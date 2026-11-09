8 Alasan Mengapa Seseorang Justru Semakin Kuat Setelah Perasaannya Ditolak Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang awalnya begitu berharap kepada orang lain, tetapi setelah perasaannya ditolak, justru berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan mandiri? Awalnya mungkin ia terlihat hancur, kehilangan semangat, bahkan merasa dirinya tidak cukup baik.

Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memahami arti penerimaan, belajar menghargai dirinya sendiri, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang.

Penolakan perasaan memang bukan pengalaman yang mudah. Ketika seseorang mengungkapkan cinta, menyimpan harapan, atau berusaha membangun hubungan, kemudian mendapatkan jawaban yang tidak sesuai keinginannya, rasa sakit yang muncul bisa sangat mendalam.

Bukan hanya karena kehilangan kesempatan untuk bersama seseorang, melainkan juga karena harapan yang selama ini dibangun tiba-tiba harus dilepaskan.

Dalam psikologi, penolakan sosial dan romantis dapat memicu berbagai respons emosional. Seseorang bisa mengalami kesedihan, rasa malu, kecewa, hingga mempertanyakan harga dirinya. Akan tetapi, pengalaman menyakitkan tersebut tidak selalu membuat seseorang semakin lemah. Dalam kondisi tertentu, penolakan justru dapat menjadi titik awal perubahan psikologis yang positif.

Proses ini berkaitan dengan konsep resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dan menyesuaikan diri setelah menghadapi pengalaman sulit. Ada pula konsep post-traumatic growth atau pertumbuhan setelah pengalaman traumatis, meskipun penolakan cinta biasa tidak otomatis termasuk trauma.

Lantas, mengapa seseorang justru bisa menjadi semakin kuat setelah perasaannya ditolak?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Penolakan Membuat Seseorang Belajar Menghargai Dirinya Sendiri