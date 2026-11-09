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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 9 November 2026 | 22.37 WIB

8 Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Secara Konsisten untuk Membantu Meraih Kesuksesan di Masa Depan

Ilustrasi Unboxing paket/Pexels - Image

Ilustrasi Unboxing paket/Pexels

JawaPos.com - Kesuksesan jangka panjang bisa terjadi saat anda mampu membangun kebiasaan kecil secara konsisten.

Semua orang memiliki target kesuksesannya masing-masing. Namun, pencapaian besar tentu tidak bisa diraih dalam waktu semalam. 

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (9/11) ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat membantu anda mewujudkan kesuksesan yang diinginkan di masa depan.

Sejumlah kebiasaan yang anda bangun saat ini dapat menjadi pembelajaran untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan

Lantas, apa saja langkah yang perlu anda tempuh untuk membantu mencapai kesuksesan tersebut? Berikut beberapa hal yang dapat mulai anda terapkan. 

Saat anda memiliki cita-cita menjadi orang sukses, maka anda perlu menetapkan tujuan. Anda bisa membuat target yang lebih spesifik untuk mencapai hasil akhir yang jelas.

Target yang anda tetapkan sebaiknya memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai, dengan melalui berbagai usaha. Target yang jelas akan memberikan arah yang pasti untuk langkah pertama anda.

Tujuan besar dibangun melalui usaha yang konsisten.salah satunya dengan membaginya dalam beberapa tujuan kecil.

Anda bisa berpikir lebih realistis dengan menetapkan target sederhana. Cara ini cenderung lebih efektif untuk memudahkan usaha anda dalam meraih tujuan dan keberhasilan.

Anda tidak harus tampil sempurna. Sesekali anda perlu berbuat kesalahan untuk menemukan solusi kreatif dalam penyelesaiannya.

Editor: Hanny Suwindari
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