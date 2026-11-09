10 Kebiasaan Damai Orang yang Tidak Membesar-besarkan Masalah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin berasal dari dalam diri, lewat sikap hormat, welas asih, serta penerimaan terhadap diri sendiri.

Saat pikiran penuh dengan hal yang belum terselesaikan, seseorang mudah merasa dirinya kurang, padahal banyak hal berharga yang sering terlewat.

Orang yang tidak membesar-besarkan masalah biasanya memiliki kebiasaan damai yang sederhana, tetapi dilakukan secara konsisten setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (9/11), berikut sepuluh kebiasaan damai yang umumnya dimiliki orang yang tidak membesar-besarkan masalah demi menjaga ketenangan batin.

1. Menetapkan tujuan yang lebih kecil

Menargetkan terlalu tinggi dalam waktu singkat sering membuat seseorang patah semangat ketika sasaran yang diharapkan ternyata belum tercapai sepenuhnya.

Langkah kecil yang konsisten, misalnya berusaha menjadi satu persen lebih baik, membangun kepercayaan diri seiring meningkatnya momentum dari hari ke hari.

Sebuah studi tahun 2011 menemukan bahwa pencapaian tujuan kecil secara rutin membentuk granularitas emosi, yaitu kemampuan membedakan keadaan emosi secara tepat.

Kemampuan tersebut berkaitan kuat dengan kestabilan emosi sekaligus kepuasan hidup yang lebih tinggi bagi orang yang melatihnya.