Tak Mudah Panik! 6 Kebiasaan Ini Dimiliki Orang yang Punya Mental Sekuat Baja

kebiasaan unik orang mentah tangguh yang mampu bertahan di bawah tekanan./ Freepik/ freepik JawaPos.com – Kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan tidak hanya ditentukan oleh keberanian atau kecerdasan. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang secara perlahan membentuk mental kuat sehingga seseorang tidak mudah kehilangan kendali ketika menghadapi persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan bisa datang dari berbagai arah. Mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan keluarga, masalah keuangan, hingga situasi mendadak yang membutuhkan keputusan cepat. Tidak sedikit orang yang langsung merasa panik, tetapi ada pula yang mampu tetap berpikir jernih dan mencari jalan keluar. Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan cara seseorang melatih dirinya menghadapi ketidakpastian. Mental tangguh bukan sesuatu yang muncul begitu saja sejak lahir, melainkan dapat dibangun melalui latihan, pola pikir, serta kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam kebiasaan unik yang sering dilakukan orang dengan mental tangguh untuk menghadapi berbagai situasi penuh tekanan. Menariknya, sebagian kebiasaan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki manfaat besar dalam menjaga ketenangan dan fokus. 1. Terbiasa Membayangkan Kemungkinan Terburuk dan Menyiapkan Solusinya Orang dengan mental kuat biasanya tidak hanya memikirkan hasil terbaik. Mereka juga berusaha memperkirakan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi agar tidak kehilangan arah ketika menghadapi masalah. Cara ini bukan berarti selalu berpikiran negatif. Sebaliknya, mereka menggunakan simulasi pikiran untuk mempersiapkan langkah antisipasi sebelum situasi sulit benar-benar datang. Sebagai contoh, seseorang yang akan melakukan presentasi sudah menyiapkan dokumen cadangan apabila perangkat mengalami gangguan. Begitu pula ketika melakukan perjalanan, mereka telah mempertimbangkan rute alternatif jika jalan utama mengalami kemacetan. Kebiasaan tersebut membuat seseorang tidak mudah terkejut ketika rencana awal berantakan. Mereka sudah memiliki gambaran mengenai tindakan yang harus dilakukan. Salah satu cara sederhana untuk melatihnya adalah membuat rencana dengan pola jika-maka. Misalnya, jika terjadi kendala tertentu, tindakan apa yang akan dilakukan dan seberapa cepat langkah tersebut bisa dijalankan. Dengan persiapan seperti ini, pikiran akan lebih siap menghadapi keadaan tidak terduga tanpa harus terburu-buru mengambil keputusan. 2. Sengaja Menyisakan Waktu Kosong di Tengah Kesibukan Banyak orang menganggap jadwal yang penuh sebagai tanda produktivitas. Padahal, terlalu banyak aktivitas tanpa jeda justru dapat membuat seseorang lebih mudah kehilangan konsentrasi. Orang yang mampu bertahan dalam tekanan biasanya memahami pentingnya menyediakan ruang kosong di antara berbagai kegiatan. Mereka tidak selalu menyusun agenda secara berdekatan. Ada waktu tambahan sekitar 10 hingga 15 menit untuk mengantisipasi keterlambatan, menyelesaikan urusan mendadak, atau sekadar mempersiapkan diri sebelum aktivitas berikutnya. Kebiasaan ini juga memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat sejenak setelah menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.