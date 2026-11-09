3 Manfaat Orang yang Sering Pergi ke Alam Menurut Psikologi, Menenangkan Pikiran Meredakan Kecemasan

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kecemasan menjadi masalah yang kian sering dialami banyak orang di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

Kebiasaan khawatir berlebihan dan membayangkan skenario terburuk membuat pikiran sulit beristirahat dari tekanan hidup sehari-hari.

Salah satu cara sederhana untuk menenangkan pikiran adalah meluangkan waktu bersama alam, karena lingkungan hijau menyediakan banyak kesempatan untuk rehat.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (9/11), berikut tiga manfaat menenangkan yang umumnya dirasakan orang yang sering berinteraksi dengan alam

1. Lingkungan hijau melibatkan seluruh indramu

Ruang hijau tersedia hampir di mana saja, baik di dekat hutan, kawasan permukiman, maupun tengah kota yang sangat padat.

Kamu cukup mencari satu titik favorit untuk hadir sepenuhnya, misalnya pohon, selembar daun, bunga liar, atau sehelai rumput hijau.

Setelah itu, libatkan semua indramu dengan perlahan agar perhatianmu benar-benar tertuju pada apa yang kini sedang ada di hadapanmu.

Mulailah dengan melunakkan pandangan, lalu perhatikan bentuk pohon, warna daun, pantulan cahaya pada bunga, serta tekstur embun di rumput.