukan solusi. Alih-alih mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, mereka mencoba mengarahkan pikiran pada hal yang masih bisa dikendalikan. Contohnya, ketika menghadapi persoalan rumit, mereka mungkin berkata kepada diri sendiri, "Tenang, fokus pada fakta dan cari satu langkah yang bisa dilakukan sekarang." Menggunakan nama sendiri ketika memberikan arahan kepada diri juga bisa membantu menciptakan jarak emosional sehingga persoalan dapat dilihat dengan lebih objektif. Kalimat sederhana seperti "Tidak perlu terburu-buru" atau "Selesaikan satu hal terlebih dahulu" dapat membantu menjaga konsentrasi. Kebiasaan ini bukan sekadar memberikan motivasi kosong, melainkan membangun pola pikir yang lebih terarah ketika keadaan sedang tidak bersahabat. 5. Membatasi Kebiasaan Mengerjakan Banyak Hal Sekaligus Mengerjakan beberapa tugas dalam waktu bersamaan sering dianggap sebagai kemampuan yang menguntungkan. Namun, kebiasaan tersebut justru bisa membuat perhatian terpecah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Orang yang mampu menghadapi tekanan dengan baik biasanya memahami bahwa fokus lebih penting daripada sekadar terlihat sibuk. Mereka memilih menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas berikutnya. Cara ini membantu pikiran bekerja lebih terarah tanpa harus terus-menerus berpindah perhatian. Contohnya, mereka membatasi jumlah tab yang terbuka ketika bekerja, menjauhkan ponsel untuk sementara, atau menggunakan teknik kerja selama 25 menit sebelum mengambil jeda singkat. Mereka juga terbiasa menentukan batasan yang jelas sebelum memulai pekerjaan. Misalnya, menetapkan waktu penyelesaian, menentukan target, serta memilih hal paling penting yang harus dicapai. Ketika tekanan meningkat, kemampuan menentukan prioritas seperti ini sangat membantu. Seseorang tidak mudah terjebak dalam banyaknya persoalan sekaligus karena sudah mengetahui pekerjaan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. 6. Sengaja Mencoba Hal yang Membuat Tidak Nyaman Mental tangguh juga dapat dibentuk dengan membiasakan diri menghadapi tantangan kecil secara bertahap. Orang yang tidak mudah menyerah biasanya tidak selalu menunggu keadaan memaksanya keluar dari zona nyaman. Mereka justru sesekali memilih pengalaman baru yang membuat dirinya merasa gugup atau kurang percaya diri. Misalnya, mencoba berbicara di depan banyak orang, menerima tanggung jawab baru, mengikuti kegiatan yang belum pernah dilakukan, atau mempelajari keterampilan yang selama ini dianggap sulit. Tantangan tersebut tidak harus berisiko besar. Hal terpenting adalah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar menghadapi ketidaknyamanan dalam situasi yang masih terkendali. Setelah menyelesaikan tantangan, mereka juga berusaha mengevaluasi pengalaman tersebut. Apa yang sudah berjalan baik, bagian mana yang masih sulit, dan apa yang perlu diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Proses evaluasi ini membantu seseorang mengenali perkembangan dirinya dari waktu ke waktu. Semakin sering berlatih menghadapi tantangan secara bertahap, semakin besar pula kesempatan untuk membangun rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi ketika menghadapi tekanan yang lebih berat. Pada dasarnya, memiliki mental tangguh bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, cemas, atau kewalahan. Justru, kekuatan mental terlihat dari kemampuan mengenali emosi, mengendalikan respons, dan tetap berusaha mencari jalan keluar ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.