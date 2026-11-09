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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 9 November 2026 | 22.49 WIB

11 Tanda Bahwa Anda Ditakdirkan Sukses, Meski Saat Ini Belum Meraih Banyak Pencapaian

Ilustrasi kesuksesan/Pexels - Image

Ilustrasi kesuksesan/Pexels

JawaPos.com - Orang-orang yang berpotensi meraih keberhasilan dan kesuksesan biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu.

Meskipun saat ini mereka belum memiliki banyak pencapaian, ada karakter dan kebiasaan tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berada di jalur kesuksesan. 

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (9/11) orang-orang yang berpotensi sukses biasanya menunjukkan 11 tanda berikut.

Hal tersebut tentu disadari oleh sejumlah alasan logis yang dapat menjadi petunjuk mengenai potensi kesuksesan mereka di masa depan.

Berikut tanda-tanda bahwa anda berpotensi menjadi orang sukses, meskipun saat ini belum memiliki banyak pencapaian.

Ketekunan merupakan salah satu senjata utama orang-orang yang berprestasi. Tekad tidak mudah menyerah tersebut yang membuat anda terus melangkah saat orang lain sudah sejak lama menyerah.

Anda tidak mudah menerima kekalahan, terus memperluas batas kemampuan, dan membuktikan pada diri sendiri bahwa anda mampu melakukan lebih banyak.

Orang yang sukses memahami bahwa keberhasilan sering berada lebih jauh dari titik saat kebanyakan orang memilih untuk berhenti.

Keyakinan pada diri sendiri adalah dorongan utama di balik pencapaian. Rasa percaya diri merupakan bentuk keyakinan yang tulus pada potensi diri sendiri.

Keyakinan tersebut dapat membantu anda untuk melihat peluangs ekaligus mendorong orang lain untuk percaya.

Editor: Hanny Suwindari
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