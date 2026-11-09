7 Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Introvert Dengan Kepribadian INFP

Ilustrasi seseorang sedang bekerja dengan potensinya./Pexels.com
JawaPos.com – Memilih pekerjaan bukan hanya soal gaji, jenjang karier, atau peluang mendapatkan posisi yang lebih tinggi.
Kesesuaian antara karakter pribadi, minat, dan lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam menjalani profesi dan karier.
Bagi individu introvert dengan kepribadian INFP, memilih karier yang memberikan ruang untuk berkreasi sekaligus membantu orang lain sering kali dianggap menarik.
Kepribadian INFP merupakan singkatan dari Introversion, Intuition, Feeling, Perceiving dalam pengelompokan Myers Briggs Type Indicator (MBTI).
Tipe kepribadian INFP kerap digambarkan sebagai pribadi yang reflektif, idealis, penuh empati, dan memiliki nilai-nilai personal yang kuat.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan individu INFP cenderung tertarik pada pekerjaan yang memungkinkan mereka menyalurkan kepedulian dan memberikan dampak positif bagi orang lain.
1. Konselor Kesehatan Mental
Pilihan karier atau profesi sebagai konselor kesehatan mental cocok dipertimbangkan karena memberikan kesempatan untuk mendengarkan, memahami, dan membantu orang lain menghadapi persoalan emosional.
Kemampuan berempati dapat menjadi modal penting, selama didukung pendidikan dan kompetensi profesional yang sesuai.
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Jawa Pos
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