Hubungan Mulai Berubah? Ini 7 Tanda Anak Tak Lagi Nyaman Menghabiskan Waktu Bersama Orang Tua

ilustrasi orang tua dan anaknya. (freepik) JawaPos.com – Melihat anak tumbuh dewasa, mandiri, dan mampu membangun kehidupannya sendiri tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kedekatan yang dahulu terjalin erat terkadang mengalami perubahan. Komunikasi yang semakin jarang, percakapan yang terasa singkat, hingga berkurangnya waktu untuk berkumpul bisa menjadi pengalaman yang membuat orang tua bertanya-tanya. Perubahan tersebut terkadang menimbulkan perasaan bahwa kehadiran mereka tidak lagi dianggap sepenting dahulu. Dalam beberapa hubungan keluarga, anak yang sudah dewasa bahkan dapat memperlihatkan sikap seolah-olah keberadaan orang tua merupakan tanggung jawab tambahan yang harus mereka penuhi. Kondisi ini tentu tidak selalu berarti anak tidak menyayangi orang tuanya, tetapi bisa menjadi gambaran adanya jarak emosional. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang bisa menjadi tanda bahwa seorang anak mulai memandang orang tuanya sebagai beban. Berikut beberapa sikap yang patut diperhatikan. Baca Juga:Psikologi Ungkap 8 Perilaku Orang Tua yang Gemar Mengunggah Foto Anak di Media Sosial 1. Hampir Tidak Pernah Menghubungi Lebih Dahulu Salah satu perubahan yang cukup mudah terlihat adalah komunikasi yang hanya berlangsung ketika orang tua lebih dulu menghubungi anak. Telepon, pesan singkat, atau sekadar menanyakan kabar hampir selalu dimulai oleh orang tua. Sementara itu, anak jarang menunjukkan inisiatif untuk mencari tahu bagaimana keadaan ayah dan ibunya. Memang, kesibukan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan berbagai tanggung jawab pribadi dapat membuat anak memiliki waktu terbatas. Namun, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya usaha untuk menjaga komunikasi, hubungan keluarga bisa terasa semakin berjarak. 2. Obrolan Terasa Singkat dan Kurang Bermakna Dahulu, anak mungkin senang menceritakan berbagai pengalaman kepada orang tua. Namun, ketika hubungan mulai berubah, percakapan yang terjadi bisa terasa semakin formal dan sekadar basa-basi. Mereka mungkin tetap menjawab pertanyaan, memberikan kabar, atau sesekali bercanda. Akan tetapi, pembicaraan tidak lagi berkembang menjadi percakapan mendalam seperti sebelumnya. Anak juga terlihat ingin segera mengakhiri telepon atau mengalihkan pembicaraan ketika orang tua mencoba membahas hal yang lebih pribadi. Jika berlangsung terus-menerus, keadaan ini dapat menunjukkan adanya jarak emosional yang perlu diperhatikan. 3. Selalu Mencari Alasan untuk Menghindari Kebersamaan Tanda lainnya terlihat dari semakin sulitnya mengajak anak menghabiskan waktu bersama. Undangan makan keluarga, kunjungan akhir pekan, hingga rencana liburan bersama mungkin lebih sering ditolak dengan berbagai alasan. Kalaupun bersedia datang, mereka cenderung tidak ingin berlama-lama. Kesibukan memang bisa menjadi penyebabnya. Namun, apabila anak terus-menerus menghindari kesempatan berkumpul tanpa berusaha mencari waktu pengganti, orang tua mungkin mulai merasa tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupannya. 4. Menunjukkan Rasa Kesal Saat Dimintai Pertolongan Setiap orang tua terkadang membutuhkan bantuan, baik untuk urusan rumah tangga, pekerjaan administratif, maupun kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, permintaan sederhana tersebut terkadang justru disambut dengan keluhan, helaan napas panjang, atau ekspresi tidak senang dari anak. Sikap seperti ini bisa membuat orang tua merasa sungkan untuk kembali meminta bantuan. Mereka bahkan mungkin memilih menyelesaikan masalah sendiri karena tidak ingin dianggap merepotkan. Jika anak terus menunjukkan ketidaksabaran ketika orang tua membutuhkan dukungan, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya ketegangan dalam hubungan keluarga. 5. Hanya Menghubungi Ketika Ada Kepentingan Perubahan hubungan juga dapat terlihat dari tujuan anak menghubungi orang tua. Mereka mungkin jarang menelepon untuk sekadar berbincang atau menanyakan kabar. Namun, komunikasi mendadak menjadi intens ketika membutuhkan bantuan keuangan, nasihat, fasilitas, atau seseorang untuk menjaga anak mereka. Orang tua tentu memiliki keinginan untuk membantu buah hatinya. Akan tetapi, jika komunikasi hanya muncul ketika ada kepentingan tertentu, hubungan bisa terasa kurang seimbang. Lambat laun, orang tua mungkin merasa kehadirannya hanya dibutuhkan ketika bisa memberikan sesuatu, bukan karena ingin ditemani atau dihargai. 6. Tidak Lagi Menghargai Pendapat Orang Tua Pengalaman hidup membuat orang tua memiliki banyak pelajaran yang bisa dibagikan kepada anak. Namun, tidak semua anak dewasa bersedia menerima masukan tersebut. Ketika diberikan saran, mereka mungkin langsung membantah, mengalihkan pembicaraan, atau menunjukkan ekspresi tidak tertarik. Pada dasarnya, anak yang sudah dewasa memang berhak menentukan pilihan dan menjalani kehidupannya sendiri. Mereka tidak harus selalu mengikuti nasihat orang tua. Namun, kebebasan mengambil keputusan seharusnya tetap disertai sikap saling menghormati. Mengabaikan pendapat orang tua secara terus-menerus atau memperlakukannya dengan nada merendahkan dapat membuat hubungan semakin renggang. 7. Terlalu Sering Melontarkan Kritik Kritik yang disampaikan anak kepada orang tua juga perlu diperhatikan, terutama jika hampir setiap pertemuan dipenuhi komentar negatif. Mereka mungkin sering mempermasalahkan cara orang tua mengatur keuangan, kebiasaan makan, pilihan gaya hidup, hingga cara mengurus kesehatan. Sebagian komentar tersebut sebenarnya bisa muncul karena rasa khawatir dan keinginan untuk melindungi orang tua. Akan tetapi, penyampaian yang kasar, merendahkan, atau terus-menerus menyalahkan dapat menimbulkan luka emosional. Apabila anak lebih sering menghakimi daripada mendengarkan, orang tua bisa merasa tidak lagi dihargai sebagai pribadi yang memiliki pengalaman, pemikiran, dan hak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Pada akhirnya, perubahan sikap anak tidak selalu berarti mereka menganggap orang tua sebagai beban. Kesibukan, tekanan pekerjaan, masalah pribadi, maupun perbedaan cara berkomunikasi juga dapat memengaruhi kedekatan keluarga. Karena itu, penting bagi kedua pihak untuk membangun komunikasi terbuka, saling memahami kebutuhan, dan tetap menjaga rasa hormat agar hubungan orang tua dan anak dapat terpelihara dengan baik.