Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 9 November 2026 | 22.47 WIB

8 Alasan Mengapa Seseorang Justru Semakin Kuat Setelah Perasaannya Ditolak Menurut Psikologi

seseorang yang perasaannya ditolak./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang perasaannya ditolak./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang awalnya begitu berharap kepada orang lain, tetapi setelah perasaannya ditolak, justru berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan mandiri? Awalnya mungkin ia terlihat hancur, kehilangan semangat, bahkan merasa dirinya tidak cukup baik.

Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memahami arti penerimaan, belajar menghargai dirinya sendiri, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang.

Penolakan perasaan memang bukan pengalaman yang mudah. Ketika seseorang mengungkapkan cinta, menyimpan harapan, atau berusaha membangun hubungan, kemudian mendapatkan jawaban yang tidak sesuai keinginannya, rasa sakit yang muncul bisa sangat mendalam.

Bukan hanya karena kehilangan kesempatan untuk bersama seseorang, melainkan juga karena harapan yang selama ini dibangun tiba-tiba harus dilepaskan.

Dalam psikologi, penolakan sosial dan romantis dapat memicu berbagai respons emosional. Seseorang bisa mengalami kesedihan, rasa malu, kecewa, hingga mempertanyakan harga dirinya. Akan tetapi, pengalaman menyakitkan tersebut tidak selalu membuat seseorang semakin lemah. Dalam kondisi tertentu, penolakan justru dapat menjadi titik awal perubahan psikologis yang positif.

Proses ini berkaitan dengan konsep resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dan menyesuaikan diri setelah menghadapi pengalaman sulit. Ada pula konsep post-traumatic growth atau pertumbuhan setelah pengalaman traumatis, meskipun penolakan cinta biasa tidak otomatis termasuk trauma.

Lantas, mengapa seseorang justru bisa menjadi semakin kuat setelah perasaannya ditolak?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Penolakan Membuat Seseorang Belajar Menghargai Dirinya Sendiri

Salah satu alasan seseorang menjadi lebih kuat setelah mengalami penolakan adalah karena ia mulai memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh penerimaan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Membutuhkan Keramaian untuk Bahagia, Ini 7 Ciri Orang dengan Batin yang Kuat - Image
Kepribadian

Tidak Membutuhkan Keramaian untuk Bahagia, Ini 7 Ciri Orang dengan Batin yang Kuat

Jumat, 6 November 2026 | 03.53 WIB

Tak Haus Pujian dan Pengakuan, Ini 7 Tanda Seseorang Punya Mental yang Kuat - Image
Kepribadian

Tak Haus Pujian dan Pengakuan, Ini 7 Tanda Seseorang Punya Mental yang Kuat

Rabu, 4 November 2026 | 05.38 WIB

7 Alasan Mengapa Menghindari Emosi Justru Membuat Seseorang Menjadi Semakin Kuat Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Menghindari Emosi Justru Membuat Seseorang Menjadi Semakin Kuat Menurut Psikologi

Minggu, 1 November 2026 | 04.22 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore