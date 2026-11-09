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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 9 November 2026 | 22.42 WIB

8 Alasan Pria Mungkin Mengalami Kesulitan Membicarakan Kesehatan Mental Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang kesulitan membicarakan kesehatan mental./Magnific/myasiavision - Image

seseorang yang kesulitan membicarakan kesehatan mental./Magnific/myasiavision

JawaPos.com - Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesejahteraan setiap manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak pria yang merasa kesulitan untuk membicarakan kondisi emosional dan masalah psikologis yang sedang mereka alami. Sebagian memilih untuk diam, menyimpan perasaan sendiri, menghindari percakapan yang terlalu emosional, atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang menghadapi tekanan berat.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan kepribadian atau kurangnya kemampuan berkomunikasi. Menurut psikologi, terdapat berbagai faktor sosial, budaya, emosional, dan psikologis yang dapat memengaruhi cara pria memahami serta mengekspresikan perasaan mereka.

Sejak kecil, sebagian pria dibesarkan dengan pesan bahwa mereka harus kuat, mandiri, tidak mudah menangis, dan mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Pesan-pesan tersebut dapat membentuk keyakinan tertentu mengenai maskulinitas atau bagaimana seorang pria seharusnya bersikap.

Akibatnya, ketika menghadapi kecemasan, kesedihan, tekanan pekerjaan, masalah hubungan, atau bahkan depresi, sebagian pria justru merasa kesulitan untuk mengakui bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja.

Lantas, mengapa pria mungkin mengalami kesulitan untuk membicarakan kesehatan mental mereka?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan penjelasan berdasarkan perspektif psikologi.

1. Tekanan Sosial untuk Selalu Terlihat Kuat

Salah satu alasan utama mengapa sebagian pria kesulitan membicarakan kesehatan mental adalah adanya tekanan sosial untuk selalu terlihat kuat.

Dalam banyak lingkungan masyarakat, laki-laki sering kali diasosiasikan dengan karakteristik seperti keberanian, ketangguhan, kemandirian, dan kemampuan mengendalikan emosi. Sejak usia dini, sebagian anak laki-laki mendapatkan pesan bahwa menangis merupakan tanda kelemahan atau bahwa mereka harus mampu menghadapi kesulitan tanpa menunjukkan kesedihan.

Editor: Hanny Suwindari
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