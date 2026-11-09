Jika Kamu Ingin Membebaskan Diri dari Ekspektasi, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjalani hidup sesuai keinginan / foto: Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa lelah menjalani hidup karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain? Kamu berusaha menjadi anak yang membanggakan, teman yang selalu bisa diandalkan, pasangan yang sempurna, atau seseorang yang dianggap berhasil oleh lingkungan sekitar. Tanpa disadari, kamu mungkin lebih sering memikirkan apa yang orang lain inginkan daripada bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan.

Kondisi ini bisa membuat hidup terasa seperti sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Kamu terus berusaha memenuhi standar orang lain, takut mengecewakan mereka, dan merasa bersalah ketika mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan lingkungan. Bahkan, terkadang kamu rela mengorbankan kebahagiaan, waktu, dan kesehatan mental hanya demi mendapatkan pengakuan.



Padahal, hidup bukan tentang bagaimana caranya membuat semua orang puas terhadap pilihanmu. Kamu tidak harus selalu menjadi pribadi yang disukai, memenuhi seluruh ekspektasi keluarga, atau mengikuti standar kesuksesan yang ditentukan masyarakat. Setiap orang memiliki perjalanan, kebutuhan, nilai, dan definisi kebahagiaan yang berbeda.



Dalam psikologi, kemampuan untuk menentukan arah hidup berdasarkan nilai dan kebutuhan pribadi berkaitan dengan konsep autonomy atau otonomi diri. Konsep ini merupakan salah satu unsur penting dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Otonomi bukan berarti mengabaikan orang lain atau bertindak sesuka hati, melainkan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.



Lantas, bagaimana caranya membebaskan diri dari ekspektasi orang lain tanpa harus merusak hubungan sosial?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh cara yang bisa kamu terapkan agar dapat menjalani hidup dengan lebih autentik, tenang, dan sesuai dengan keinginan diri sendiri.



1. Kenali Apa yang Benar-Benar Kamu Inginkan, Bukan Sekadar Mengikuti Keinginan Orang Lain



Langkah pertama untuk membebaskan diri dari ekspektasi adalah mengenali keinginan pribadi. Kedengarannya sederhana, tetapi tidak semua orang mampu melakukannya. Terlalu lama mengikuti tuntutan lingkungan bisa membuat seseorang kehilangan pemahaman tentang apa yang sebenarnya membuat dirinya bahagia.



Misalnya, kamu memilih pekerjaan tertentu karena dianggap bergengsi oleh keluarga, bukan karena benar-benar menyukainya. Kamu mungkin melanjutkan pendidikan hanya karena takut dianggap gagal jika berhenti. Atau kamu mempertahankan hubungan yang tidak lagi membahagiakan karena khawatir mengecewakan orang-orang di sekitarmu.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan perilaku yang lebih banyak dikendalikan oleh motivasi eksternal, seperti tekanan sosial, penghargaan, dan keinginan mendapatkan pengakuan.



Cobalah mulai bertanya kepada diri sendiri: apakah keputusan yang selama ini saya ambil benar-benar sesuai dengan keinginan saya? Apakah saya melakukan ini karena menyukainya atau hanya karena takut mendapatkan penilaian buruk?



Kamu juga bisa meluangkan waktu untuk menuliskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Misalnya, kebebasan, keluarga, kesehatan, kreativitas, ketenangan, pengembangan diri, atau stabilitas finansial.



Dengan mengenali nilai-nilai pribadi, kamu akan lebih mudah menentukan keputusan yang sesuai dengan arah hidupmu.



Ingat, kamu tidak harus memiliki impian yang sama dengan orang lain. Tidak masalah jika definisi kesuksesanmu berbeda dari teman-teman, saudara, atau bahkan keluargamu sendiri.



2. Belajar Mengatakan Tidak Tanpa Merasa Bersalah



Salah satu alasan seseorang sulit melepaskan diri dari ekspektasi orang lain adalah ketidakmampuan untuk mengatakan tidak.



Kamu mungkin sering menerima permintaan meskipun sedang kelelahan. Kamu mengiyakan ajakan meskipun sebenarnya ingin beristirahat. Kamu juga mungkin mengambil tanggung jawab tambahan karena takut dianggap egois atau tidak peduli.



Jika kebiasaan ini terus berlangsung, kamu bisa mengalami kelelahan emosional karena terlalu banyak menghabiskan energi untuk memenuhi kebutuhan orang lain.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan untuk berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan, sering kali dengan mengorbankan kebutuhan diri sendiri.



Perlu dipahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Justru, kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Kamu bisa mulai dengan menggunakan kalimat sederhana seperti:



"Maaf, kali ini aku belum bisa membantu."



"Aku perlu mempertimbangkan waktuku terlebih dahulu."



"Terima kasih sudah mengajak, tetapi kali ini aku ingin beristirahat."



"Aku memahami keinginanmu, tetapi aku punya pertimbangan sendiri."



Tidak perlu memberikan penjelasan panjang setiap kali menolak sesuatu. Kamu berhak mengatur waktu, tenaga, dan prioritas pribadi.



Awalnya, mungkin muncul rasa bersalah karena kamu belum terbiasa mengecewakan orang lain. Namun, cobalah memahami bahwa rasa tidak nyaman tersebut bukan selalu pertanda bahwa kamu melakukan kesalahan.



Semakin sering kamu belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kapasitas dan prioritasmu, semakin mudah pula kamu memberikan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting.



3. Berhenti Membandingkan Perjalanan Hidupmu dengan Orang Lain



Media sosial sering membuat seseorang merasa tertinggal dalam menjalani kehidupan. Kamu melihat teman sebaya sudah memiliki rumah, mendapatkan pekerjaan bagus, menikah, membangun bisnis, atau bepergian ke berbagai tempat.



Sementara itu, kamu mungkin masih berjuang menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, memperbaiki kondisi finansial, atau sekadar mencoba memahami arah hidup sendiri.



Tanpa disadari, kamu mulai menganggap dirimu gagal hanya karena pencapaianmu berbeda dari orang lain.



Padahal, setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, kemampuan, dan tantangan yang tidak sama. Apa yang terlihat di media sosial juga biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh tentang perjalanan mereka.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan dan posisinya.



Membandingkan diri sebenarnya tidak selalu buruk. Terkadang, hal tersebut bisa menjadi sumber motivasi. Namun, ketika perbandingan terus-menerus membuatmu merasa tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, dan terbebani oleh standar orang lain, kamu perlu mengevaluasi kebiasaan tersebut.



Mulailah mengukur perkembangan berdasarkan perjalananmu sendiri.



Jika tahun lalu kamu masih kesulitan mengatur keuangan dan sekarang sudah mampu menabung secara konsisten, itu merupakan kemajuan. Jika sebelumnya kamu sulit menyampaikan pendapat dan sekarang mulai berani berbicara, itu juga sebuah pencapaian.



Tidak semua keberhasilan harus terlihat besar di mata orang lain.



Kamu tidak sedang berlomba dengan siapa pun. Fokuslah membangun kehidupan yang bermakna bagimu, bukan kehidupan yang sekadar terlihat mengesankan bagi orang lain.



4. Terima Bahwa Kamu Tidak Bisa Membuat Semua Orang Menyukaimu



Salah satu beban emosional terbesar dalam kehidupan adalah keinginan untuk selalu diterima. Kamu ingin semua orang memahami keputusanmu, menyukai kepribadianmu, dan memberikan penilaian positif terhadap dirimu.



Akibatnya, kamu menjadi terlalu berhati-hati dalam bertindak. Kamu takut menyampaikan pendapat yang berbeda, takut mengambil keputusan yang tidak populer, bahkan takut menunjukkan kepribadian asli karena khawatir mendapatkan kritik.



Padahal, sebaik apa pun kamu memperlakukan orang lain, tidak ada jaminan semua orang akan menyukaimu.



Akan selalu ada orang yang tidak setuju dengan pilihanmu. Ada yang mungkin salah memahami tindakanmu, tidak menyukai prinsipmu, atau memiliki standar berbeda tentang bagaimana seharusnya kamu menjalani kehidupan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan penerimaan sosial. Keinginan untuk diterima merupakan sesuatu yang wajar, tetapi kebutuhan tersebut bisa menjadi beban ketika penilaian orang lain menentukan seluruh harga dirimu.



Cobalah membedakan antara kritik yang membangun dan penilaian yang tidak perlu kamu jadikan pedoman.



Jika seseorang memberikan masukan yang masuk akal, kamu bisa mempertimbangkannya. Namun, jika seseorang hanya menghakimi pilihan hidupmu tanpa memahami situasimu, kamu tidak harus menjadikan pendapatnya sebagai dasar untuk mengubah seluruh keputusan.



Belajarlah menerima bahwa tidak semua orang harus memahami perjalanan hidupmu.



Kamu tetap bisa menjadi pribadi yang baik, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan sosial tanpa harus mengorbankan identitas diri sendiri.



5. Berani Mengambil Keputusan dan Bertanggung Jawab atas Pilihan Sendiri



Membebaskan diri dari ekspektasi bukan sekadar berhenti mendengarkan pendapat orang lain. Kamu juga perlu memiliki keberanian untuk menentukan pilihan dan menerima konsekuensinya.



Terkadang, seseorang terlalu lama meminta persetujuan orang lain sebelum mengambil keputusan. Ia takut membuat kesalahan, khawatir mendapatkan kritik, atau merasa tidak mampu menentukan arah hidup tanpa validasi dari lingkungan.



Akibatnya, banyak kesempatan terlewatkan karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain akan bereaksi.



Dalam psikologi, kemampuan mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan dan menghadapi tantangan tertentu. Konsep ini dikembangkan oleh Albert Bandura.



Seseorang dengan keyakinan diri yang baik cenderung lebih berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan menghadapi tantangan meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan.



Untuk melatihnya, mulailah dari keputusan sederhana. Tentukan kegiatan yang ingin kamu lakukan, pilih tujuan yang ingin dicapai, dan susun langkah realistis untuk mewujudkannya.



Jangan selalu menunggu semua orang memberikan persetujuan.



Jika kamu ingin berganti pekerjaan, pertimbangkan kemampuan, kondisi finansial, dan peluang yang tersedia. Jika ingin memulai bisnis, lakukan riset dan perencanaan. Jika ingin menjalani kehidupan yang lebih sederhana, pahami kebutuhan serta konsekuensinya.



Kebebasan bukan berarti melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan. Kebebasan berarti memiliki kesempatan untuk memilih berdasarkan pemikiran sendiri sekaligus bersedia bertanggung jawab atas keputusan tersebut.



Kamu tidak harus selalu benar. Namun, kamu perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar menentukan arah kehidupan.



6. Bangun Batasan Sehat dengan Keluarga, Teman, dan Lingkungan Sosial



Tidak semua ekspektasi berasal dari orang asing. Terkadang, tekanan justru datang dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, pasangan, atau lingkungan tempat kamu tumbuh.



Keluarga mungkin menginginkan kamu memiliki pekerjaan tertentu. Teman-teman mungkin berharap kamu selalu tersedia ketika dibutuhkan. Pasangan mungkin memiliki gambaran tertentu tentang bagaimana kamu seharusnya bersikap.



Meskipun niat mereka tidak selalu buruk, ekspektasi yang terlalu besar dapat membuatmu merasa kehilangan kendali atas kehidupan sendiri.



Oleh karena itu, penting untuk membangun batasan pribadi atau personal boundaries.



Dalam psikologi, batasan pribadi berkaitan dengan kemampuan seseorang mengenali dan mengomunikasikan kebutuhan, nilai, serta hal-hal yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam hubungan.



Batasan yang sehat bukan berarti menjauh dari semua orang. Sebaliknya, batasan membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang karena setiap individu memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri.



Kamu bisa memulainya dengan beberapa langkah berikut:



Sampaikan pendapat dengan jujur dan tetap menghargai perasaan orang lain.



Jangan merasa wajib menjelaskan seluruh keputusan pribadi kepada semua orang.



Berikan batasan terhadap permintaan yang mengganggu kesehatan, waktu, atau prioritasmu.



Hindari hubungan yang terus-menerus membuatmu merasa tidak berharga.



Berikan ruang bagi dirimu untuk beristirahat dan menjalani kehidupan pribadi.



Misalnya, ketika keluarga memiliki harapan yang berbeda dengan rencana hidupmu, cobalah menjelaskan alasanmu secara tenang. Dengarkan pandangan mereka, tetapi jangan langsung menganggap semua pendapat harus diikuti.



Kamu bisa menghormati keluarga tanpa harus menjalani seluruh kehidupan berdasarkan keinginan mereka.



Ingat, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk tumbuh, bukan membuat seseorang terus-menerus kehilangan dirinya sendiri.



7. Latih Self-Compassion dan Berhenti Terlalu Keras terhadap Diri Sendiri



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih.



Banyak orang yang ingin terbebas dari ekspektasi justru masih terjebak dalam tuntutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa harus selalu produktif, harus cepat sukses, tidak boleh melakukan kesalahan, dan harus membuktikan bahwa dirinya mampu memenuhi standar tertentu.



Ketika gagal mencapai target, mereka langsung menyalahkan diri sendiri.



Padahal, kamu juga manusia yang memiliki keterbatasan. Ada hari ketika kamu merasa bersemangat, tetapi ada pula hari ketika kamu merasa lelah, kehilangan motivasi, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat.



Dalam psikologi, sikap memperlakukan diri sendiri dengan penuh pengertian dikenal sebagai self-compassion. Konsep ini banyak dikembangkan dan diteliti oleh Kristin Neff.



Self-compassion mencakup tiga unsur utama, yaitu kebaikan terhadap diri sendiri (self-kindness), kesadaran bahwa kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia (common humanity), dan kemampuan menyadari pengalaman emosional tanpa menghakiminya secara berlebihan (mindfulness).



Dengan menerapkan self-compassion, kamu belajar menerima kekurangan tanpa terus-menerus merendahkan diri sendiri.



Ketika melakukan kesalahan, cobalah mengganti kalimat "Aku memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar" menjadi "Aku sedang belajar dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya."



Ketika melihat orang lain lebih sukses, katakan kepada diri sendiri bahwa setiap orang memiliki waktu dan perjalanan yang berbeda.



Ketika merasa lelah, izinkan dirimu beristirahat tanpa menganggapnya sebagai kegagalan.



Kamu tidak harus membuktikan nilai dirimu setiap hari melalui pencapaian.



Terkadang, keberanian terbesar justru muncul ketika kamu berhenti memaksakan diri dan mulai menerima bahwa dirimu sudah layak dihargai, bahkan ketika belum mencapai semua hal yang diinginkan.



Penutup: Hidupmu Adalah Tanggung Jawabmu, Bukan Panggung untuk Memenuhi Ekspektasi Semua Orang



Membebaskan diri dari ekspektasi bukan berarti menjadi egois, tidak peduli terhadap keluarga, atau mengabaikan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, hal tersebut merupakan proses belajar mengenali diri sendiri, menentukan prioritas, dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang benar-benar kamu yakini.



Kamu boleh mendengarkan nasihat orang tua, mempertimbangkan pendapat teman, dan menghargai pandangan masyarakat. Namun, jangan sampai semua itu membuatmu kehilangan kesempatan untuk menentukan kebahagiaan sendiri.



Mulailah dengan mengenali keinginan pribadi, belajar mengatakan tidak, berhenti membandingkan perjalanan hidup, menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, berani mengambil keputusan, membangun batasan sehat, dan memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih.



Tidak perlu mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih sehat secara emosional.



Pada akhirnya, kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi seluruh ekspektasi orang lain. Kamu juga berhak memiliki impian, menentukan pilihan, melakukan kesalahan, mengubah arah, dan menemukan kebahagiaan dengan caramu sendiri.



