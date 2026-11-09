8 Alasan Mengapa Mengubah Perilaku Salah Begitu Sulit untuk Dilakukan Menurut Psikologi

seseorang yang mencoba mengubah perilaku./Magnific/rantaimages
JawaPos.com - Pernahkah kita berjanji kepada diri sendiri untuk berubah, tetapi beberapa hari kemudian justru kembali melakukan kesalahan yang sama?
Kita mungkin pernah bertekad untuk berhenti menunda pekerjaan, mengurangi kebiasaan buruk, mengendalikan emosi, berhenti menyalahkan orang lain, lebih disiplin, atau menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Namun, meskipun sudah berkali-kali berjanji, perubahan yang diharapkan sering kali tidak benar-benar terjadi.
Situasi ini terkadang membuat seseorang merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ada yang menganggap dirinya tidak memiliki kemauan kuat, kurang disiplin, bahkan merasa tidak mampu menjadi pribadi yang lebih baik.
Padahal, dalam perspektif psikologi, mengubah perilaku bukanlah perkara sederhana. Ada berbagai proses mental, emosional, sosial, dan biologis yang membuat manusia cenderung mempertahankan perilaku lama, bahkan ketika mereka sadar bahwa perilaku tersebut merugikan dirinya sendiri.
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Mengetahui bahwa suatu perilaku salah tidak otomatis membuat seseorang mampu menghentikannya. Kesadaran hanyalah langkah awal. Perubahan membutuhkan usaha untuk menghadapi kebiasaan yang sudah terbentuk, mengelola emosi, mengubah pola pikir, dan membangun respons baru terhadap lingkungan.
Lantas, mengapa mengubah perilaku salah begitu sulit dilakukan?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan penjelasannya menurut psikologi.
1. Otak Manusia Cenderung Memilih Kebiasaan yang Sudah Dikenal
Salah satu alasan utama mengapa manusia sulit mengubah perilaku adalah karena otak menyukai sesuatu yang sudah dikenal dan terbiasa dilakukan.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak selalu mengambil keputusan melalui pertimbangan yang panjang. Banyak tindakan dilakukan secara otomatis karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, seseorang yang terbiasa bermain ponsel setiap kali merasa bosan mungkin akan langsung membuka media sosial tanpa berpikir panjang. Begitu pula seseorang yang terbiasa marah ketika dikritik mungkin akan langsung bereaksi defensif ketika menerima masukan.
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Jawa Pos
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