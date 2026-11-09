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Penulis: Endah Primasari Utami
Selasa, 10 November 2026 | 00.41 WIB

6 Alasan Mengapa Introvert dan Hewan Peliharaan Bisa Memiliki Bonding yang Begitu Kuat

Ilustrasi, bonding seorang introvert dengan hewan peliharaannya. (Magnific/ lookstudio) - Image

Ilustrasi, bonding seorang introvert dengan hewan peliharaannya. (Magnific/ lookstudio)

JawaPos.com - Banyak introvert adalah pecinta hewan sejati, karena hewan dapat mengisi peran khusus bagi para introvert, peran yang tidak bisa dipenuhi oleh sesama manusia.

Saat energi kita terkuras habis dan kita sangat membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, kehadiran hewan peliharaan yang menenangkan bisa memberikan apa yang kita perlukan untuk bangkit kembali.

Ketahui lebih lanjut alasan mengapa introvert begitu bonding dengan hewan peliharaannya seperti yang dilansir JawaPos.com dari introvertdear pada Senin (9/11).

1. Tidak Perlu Basa-Basi

Hampir dalam setiap situasi sosial pasti selalu saja ada orang yang merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan obrolan.

Beberapa orang akan mengatakan apa saja demi memecah keheningan yang dianggap 'canggung'.

Padahal hal ini justru sering kali membuat orang introvert semakin tidak menyukai basa-basi.

Kecenderungan ini bahkan bisa membuat seorang yang pendiam mencari alasan untuk segera pergi.

Tapi, beda halnya dengan hewan peliharaan, mereka tidak melakukan basa-basi.

Mungkin terdengar konyol, tetapi duduk bersama makhluk lain dalam keheningan total sungguh menenangkan.

Tidak ada tuntutan untuk berbicara atau melakukan apa pun, cukup hadir begitu saja sehingga kaum introvert bisa bersantai dengan tenang.

2. Tidak Ada Tuntutan

Hewan peliharaan tidak menuntut banyak dari tuannya.

Hewan peliharaan hanya butuh makanan, kasih sayang, dan mungkin sesekali diajak jalan-jalan ke luar, hanya itu.

Ini yang tidak didapatkan dari orang yang paling baik sekalipun, pasti mereka sedikit-banyak memiliki harapan tertentu dan menginginkan sesuatu dari seorang introvert.

Mungkin mereka ingin mengobrol saat introvert sedang tidak ingin bicara, mengajak keluar rumah padahal energi sosial introvert untuk hari itu sudah habis, atau meminta introvert mendengarkan keluh kesah mereka.

Tapi, bersama hewan peliharaan, tekanan-tekanan semacam itu tidak ada.

 
Membuat kebersamaan bersama hewan peliharaan terasa tulus dan tanpa syarat.

3. Tidak Ada Penghakiman

Jujur, orang yang paling baik hatinya sekali pun mungkin akan merasa aneh jika introvert muncul untuk berkumpul dengan mengenakan piyama.

Tapi tidak dengan hewan peliharaan, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang introvert kenakan.

Hewan peliharaan menerima introvert apa adanya.

4. Sumber Kenyamanan yang Konstan

Banyak introvert yang merasa lebih nyaman dengan rutinitas dan konsistensi.

Mereka biasanya tidak terlalu menyukai kejutan, karena hal itu bisa membuat mereka lengah dan kewalahan.

Namun, hidup tentu saja tidak bisa diprediksi.

Ada saja hari-hari yang berjalan sesuai rencana, tetapi ada pula hari-hari yang berubah di luar dugaan dengan munculnya berbagai hal baru secara terus-menerus.

Di saat-saat seperti itu, jiwa-jiwa introvert membutuhkan sesuatu yang menenangkan untuk memulihkan energi dan hewan peliharaan adalah pilihan yang sempurna.

Setelah menjalani hari yang berat, sungguh melegakan saat pulang ke rumah dan disambut dengan pelukan hangat serta wajah berbulu yang mencintai introvert tanpa syarat.

5. Pembuka Percakapan yang Hebat

Percaya atau tidak, ada kalanya seorang introvert ingin bersosialisasi.

Namun, mencari cara memulai percakapan yang bermakna bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang cenderung pendiam.

Kabar baiknya, hewan peliharaan bisa menjadi pembuka percakapan yang sangat efektif, terutama jika lawan bicara juga seorang pecinta hewan.

Membicarakan hewan peliharaan adalah cara yang tepat untuk memulai obrolan tanpa harus menjadikan diri sebagai pusat perhatian.

Bersiaplah untuk menghabiskan waktu cukup lama saling berbagi cerita tentang hewan peliharaan, sebuah percakapan menyenangkan yang jauh lebih bermakna daripada sekadar basa-basi.

6. Alasan yang Tepat untuk Pulang ke Rumah

Mungkin terdengar agak konyol, tapi hewan peliharaan bisa menjadi alasan yang sempurna untuk langsung pulang setelah bekerja atau pamit lebih awal dari sebuah acara.
 
Terlebih bagi introvert yang belum memiliki pasangan atau anak, rasanya wajar jika berkata, 'maaf, anjing saya sudah menahan buang air sepanjang hari, dan saya sudah berjanji untuk memberi makan kucing saya tepat pukul 18.30. Sepertinya saya harus absen hari ini!'.

Seorang introvert dan hewan peliharaan adalah pasangan yang sempurna.***
Editor: Novia Tri Astuti
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