Jarang Diajak Nongkrong? Mungkin 7 Kebiasaan Ini Membuat Orang Lain Risih

JawaPos.com – Pertemanan seharusnya menjadi ruang untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan menikmati kebersamaan tanpa merasa terbebani. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa perilaku tertentu justru bisa membuat hubungan pertemanan menjadi kurang nyaman.

Pernahkah kamu merasa suasana berkumpul mendadak berubah ketika dirimu datang? Teman-teman yang sebelumnya ramai berbincang tiba-tiba menjadi lebih diam atau terlihat kurang antusias.

Kondisi tersebut memang tidak selalu berarti mereka tidak menyukaimu. Bisa jadi ada kebiasaan atau cara berinteraksi yang tanpa disadari membuat orang lain merasa kurang nyaman.

Dalam sebuah hubungan sosial, bukan hanya perkataan yang diperhatikan, tetapi juga sikap, kepedulian, dan kemampuan menghargai perasaan orang lain.

Kabar baiknya, kebiasaan tersebut masih bisa diperbaiki selama seseorang bersedia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat tujuh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kurang diharapkan kehadirannya dalam lingkungan pertemanan.

Berikut beberapa tanda yang bisa dijadikan bahan introspeksi agar hubungan dengan teman menjadi lebih sehat dan menyenangkan.

1. Sering Membawa Suasana Hati Buruk ke Tengah Pertemanan Setiap orang tentu pernah mengalami hari yang melelahkan, penuh tekanan, atau dipenuhi berbagai persoalan. Tidak ada salahnya menceritakan pengalaman tersebut kepada teman karena salah satu fungsi pertemanan adalah menjadi tempat berbagi.

Namun, masalah bisa muncul ketika setiap pertemuan selalu dipenuhi keluhan dan emosi negatif.