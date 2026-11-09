Jangan Mudah Terjebak, Ini 10 Trik Manipulator Saat Kamu Berhenti Menuruti Keinginannya

Ilustrasi hal yang dilakukan manipulator saat kamu membatasi diri (Freepik)
JawaPos.com - Menjaga batas pribadi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Sikap ini membantu seseorang melindungi kesehatan emosional, mempertahankan kenyamanan, sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.
Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan tersebut dengan baik. Terutama ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang terbiasa mengatur, memengaruhi, atau menentukan keputusan dalam hidupmu.
Saat kamu mulai berani menolak, menyampaikan ketidaknyamanan, dan tidak lagi menuruti semua keinginannya, seorang manipulator mungkin merasa kehilangan pengaruh. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai reaksi yang sebelumnya tidak pernah terlihat.
Manipulasi sendiri merupakan perilaku memengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi, sering kali dengan memanfaatkan emosi, rasa bersalah, atau tekanan psikologis. Karena itu, ketika batas pribadi mulai ditegakkan, pelakunya bisa mencoba berbagai cara untuk mengembalikan kendali.
Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat 10 perilaku yang kerap ditunjukkan seseorang dengan kecenderungan manipulatif ketika orang yang selama ini dipengaruhinya mulai berani menetapkan batasan.
Berikut beberapa respons yang perlu kamu kenali agar tidak mudah terjebak dalam permainan emosional.
Salah satu reaksi yang sering muncul adalah mengubah posisi seolah-olah dirinya merupakan pihak yang paling tersakiti.
Ketika kamu mencoba menyampaikan keberatan, mereka justru menunjukkan ekspresi kecewa atau mengatakan bahwa sikapmu sudah keterlaluan. Kalimat seperti, "Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu tentangku," mungkin mulai terdengar.
Cara ini dapat membuatmu merasa tidak enak hati, bahkan mempertanyakan apakah keputusan untuk membatasi diri sudah benar.
Padahal, menyampaikan ketidaknyamanan bukan berarti sengaja menyakiti orang lain. Kamu tetap berhak mempertahankan pendirian tanpa harus selalu merasa bertanggung jawab atas reaksi emosional seseorang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022