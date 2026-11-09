Hubungan Mulai Berubah? Ini 7 Tanda Anak Tak Lagi Nyaman Menghabiskan Waktu Bersama Orang Tua

ilustrasi orang tua dan anaknya. (freepik) JawaPos.com – Melihat anak tumbuh dewasa, mandiri, dan mampu membangun kehidupannya sendiri tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kedekatan yang dahulu terjalin erat terkadang mengalami perubahan. Komunikasi yang semakin jarang, percakapan yang terasa singkat, hingga berkurangnya waktu untuk berkumpul bisa menjadi pengalaman yang membuat orang tua bertanya-tanya. Perubahan tersebut terkadang menimbulkan perasaan bahwa kehadiran mereka tidak lagi dianggap sepenting dahulu. Dalam beberapa hubungan keluarga, anak yang sudah dewasa bahkan dapat memperlihatkan sikap seolah-olah keberadaan orang tua merupakan tanggung jawab tambahan yang harus mereka penuhi. Kondisi ini tentu tidak selalu berarti anak tidak menyayangi orang tuanya, tetapi bisa menjadi gambaran adanya jarak emosional. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang bisa menjadi tanda bahwa seorang anak mulai memandang orang tuanya sebagai beban. Berikut beberapa sikap yang patut diperhatikan. Baca Juga:Psikologi Ungkap 8 Perilaku Orang Tua yang Gemar Mengunggah Foto Anak di Media Sosial 1. Hampir Tidak Pernah Menghubungi Lebih Dahulu Salah satu perubahan yang cukup mudah terlihat adalah komunikasi yang hanya berlangsung ketika orang tua lebih dulu menghubungi anak. Telepon, pesan singkat, atau sekadar menanyakan kabar hampir selalu dimulai oleh orang tua. Sementara itu, anak jarang menunjukkan inisiatif untuk mencari tahu bagaimana keadaan ayah dan ibunya. Memang, kesibukan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan berbagai tanggung jawab pribadi dapat membuat anak memiliki waktu terbatas. Namun, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya usaha untuk menjaga komunikasi, hubungan keluarga bisa terasa semakin berjarak. 2. Obrolan Terasa Singkat dan Kurang Bermakna Dahulu, anak mungkin senang menceritakan berbagai pengalaman kepada orang tua. Namun, ketika hubungan mulai berubah, percakapan yang terjadi bisa terasa semakin formal dan sekadar basa-basi. Mereka mungkin tetap menjawab pertanyaan, memberikan kabar, atau sesekali bercanda. Akan tetapi, pembicaraan tidak lagi berkembang menjadi percakapan mendalam seperti sebelumnya. Anak juga terlihat ingin segera mengakhiri telepon atau mengalihkan pembicaraan ketika orang tua mencoba membahas hal yang lebih pribadi. Jika berlangsung terus-menerus, keadaan ini dapat menunjukkan adanya jarak emosional yang perlu diperhatikan. 3. Selalu Mencari Alasan untuk Menghindari Kebersamaan Tanda lainnya terlihat dari semakin sulitnya mengajak anak menghabiskan waktu bersama. Undangan makan keluarga, kunjungan akhir pekan, hingga rencana liburan bersama mungkin lebih sering ditolak dengan berbagai alasan. Kalaupun bersedia datang, mereka cenderung tidak ingin berlama-lama.