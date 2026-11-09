6 Alasan Mengapa Antar Generasi Sulit untuk Berteman Dekat Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit menjalin pertemanan dekat dengan seseorang yang usianya terpaut cukup jauh? Misalnya, seseorang berusia 20-an merasa canggung ketika harus berteman akrab dengan orang berusia 50-an. Atau sebaliknya, seseorang yang lebih tua merasa kesulitan memahami cara berpikir generasi yang lebih muda.

Menariknya, fenomena ini bukan sekadar persoalan perbedaan usia. Dalam psikologi, hubungan pertemanan antar generasi dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pengalaman hidup, pola komunikasi, nilai-nilai pribadi, hingga cara seseorang memandang dunia.

Meskipun dua orang bisa saling menghormati dan berinteraksi dengan baik, membangun hubungan yang benar-benar dekat terkadang membutuhkan usaha lebih besar ketika keduanya berasal dari generasi berbeda.

Hal ini bukan berarti orang yang berbeda generasi tidak bisa menjadi sahabat. Namun, ada sejumlah hambatan psikologis dan sosial yang membuat proses membangun kedekatan tersebut terasa lebih rumit.

Lantas, mengapa antar generasi sering kali sulit untuk berteman dekat?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Perbedaan Pengalaman Hidup Membuat Cara Pandang Sulit Disatukan

Salah satu alasan utama mengapa orang dari generasi berbeda sulit menjalin pertemanan dekat adalah perbedaan pengalaman hidup.

Setiap generasi tumbuh dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang tidak selalu sama. Hal tersebut membentuk cara seseorang memahami kehidupan, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, bahkan menilai sesuatu sebagai hal yang penting.