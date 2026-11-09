Jangan Mudah Terjebak, Ini 10 Trik Manipulator Saat Kamu Berhenti Menuruti Keinginannya

JawaPos.com - Menjaga batas pribadi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Sikap ini membantu seseorang melindungi kesehatan emosional, mempertahankan kenyamanan, sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.

Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan tersebut dengan baik. Terutama ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang terbiasa mengatur, memengaruhi, atau menentukan keputusan dalam hidupmu.

Saat kamu mulai berani menolak, menyampaikan ketidaknyamanan, dan tidak lagi menuruti semua keinginannya, seorang manipulator mungkin merasa kehilangan pengaruh. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai reaksi yang sebelumnya tidak pernah terlihat.

Manipulasi sendiri merupakan perilaku memengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi, sering kali dengan memanfaatkan emosi, rasa bersalah, atau tekanan psikologis. Karena itu, ketika batas pribadi mulai ditegakkan, pelakunya bisa mencoba berbagai cara untuk mengembalikan kendali.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat 10 perilaku yang kerap ditunjukkan seseorang dengan kecenderungan manipulatif ketika orang yang selama ini dipengaruhinya mulai berani menetapkan batasan.

Berikut beberapa respons yang perlu kamu kenali agar tidak mudah terjebak dalam permainan emosional.

1. Mendadak Memposisikan Diri sebagai Korban Salah satu reaksi yang sering muncul adalah mengubah posisi seolah-olah dirinya merupakan pihak yang paling tersakiti.

Ketika kamu mencoba menyampaikan keberatan, mereka justru menunjukkan ekspresi kecewa atau mengatakan bahwa sikapmu sudah keterlaluan. Kalimat seperti, "Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu tentangku," mungkin mulai terdengar.

Cara ini dapat membuatmu merasa tidak enak hati, bahkan mempertanyakan apakah keputusan untuk membatasi diri sudah benar.