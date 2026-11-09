5 Kalimat untuk Menetapkan Batasan dengan Orang-Orang Terkasih yang Perlu Diketahui Introvert

Ilustrasi, membicarakan batasan dengan orang terkasih. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Batasan bukanlah aturan yang kejam atau kaku, melainkan cara untuk menentukan apa yang dapat diterima dalam suatu hubungan dan apa yang tidak.
Dilansir JawaPos.com dari today pada Senin (9/11), pertama-tama, Anda perlu mengidentifikasi dimana batasan diperlukan.
Jika dalam kehidupan, hubungan, atau situasi Anda merasa kelelahan, terkuras energinya, atau menyimpan rasa kesal, maka kemungkinan besar ada batasan yang seharusnya ditetapkan namun belum dilakukan.
Namun, menetapkan batasan tidak selalu mudah, apalagi dengan orang-orang terkasih, demikian yang diungkapkan Niro Feliciano, seorang psikoterapis sekaligus penulis.
Kaum introvert perlu tahu ini karena mungkin memiliki rentang batasan yang lebih luas dan sulit mengungkapkan kebutuhannya terlebih kepada orang-orang terkasih.
Berikut ini lima kalimat untuk menetapkan batasan dengan orang-orang terkasih yang disarankan terapis.
1. Menolak Ajakan
'Saya sebenarnya ingin sekali datang, tapi saat itu Saya sudah ada agenda lain. Terima kasih sudah mengajak Saya'.
2. Meminta Ruang Pribadi
'Saat ini Saya butuh waktu untuk diri sendiri supaya bisa menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam hidup Saya'.
3. Menghadapi Topik yang Tidak Ingin Dibahas
'Saya tidak ingin membahas status hubungan Saya malam ini'.
4. Menghadapi Saran yang Tidak Diminta
'Saya menghargai perhatian Anda, tapi Saya sudah memikirkan hal ini dan menemukan solusinya. Akan sangat membantu jika Anda cukup mendengarkan saja'.
5. Menanggapi Perilaku Kasar atau Tidak Hormat
'Saya ingin melanjutkan percakapan ini, tapi mari kita lakukan saat Anda sudah lebih tenang dan bisa berbicara dengan penuh rasa hormat'.
Bila diperhatikan, kelima kalimat tersebut menggunakan subjek 'Saya'.
Feliciano menjelaskan bahwa penggunaan kata 'Saya' daripada 'Kamu', karena kalimat yang dimulai dengan kata 'Kamu' cenderung mengarahkan fokus dan menyalahkan pihak lain.
Itu akan membuat orang lain atau lawan bicara bersikap defensif.
Ingat, Anda hanya ingin menetapkan batasan diri sendiri, bukan mengendalikan perilaku orang lain.
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Jawa Pos
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