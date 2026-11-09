8 Alasan Mengapa Orang Baik Hatinya Justru Paling Sering Melakukan Cut Off terhadap Orang Sekitarnya

Ilustrasi, orang yang baik hati yang cut off orang-orang di sekitarnya.





JawaPos.com - Kebaikan dalam kehidupan sosial tidak datang hanya dari satu arah, melainkan dua arah sehingga si pemberi maupun penerima sama-sama merasa lebih baik setelahnya.



Tapi, orang yang baik hati memiliki kecenderungan selalu mendahulukan orang lain sampai-sampai kebahagiaan diri sendiri dikorbankan bahkan tidak mendapatkan apa pun sebagai imbalannya.



Sampai pada satu titik, orang yang baik hati akhirnya sadar dan memilih untuk memutus hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (5/11), berikut ini delapan alasan yang membuat orang yang baik hati justru yang paling sering cut off atau memutus hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.



1. Lelah Dijadikan Tempat Pelampiasan Emosi



Orang yang memiliki kecerdasan emosional dan empati tinggi sering kali berperan sebagai terapis bagi teman-teman maupun keluarganya, karena mereka tahu cara membuat orang lain merasa lebih baik dan memberikan dukungan di saat-saat sulit.



Namun, mereka sendiri tidak mendapatkan energi positif serupa sebagai imbalannya.



Sebaliknya, mereka justru terus-menerus menghabiskan energi untuk orang-orang yang tidak peduli, bahkan untuk sekadar melihat atau mendukung mereka.

Sampai pada titik tertentu mereka akhirnya merasa hal tersebut tidak lagi sepadan.



2. Merasa Terus-menerus Tidak Dihargai



Orang yang baik hatinya tidak memiliki kapasitas emosional untuk terus-menerus menghadapi sikap tidak hormat.



Mereka tidak ingin menoleransi orang-orang yang melanggar batasan atau berbohong kepada mereka.



Bahkan, dalam hubungan yang mereka kira akan bertahan lama, jika disakiti, mereka bisa saja mengubah pola pikirnya dan sudah cukup menjadi alasan mereka untuk pergi.



Mereka dikenal karena sikap penuh pengertiannya.



Jadi, jika mereka yang baik hati sampai cut off seseorang yang dikenalnya, berarti orang tersebut memang pantas mendapatkannya.



3. Sadar Tindakan Seseorang Tidak Sejalan dengan Janjinya



Orang yang tidak mau berubah merasa bahwa mereka tidak perlu berubah.



Orang seperti itu mungkin mengumbar janji dalam hubungan dan memberikan penjelasan yang berbelit-belit.



Namun, ketika tiba waktunya untuk mengubah tindakan, orang itu terus-menerus menunda.



Sementara itu, mereka yang baik hati mungkin bisa memberikan toleransi beberapa kali.



Tapi, jika janji seseorang tidak pernah selaras dengan tindakannya, maka tidak ada gunanya lagi membuang energi untuk memohon.



Bagi mereka, hubungan semacam ini terlalu menguras tenaga untuk dipertahankan.



4. Lelah Harus Selalu Menjadi Pihak yang Memulai Komunikasi Terlebih Dahulu



Menjadi pihak yang selalu merencanakan segala sesuatu atau orang pertama yang memulai percakapan bisa sangat menguras energi.



Ketika hubungan mulai renggang, mereka yang berhati baik rela berinisiatif terlebih dahulu.



Mereka terus mengorbankan ketenangan diri sendiri demi mempertahankan hubungan.



Tapi, pada titik tertentu, mereka akhirnya menetapkan batasannya juga.



5. Tidak Merasa Didukung



Persahabatan palsu dan hubungan yang dangkal sering kali tercipta dari sikap merasa berhak dan lebih mengutamakan kenyamanan diri sendiri.



Tapi, lain halnya dengan orang yang baik hati, mereka bersedia bersusah payah melakukan apa pun demi orang-orang yang mereka sayangi dengan harapan mereka juga dihargai sebagai imbalannya.



Tapi, ketika mereka merasa tidak didengarkan, mereka merasa telah membuang-buang energi untuk hubungan sepihak yang hanya menguntungkan pihak lain.



Mereka memang bersedia mencurahkan energi untuk orang tersayang yang sedang mengalami kesulitan, namun jika pola tersebut mulai merugikan diri sendiri, mereka akan menganggap bahwa hubungan ini sudah tidak sehat lagi dan mereka pun melakukan cut off.



6. Menolak Memberikan Kesempatan Ketiga atau Keempat



Memaafkan memang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seiring berjalannya waktu.



Tapi, memberikan kesempatan ketiga atau keempat kepada seseorang justru menjadi tanda bahwa sudah saatnya pergi.



Orang yang baik hati memang bermurah hati, namun mereka tidak membiarkan siapa pun menginjak-injak harga dirinya.



Mereka mungkin memaafkan seseorang supaya tidak perlu lagi mencari penyelesaian masalah, tapi mereka tidak akan terus-menerus memberikan akses kepada orang tersebut.



Sebaliknya, mereka memilih untuk melangkah maju dan memprioritaskan hubungan yang benar-benar memberi mereka energi serta memberikan nilai tambah dalam hidup mereka.



7. Lelah Terus-menerus Dikelilingi Gosip



Empati yang luar biasa biasanya dimiliki oleh mereka yang baik hati.



Mereka mampu menempatkan diri di posisi orang lain, bahkan saat mereka sendiri sedang terluka atau kecewa.



Mereka adalah pribadi yang sensitif, sebuah kekuatan istimewa, namun di sisi lain, hal ini membuat mereka rentan menyerap energi negatif yang menular dari orang lain.



Itu sebabnya, orang-orang yang penuh welas asih ini memilih cut-off atau menjauh dari orang-orang yang tidak bisa berhenti bergosip tentang orang lain.



Orang-orang seperti itu mungkin merasa bahwa hal paling menarik adalah informasi yang diketahui mengenai orang lain.



Tapi, bagi pribadi yang baik hati, perilaku semacam itu sama sekali tidak bisa ditoleransi.



8. Kebaikannya Dianggap sebagai Sesuatu yang Sudah Semestinya (Dianggap Remeh)



Saat berada di dekat orang-orang manipulatif yang memanfaatkan kebaikan, penting bagi pribadi yang baik hati tetap berpegang pada batasannya.



Jika tidak, orang-orang manipulatif tersebut akan melanggar batasan atau menyalahgunakan kebaikan hati mereka berulang kali.



Mereka tidak akan lagi membuang energi untuk orang-orang tersebut, itu sebabnya mereka cut off.



Meski merasa tidak nyaman untuk bersikap tegas seperti ini, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak akan memiliki banyak hal untuk diberikan kepada orang lain maupun diri sendiri jika mereka membiarkan seseorang menguras habis kemurahan hati mereka.