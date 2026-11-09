6 Alasan Mengapa Mengubah Pikiran Merupakan Kekuatan Penting dan Bukanlah Sebuah Kelemahan

seseorang yang berubah pikiran./Magnific/asier_relampagoestudio
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa malu karena harus mengakui bahwa pendapatmu selama ini ternyata keliru? Atau pernahkah kamu mempertahankan sebuah keyakinan hanya karena tidak ingin dianggap sebagai orang yang mudah berubah pikiran?
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap konsistensi sebagai tanda kekuatan karakter. Sebaliknya, seseorang yang mengubah pendapatnya terkadang dicap tidak teguh pendirian, plin-plan, tidak memiliki prinsip, atau mudah dipengaruhi orang lain.
Padahal, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, kemampuan mengubah pikiran justru merupakan salah satu bentuk kematangan mental yang penting.
Manusia tidak selalu memiliki informasi yang lengkap. Pengetahuan kita berkembang, pengalaman berubah, dan situasi kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang pernah kita yakini. Sesuatu yang dahulu terasa benar belum tentu tetap relevan ketika kita memperoleh pemahaman yang lebih luas.
Mengubah pikiran bukan berarti tidak memiliki prinsip. Sebaliknya, hal itu bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki keberanian untuk mengevaluasi keyakinannya, menerima kenyataan, dan menyesuaikan diri dengan informasi baru.
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Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan fleksibilitas kognitif (cognitive flexibility), keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience), kerendahan hati intelektual (intellectual humility), serta kemampuan mengatur emosi.
Lantas, mengapa mengubah pikiran justru merupakan kekuatan penting dan bukan sebuah kelemahan?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat enam alasannya.
1. Mengubah Pikiran Menunjukkan Fleksibilitas Kognitif yang Baik
Salah satu kemampuan penting yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan adalah fleksibilitas kognitif.
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