Bukan Kebiasaan Aneh, Orang yang Sering Bicara dengan Hewan Peliharaan Punya 7 Ciri Ini

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bagi sebagian pemilik hewan, berbicara dengan kucing, anjing, atau hewan kesayangan lainnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit yang mengajak peliharaannya mengobrol seolah sedang berbicara dengan sahabat sendiri.
Mulai dari menanyakan apakah mereka sudah makan, menceritakan kejadian sepanjang hari, hingga mengungkapkan perasaan ketika sedang menghadapi masalah. Meski hewan tidak bisa membalas menggunakan bahasa manusia, interaksi tersebut tetap terasa menyenangkan bagi pemiliknya.
Kebiasaan ini mungkin terlihat unik bagi orang lain. Namun, berbicara dengan hewan peliharaan sebenarnya dapat menjadi salah satu bentuk kedekatan emosional antara manusia dan hewan.
Cara seseorang berinteraksi dengan hewan kesayangannya juga bisa memberikan gambaran mengenai karakter dan kebiasaan sosial yang dimilikinya.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa mengajak hewan peliharaan berbicara layaknya manusia.
Lantas, sifat apa saja yang mungkin dimiliki oleh mereka? Berikut penjelasannya.
Orang yang sering mengajak hewan peliharaannya berbicara biasanya mempunyai perhatian khusus terhadap makhluk lain.
Mereka tidak hanya memperhatikan kebutuhan dasar seperti makanan dan kebersihan, tetapi juga berusaha memahami perubahan perilaku serta kondisi emosional hewan kesayangannya.
Misalnya, ketika hewan terlihat murung, ketakutan, atau tidak aktif seperti biasanya, mereka akan berusaha mencari tahu penyebabnya.
Kebiasaan tersebut berkaitan dengan empati, yaitu kemampuan memahami dan merespons perasaan makhluk lain.
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Jawa Pos
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