Jarang Angkat Bicara di Rapat, tetapi Rajin Mencatat? Ini 6 Sifat yang Mungkin Kamu Miliki

JawaPos.com – Dalam sebuah rapat kerja, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan keterlibatan. Ada yang aktif menyampaikan pendapat, sering mengajukan pertanyaan, tetapi ada pula yang lebih banyak mendengarkan sambil mencatat berbagai hal penting.

Menariknya, orang yang jarang berbicara bukan berarti tidak memperhatikan jalannya diskusi. Sebaliknya, mereka mungkin sedang berusaha memahami setiap informasi sebelum memberikan tanggapan.

Kebiasaan mencatat selama rapat juga bisa menggambarkan cara seseorang memproses informasi, mengelola emosi, hingga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Sebagian orang merasa lebih nyaman menuangkan pemikiran melalui tulisan daripada menyampaikannya secara langsung di hadapan banyak orang.

Menurut perspektif psikologi, perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian yang menarik untuk dipahami.

Dilansir dari geediting.com, terdapat enam karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang yang selalu mencatat ketika rapat, tetapi cenderung jarang menyampaikan pendapat secara langsung.

Berikut enam sifat yang bisa menjadi gambaran kepribadian mereka.

1. Memiliki Pola Pikir Mendalam dan Analitis Orang yang lebih banyak mencatat selama rapat sering kali membutuhkan waktu untuk memahami informasi sebelum memberikan tanggapan.

Mereka tidak terbiasa langsung bereaksi terhadap setiap pernyataan yang disampaikan peserta lain. Sebaliknya, mereka memilih mengumpulkan informasi, menghubungkan berbagai gagasan, kemudian mempertimbangkan kesimpulan yang paling masuk akal.