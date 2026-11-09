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Penulis: Endah Primasari Utami
Senin, 9 November 2026 | 21.09 WIB

Perbedaan Boomer hingga Gen Z Memaknai Kekuatan, Siapa yang Dianggap Kuat dan Tangguh?

Ilustrasi, orang yang dianggap kuat dan tangguh menurut masing-masing generasi. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, orang yang dianggap kuat dan tangguh menurut masing-masing generasi. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Cukup mudah untuk membuktikan apakah seseorang kuat secara fisik atau tidak.

Tapi, kekuatan mental dan emosional yang membuat seseorang tahan banting diterpa badai sekalipun jauh lebih subjektif.

Sebagian orang beranggapan bahwa menjadi kuat berarti selalu mampu mengendalikan emosi dalam situasi apa pun, sementara yang lain memandangnya sebagai kemampuan untuk mengetahui kapan harus meninggalkan sesuatu yang tidak lagi berjalan dengan baik.

Generasi Z, milenial, Gen X, dan generasi Baby Boomer masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai kekuatan.

Cara kita memandang kekuatan banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta prioritas masyarakat pada masa kita tumbuh dewasa.

Oleh sebab itu, setiap generasi tumbuh dengan ekspektasi yang khas dalam menghadapi kesulitan dan menunjukkan kerentanan.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (5/11), berikut ini perbedaan tentang siapa yang dianggap sosok yang kuat dan tangguh oleh Baby Boomer hingga Gen Z.

Generasi Baby Boomer

Bagi generasi yang lahir 1946 – 1964, menjadi kuat berarti belajar menjalani hidup tanpa membesar-besarkan masalah.

Mungkin karena mereka dibesarkan di masa ketika kemampuan untuk sekadar bangkit dan melangkah maju setelah menghadapi masalah dianggap sebagai tanda kedewasaan.

Bahkan di saat-saat sulit, Boomer mungkin meyakini bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang adalah terus melangkah ke depan, alih-alih terus meratapi apa yang telah terjadi.

Mereka juga cenderung mengaitkan kekuatan dengan sikap dapat diandalkan.

Bagi mereka, hal-hal seperti menafkahi keluarga dan menuntaskan tanggung jawab merupakan bukti bahwa seseorang mampu menghadapi apa pun tantangan yang datang.

Mereka berharap orang lain langsung melakukan apa yang memang perlu dilakukan titik, tidak perlu banyak alasan.

Terkadang generasi ini mengalami kesulitan dan membutuhkan dukungan, namun kebanyakan dari mereka telah terbiasa untuk tidak menunjukkan kerentanan kepada orang lain.

Meminta bantuan terasa tidak nyaman bagi mereka yang sudah terbiasa menjadi sosok andalan bagi orang-orang di sekitarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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