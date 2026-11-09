7 Strategi untuk Mengajak Gebetan Kencan Secara Tidak Langsung Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Mengajak seseorang yang disukai untuk berkencan memang bukan perkara mudah. Apalagi jika hubungan yang terjalin masih sebatas teman, rekan kerja, teman kuliah, atau seseorang yang baru dikenal melalui media sosial.

Ada perasaan takut ditolak, khawatir dianggap terlalu agresif, hingga rasa canggung jika ternyata perasaan tersebut tidak berbalas.

Karena alasan itulah, sebagian orang memilih pendekatan yang lebih halus untuk mengajak gebetan berkencan. Alih-alih langsung mengatakan, "Mau nggak kamu pergi kencan denganku?", mereka mencoba membangun suasana, membuka percakapan, dan memberikan kesempatan agar ajakan bertemu terasa lebih alami.

Dalam psikologi sosial, pendekatan seperti ini dapat dikaitkan dengan beberapa konsep, seperti social attraction, kedekatan interpersonal, timbal balik dalam hubungan, dan komunikasi tidak langsung.

Namun, penting untuk dipahami bahwa mengajak gebetan secara tidak langsung bukan berarti harus bermain teka-teki atau memanipulasi perasaan seseorang. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan agar kedua pihak merasa nyaman untuk mengenal satu sama lain lebih jauh.

Lantas, bagaimana caranya?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat tujuh strategi untuk mengajak gebetan kencan secara tidak langsung menurut perspektif psikologi.

1. Bangun Kedekatan Emosional Sebelum Mengajaknya Bertemu

Salah satu strategi paling efektif untuk mendekati gebetan adalah membangun kedekatan emosional terlebih dahulu.