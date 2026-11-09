8 Alasan Mengapa Kenangan Tempat-Tempat Masa Kecil Bisa Terasa Begitu Ajaib Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika kita kembali mengingat tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari masa kecil. Sebuah halaman rumah sederhana, gang kecil tempat bermain sepeda, sekolah dasar, lapangan kosong, rumah nenek, atau bahkan warung kecil di sudut jalan bisa menghadirkan perasaan yang begitu istimewa.

Terkadang, hanya dengan melihat foto sebuah rumah lama atau melewati jalan yang pernah kita kenal, hati tiba-tiba terasa hangat. Ada kerinduan yang muncul, disertai senyuman kecil, tetapi kadang juga ada sedikit kesedihan. Kita seperti dibawa kembali ke masa ketika hidup terasa lebih sederhana, hari-hari berjalan tanpa banyak tuntutan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sangat kecil.

Menariknya, fenomena ini bukan sekadar perasaan sentimental. Psikologi memiliki sejumlah penjelasan mengenai mengapa tempat-tempat dari masa kecil dapat meninggalkan kesan emosional yang begitu kuat.

Tempat bukan hanya sekadar lokasi fisik. Dalam perjalanan kehidupan seseorang, tempat dapat menjadi wadah bagi pengalaman, hubungan sosial, pembentukan identitas, dan kenangan emosional. Bahkan, sebuah tempat yang bagi orang lain terlihat biasa saja bisa memiliki arti yang sangat mendalam bagi seseorang.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat delapan alasan psikologis mengapa kenangan tentang tempat-tempat masa kecil bisa terasa begitu ajaib.

1. Otak Menghubungkan Tempat dengan Kenangan Emosional yang Kuat

Salah satu alasan utama mengapa tempat masa kecil terasa begitu istimewa adalah karena otak manusia memiliki kemampuan untuk menghubungkan lingkungan dengan pengalaman emosional.

Ketika masih kecil, kita tidak hanya mengingat sebuah tempat berdasarkan bentuk bangunan, warna dinding, atau letak jalan. Kita juga menyimpan berbagai pengalaman yang terjadi di sana.

Misalnya, halaman rumah mungkin mengingatkan kita pada permainan bersama teman-teman. Dapur nenek mungkin membawa kembali kenangan tentang aroma masakan yang selalu tersedia setiap sore. Sementara itu, sebuah ruang keluarga bisa mengingatkan kita pada momen berkumpul bersama orang tua.

Dalam psikologi kognitif, hal ini berkaitan dengan autobiographical memory atau memori autobiografis, yaitu ingatan mengenai pengalaman pribadi yang membentuk cerita kehidupan seseorang.