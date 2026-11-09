8 Kebiasaan Sepele yang Bisa Menyelamatkan Masa Depan Anda, Ambil Keputusan Ini Sebelum Terlambat

JawaPos.com-Mempersiapkan hari esok bisa menjadi saat-saat yang melelahkan.

Ada banyak hal yang perlu dilakukan, rencana yang harus segera disusun, tanggungjawab yang menanti, serta kemampuan memprediksi keadaan di tengah ketidakpastian yang terus terjadi.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (9/11) ada sejumlah tindakan sederhana yang bisa dilakukan hari ini dan berdampak pada kehidupan anda di masa mendatang.

Tindakan tersebut mungkin terlihat sederhana dan sepele. Namun, pencapaian besar seringkali merupakan hasil dari berbagai langkah kecil yang konsisten.

Berikut delapan tindakan sederhana yang bisa membantu mempersiapkan masa depan anda menjadi lebih baik.

Berani berkata tidak

Banyak orang yang terbiasa menyetujui berbagai permintaan karena menganggap itulah yang seharusnya dilakukan.

Namun, menolak permintaan seseorang bukanlah sesuatu yang salah. Sisi positifnya, anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri sekaligus memahami siapa saja yang perlu diberikan batasan dengan tegas.

Mengeluarkan uang demi menghemat waktu

Semakin banyak waktu yang bisa anda hemat, maka semakin leluasa anda mengatur tanggung jawab maupun menikmati waktu luang yang lebih bermakna.

Oleh sebab itu, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dapat menghemat waktu dan mengurangi stres merupakan keputusan yang tepat.

Mengurangi jumlah target