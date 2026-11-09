Bukan Sekadar Skincare, Ini 10 Kebiasaan Orang Prancis yang Membuat Penuaan Terasa Indah

JawaPos.com – Bertambahnya usia kerap dianggap sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Perubahan fisik, munculnya kerutan, hingga berkurangnya stamina sering membuat sebagian orang merasa kehilangan daya tarik seiring bertambahnya umur.

Namun, pandangan tersebut tidak selalu berlaku bagi masyarakat Prancis. Di negara yang terkenal dengan budaya mode dan kulinernya ini, proses menua justru kerap dipandang sebagai bagian alami kehidupan yang patut dinikmati.

Bagi mereka, penampilan menarik tidak harus selalu identik dengan wajah tanpa kerutan atau tubuh yang terlihat muda. Kepercayaan diri, kualitas hidup, serta kemampuan menikmati setiap momen juga menjadi bagian penting dari pesona seseorang.

Menariknya, cara pandang tersebut berkaitan dengan sejumlah kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan emosional dan kesejahteraan psikologis.

Dilansir dari Geediting, terdapat sepuluh kebiasaan gaya hidup orang Prancis yang membuat proses penuaan terasa lebih positif, elegan, dan bermakna.

Berikut kebiasaan yang bisa dijadikan inspirasi untuk menjalani pertambahan usia dengan lebih bahagia.

1. Menerima Pertambahan Usia dengan Lapang Dada Salah satu hal yang menarik dari cara pandang orang Prancis terhadap penuaan adalah kemampuan menerima perubahan diri.

Munculnya kerutan, rambut beruban, maupun perubahan bentuk tubuh tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan.

Mereka cenderung melihat perubahan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari.