Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Senin, 9 November 2026 | 20.43 WIB

Jangan Mudah Terjebak, Ini 10 Trik Manipulator Saat Kamu Berhenti Menuruti Keinginannya

Ilustrasi hal yang dilakukan manipulator saat kamu membatasi diri (Freepik) - Image

Ilustrasi hal yang dilakukan manipulator saat kamu membatasi diri (Freepik)

JawaPos.com - Menjaga batas pribadi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Sikap ini membantu seseorang melindungi kesehatan emosional, mempertahankan kenyamanan, sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.

Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan tersebut dengan baik. Terutama ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang terbiasa mengatur, memengaruhi, atau menentukan keputusan dalam hidupmu.

Saat kamu mulai berani menolak, menyampaikan ketidaknyamanan, dan tidak lagi menuruti semua keinginannya, seorang manipulator mungkin merasa kehilangan pengaruh. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai reaksi yang sebelumnya tidak pernah terlihat.

Manipulasi sendiri merupakan perilaku memengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi, sering kali dengan memanfaatkan emosi, rasa bersalah, atau tekanan psikologis. Karena itu, ketika batas pribadi mulai ditegakkan, pelakunya bisa mencoba berbagai cara untuk mengembalikan kendali.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat 10 perilaku yang kerap ditunjukkan seseorang dengan kecenderungan manipulatif ketika orang yang selama ini dipengaruhinya mulai berani menetapkan batasan.

Berikut beberapa respons yang perlu kamu kenali agar tidak mudah terjebak dalam permainan emosional.

1. Mendadak Memposisikan Diri sebagai Korban

Salah satu reaksi yang sering muncul adalah mengubah posisi seolah-olah dirinya merupakan pihak yang paling tersakiti.

Ketika kamu mencoba menyampaikan keberatan, mereka justru menunjukkan ekspresi kecewa atau mengatakan bahwa sikapmu sudah keterlaluan. Kalimat seperti, "Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu tentangku," mungkin mulai terdengar.

Cara ini dapat membuatmu merasa tidak enak hati, bahkan mempertanyakan apakah keputusan untuk membatasi diri sudah benar.

Padahal, menyampaikan ketidaknyamanan bukan berarti sengaja menyakiti orang lain. Kamu tetap berhak mempertahankan pendirian tanpa harus selalu merasa bertanggung jawab atas reaksi emosional seseorang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Rumah Lebih Bersih dan Nyaman, Ini 5 Trik Mengusir Laba-laba Secara Alami - Image
Lifestyle

Bikin Rumah Lebih Bersih dan Nyaman, Ini 5 Trik Mengusir Laba-laba Secara Alami

Selasa, 3 November 2026 | 21.45 WIB

Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC - Image
Kepribadian

Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Waspada 10 Trik Manipulasi Ini, Kebaikan Anda Bisa Jadi Sedang Dimanfaatkan untuk Kepentingan - Image
Kepribadian

Waspada 10 Trik Manipulasi Ini, Kebaikan Anda Bisa Jadi Sedang Dimanfaatkan untuk Kepentingan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore