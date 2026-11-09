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Penulis: Endah Primasari Utami
Senin, 9 November 2026 | 21.07 WIB

3 Hal Perlu Diketahui Sebelum Memutuskan Menjalin Hubungan Beda Usia, Bisakah Bahagia?

Ilustrasi, menjalin hubungan beda usia. Magnific/ prostooleh. - Image

Ilustrasi, menjalin hubungan beda usia. Magnific/ prostooleh.

JawaPos.com - Hubungan dengan perbedaan usia bukanlah fenomena baru, namun masyarakat modern masih sulit memahaminya.

Banyak sekali istilah-istilah yang disematkan untuk hubungan semacam ini, seperti pemburu harta atau 'gold digger', wanita yang mengencani pria lebih muda atau 'cougar', demikian sebaliknya, pria yang mengencani wanita lebih tua atau 'manther'.

Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan beda usia, apalagi jika perbedaan usia cukup jauh, Anda perlu berpikir matang-matang dan mengetahui beberapa hal seperti yang dilansir JawaPos.com dari psychologytoday pada Kamis (5/11) supaya tidak menyesal di kemudian hari.

1. Sistem Reproduksi dan Sumber Daya

Anda perlu tahu bahwa perempuan tidak dapat melahirkan anak setelah memasuki masa menopause sementara laki-laki tidak memiliki batasan biologis langsung dalam kemampuan reproduksinya.

Perempuan yang lebih muda memiliki kesiapan reproduksi yang lebih optimal, sementara laki-laki yang lebih tua umumnya memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan bagi keluarga dan anak-anak mereka.

Oleh sebab itu, laki-laki cenderung memilih perempuan yang berada dalam usia prima untuk bereproduksi.

Sementara perempuan lebih menginginkan hubungan yang berkomitmen dan langgeng serta mencari pasangan yang mampu dan bersedia berinvestasi pada dirinya maupun calon keturunan mereka kelak.

Dengan menggabungkan kedua fakta ini, dapat dipahami mengapa skenario yang paling sering terjadi dalam hubungan beda usia adalah pihak laki-laki lebih tua daripada pihak perempuan.

2. Kisaran Usia yang Dapat Diterima

Sebuah studi menemukan bahwa seorang laki-laki secara umum dapat menerima hubungan dengan perempuan yang usianya sekitar 10 tahun lebih muda atau 4,5 tahun lebih tua.

Sebaliknya, wanita dapat menerima hubungan dengan pria yang usianya 8 tahun lebih tua atau 5 tahun lebih muda.

Namun, batasan usia yang dapat diterima ini berubah seiring bertambahnya usia seseorang.

Seperti yang diungkapkan para peneliti bahwa seiring bertambahnya usia, seorang laki-laki cenderung menerima wanita yang lebih muda, tetapi batas usia maksimal pasangan yang dapat mereka terima tidak bergantung pada usia mereka sendiri.

Tapi, di sisi lain, seorang perempuan cenderung menerima laki-laki yang lebih muda seiring bertambahnya usia mereka, namun batas usia maksimal pasangan yang dapat diterima justru menurun seiring bertambahnya usia mereka sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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