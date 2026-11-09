3 Manfaat Orang yang Sering Pergi ke Alam Menurut Psikologi, Menenangkan Pikiran Meredakan Kecemasan

Manfaat orang yang sering pergi ke alam menurut psikologi, menenangkan pikiran meredakan kecemasan./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kecemasan menjadi masalah yang kian sering dialami banyak orang di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
Kebiasaan khawatir berlebihan dan membayangkan skenario terburuk membuat pikiran sulit beristirahat dari tekanan hidup sehari-hari.
Salah satu cara sederhana untuk menenangkan pikiran adalah meluangkan waktu bersama alam, karena lingkungan hijau menyediakan banyak kesempatan untuk rehat.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (9/11), berikut tiga manfaat menenangkan yang umumnya dirasakan orang yang sering berinteraksi dengan alam
1. Lingkungan hijau melibatkan seluruh indramu
Ruang hijau tersedia hampir di mana saja, baik di dekat hutan, kawasan permukiman, maupun tengah kota yang sangat padat.
Kamu cukup mencari satu titik favorit untuk hadir sepenuhnya, misalnya pohon, selembar daun, bunga liar, atau sehelai rumput hijau.
Setelah itu, libatkan semua indramu dengan perlahan agar perhatianmu benar-benar tertuju pada apa yang kini sedang ada di hadapanmu.
Mulailah dengan melunakkan pandangan, lalu perhatikan bentuk pohon, warna daun, pantulan cahaya pada bunga, serta tekstur embun di rumput.
Sambil tetap menatap pemandangan itu, dengarkan suara di sekitarmu dan fokuslah pada bunyi-bunyi yang terasa paling menyenangkan bagi telingamu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022