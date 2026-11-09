Jarang Diajak Nongkrong? Mungkin 7 Kebiasaan Ini Membuat Orang Lain Risih

Ilustrasi tanda kamu adalah teman yang diam diam tidak diharapkan datang (freepik)
JawaPos.com – Pertemanan seharusnya menjadi ruang untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan menikmati kebersamaan tanpa merasa terbebani. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa perilaku tertentu justru bisa membuat hubungan pertemanan menjadi kurang nyaman.
Pernahkah kamu merasa suasana berkumpul mendadak berubah ketika dirimu datang? Teman-teman yang sebelumnya ramai berbincang tiba-tiba menjadi lebih diam atau terlihat kurang antusias.
Kondisi tersebut memang tidak selalu berarti mereka tidak menyukaimu. Bisa jadi ada kebiasaan atau cara berinteraksi yang tanpa disadari membuat orang lain merasa kurang nyaman.
Dalam sebuah hubungan sosial, bukan hanya perkataan yang diperhatikan, tetapi juga sikap, kepedulian, dan kemampuan menghargai perasaan orang lain.
Kabar baiknya, kebiasaan tersebut masih bisa diperbaiki selama seseorang bersedia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat tujuh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kurang diharapkan kehadirannya dalam lingkungan pertemanan.
Berikut beberapa tanda yang bisa dijadikan bahan introspeksi agar hubungan dengan teman menjadi lebih sehat dan menyenangkan.
Setiap orang tentu pernah mengalami hari yang melelahkan, penuh tekanan, atau dipenuhi berbagai persoalan. Tidak ada salahnya menceritakan pengalaman tersebut kepada teman karena salah satu fungsi pertemanan adalah menjadi tempat berbagi.
Namun, masalah bisa muncul ketika setiap pertemuan selalu dipenuhi keluhan dan emosi negatif.
Misalnya, kamu baru datang lalu langsung membicarakan berbagai persoalan tanpa menyapa orang lain terlebih dahulu. Bahkan, suasana berkumpul yang awalnya menyenangkan bisa berubah menjadi berat karena percakapan terus berpusat pada masalah pribadimu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022