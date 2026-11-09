Menghadapi Percakapan yang Sulit? Lakukan 6 Strategi Ini untuk Mempermudahnya Menurut Psikologi

seseorang yang menghadapi percakapan sulit / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Tidak semua percakapan berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita harus membicarakan sesuatu yang sensitif, menyampaikan kekecewaan, mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, menolak permintaan seseorang, atau membahas masalah yang berpotensi menimbulkan konflik. Situasi seperti ini sering kali membuat kita merasa cemas bahkan sebelum percakapan dimulai.

Kita mungkin sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk: bagaimana jika orang tersebut marah? Bagaimana jika perkataan kita disalahartikan? Bagaimana jika hubungan yang selama ini terjalin justru menjadi renggang setelah pembicaraan tersebut?



Akibatnya, banyak orang memilih menghindari percakapan sulit. Mereka menunda pembicaraan, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. Padahal, menghindari komunikasi yang penting justru bisa membuat kesalahpahaman semakin besar dan masalah semakin sulit diselesaikan.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi percakapan sulit berkaitan erat dengan kecerdasan emosional, regulasi emosi, empati, dan keterampilan komunikasi interpersonal. Artinya, kita tidak harus menjadi orang yang selalu pandai berbicara untuk bisa menghadapi situasi tersebut. Kita hanya perlu belajar mengelola emosi, memahami sudut pandang orang lain, dan menyampaikan pesan dengan cara yang tepat.



Kabar baiknya, percakapan sulit dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat, memperjelas batasan pribadi, dan menyelesaikan persoalan yang selama ini belum menemukan jalan keluar.



Lantas, bagaimana cara menghadapi percakapan yang sulit agar tidak berakhir dengan pertengkaran?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat enam strategi yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Persiapkan Tujuan Sebelum Memulai Percakapan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi percakapan sulit adalah memulai pembicaraan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ingin dicapai.



Ketika sedang kecewa atau marah, seseorang cenderung ingin mengeluarkan semua hal yang selama ini dipendam. Akibatnya, pembicaraan bisa melebar ke berbagai persoalan lama yang sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah utama.



Misalnya, kamu ingin membicarakan kebiasaan teman yang sering membatalkan janji secara mendadak. Namun, karena emosi sudah menumpuk, kamu justru mulai membahas berbagai kesalahan lain yang pernah dilakukannya.



Pada akhirnya, pembicaraan yang seharusnya berfokus pada satu masalah berubah menjadi perdebatan panjang.



Dalam psikologi komunikasi, menetapkan tujuan sebelum berbicara dapat membantu seseorang mempertahankan fokus dan mengurangi komunikasi yang impulsif.



Sebelum memulai percakapan, cobalah tanyakan beberapa hal kepada diri sendiri:



Apa masalah utama yang ingin saya bicarakan?



Apa yang ingin saya pahami dari sudut pandang orang lain?



Apa hasil yang realistis dari percakapan ini?



Apakah saya ingin mencari solusi, menyampaikan perasaan, atau menetapkan batasan?



Kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua percakapan harus berakhir dengan kesepakatan. Terkadang, tujuan utamanya hanya memastikan bahwa kedua belah pihak saling memahami.



Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan lebih mudah mengendalikan arah pembicaraan dan tidak terbawa oleh emosi sesaat.



2. Pilih Waktu dan Tempat yang Tepat



Isi pembicaraan memang penting, tetapi waktu dan tempat juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang menerima sebuah pesan.



Bayangkan kamu ingin membicarakan masalah hubungan dengan pasangan. Namun, kamu memilih melakukannya ketika dia sedang kelelahan setelah bekerja, terburu-buru, atau sedang menghadapi tekanan lainnya.



Meskipun maksudmu baik, kemungkinan besar pembicaraan tersebut tidak akan berjalan optimal.



Ketika seseorang sedang mengalami stres atau kelelahan emosional, kemampuan untuk berkonsentrasi, mengolah informasi, dan mengendalikan respons bisa terganggu. Hal ini membuat percakapan yang sebenarnya sederhana berpotensi berubah menjadi konflik.



Oleh karena itu, pilihlah waktu ketika kedua belah pihak memiliki cukup ruang untuk berbicara dan mendengarkan.



Beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan antara lain:



Hindari membicarakan masalah serius ketika salah satu pihak sedang sangat marah.



Pilih tempat yang cukup tenang dan memberikan privasi.



Pastikan tidak ada tekanan waktu yang membuat percakapan harus segera diakhiri.



Tanyakan terlebih dahulu apakah orang tersebut bersedia membicarakan persoalan tersebut.



Kamu bisa memulainya dengan kalimat sederhana seperti, "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan karena menurutku ini penting. Kapan kamu punya waktu untuk membahasnya?"



Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan kondisi emosional orang lain.



Ingat, percakapan yang sulit tidak harus dilakukan saat itu juga. Menunda pembicaraan untuk mencari waktu yang lebih tepat merupakan bentuk pengelolaan emosi, bukan berarti menghindari masalah.



3. Gunakan Kalimat "Saya" daripada Menyalahkan Orang Lain



Cara menyampaikan sesuatu sering kali lebih menentukan daripada isi pesan itu sendiri.



Ketika merasa kecewa, kita mungkin secara spontan menggunakan kalimat yang menyudutkan orang lain, seperti:



"Kamu memang tidak pernah mau mendengarkan!"



"Kamu selalu membuat masalah!"



"Kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku!"



Meskipun kalimat tersebut mungkin muncul dari perasaan yang tulus, orang yang mendengarnya bisa merasa diserang. Akibatnya, mereka cenderung bersikap defensif dan lebih sibuk membela diri daripada memahami persoalan yang sedang dibicarakan.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah I-statements atau pernyataan yang berfokus pada pengalaman dan perasaan diri sendiri.



Pendekatan ini banyak digunakan dalam komunikasi interpersonal dan konseling untuk membantu seseorang menyampaikan kebutuhan tanpa langsung memberikan penilaian terhadap orang lain.



Contohnya, daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah menghargai waktuku," kamu bisa mengubahnya menjadi:



"Aku merasa kecewa ketika janji kita dibatalkan secara mendadak karena aku sudah meluangkan waktu untuk bertemu."



Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama memberikan label dan tuduhan, sedangkan kalimat kedua menjelaskan pengalaman, perasaan, dan alasan di balik perasaan tersebut.



Kamu bisa menggunakan pola sederhana berikut:



Situasi: Jelaskan kejadian yang sebenarnya.



Perasaan: Sampaikan apa yang kamu rasakan.



Dampak: Jelaskan bagaimana kejadian tersebut memengaruhimu.



Kebutuhan: Sampaikan apa yang kamu harapkan ke depannya.



Dengan cara ini, pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas tanpa harus membuat orang lain merasa diserang.



Tujuannya bukan membuat semua orang menyetujui perasaanmu, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami pengalamanmu.



4. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar untuk Membalas



Dalam percakapan yang sulit, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara.



Ketika orang lain sedang menjelaskan sudut pandangnya, kita mungkin sudah sibuk menyusun jawaban, mencari kesalahan dalam perkataannya, atau memikirkan cara membuktikan bahwa diri kita benar.



Kebiasaan ini dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif karena masing-masing pihak hanya ingin didengar, tetapi tidak bersedia mendengarkan.



Psikologi komunikasi mengenal konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberikan perhatian penuh, memahami pesan, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar berusaha mengerti apa yang disampaikan orang lain.



Ada beberapa cara sederhana untuk menerapkannya.



Pertama, jangan memotong pembicaraan.



Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Hindari langsung menyela hanya karena kamu tidak setuju dengan pendapatnya.



Kedua, ajukan pertanyaan untuk memperjelas.



Misalnya, "Jadi, yang membuatmu kecewa sebenarnya bukan keputusanku, tetapi karena kamu merasa tidak dilibatkan?"



Pertanyaan seperti ini membantu memastikan bahwa kamu tidak salah memahami maksudnya.



Ketiga, ulangi inti pembicaraan dengan bahasamu sendiri.



Kamu bisa mengatakan, "Kalau aku memahami dengan benar, kamu merasa kurang dihargai karena pendapatmu tidak dipertimbangkan."



Keempat, akui perasaan orang lain tanpa harus selalu menyetujui pendapatnya.



Misalnya, "Aku bisa memahami kenapa situasi itu membuatmu kesal, meskipun aku melihat persoalannya sedikit berbeda."



Hal yang perlu diingat adalah memahami perasaan seseorang tidak berarti kamu harus membenarkan semua tindakannya.



Dengan mendengarkan secara aktif, percakapan akan terasa lebih aman dan kedua belah pihak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menemukan titik temu.



5. Kendalikan Emosi Sebelum Bereaksi



Percakapan sulit sering kali memunculkan emosi yang kuat. Kita bisa merasa marah, kecewa, takut, malu, atau bahkan terluka ketika mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan.



Dalam kondisi emosional yang tinggi, seseorang lebih rentan memberikan respons impulsif. Kata-kata yang sebenarnya tidak ingin diucapkan bisa keluar begitu saja dan akhirnya menimbulkan penyesalan.



Karena itu, kemampuan mengatur emosi atau emotional regulation menjadi salah satu keterampilan penting dalam menghadapi konflik.



Regulasi emosi bukan berarti memaksa diri untuk tidak marah atau berpura-pura baik-baik saja. Sebaliknya, kemampuan ini membantu kita mengenali emosi yang sedang muncul dan memilih respons yang lebih bijaksana.



Berikut beberapa teknik yang bisa dicoba:



Berikan jeda sebelum menjawab.



Ketika mendengar sesuatu yang memancing emosi, jangan merasa harus langsung memberikan tanggapan. Ambil beberapa detik untuk menenangkan diri dan menyusun pikiran.



Atur pernapasan.



Cobalah menarik napas secara perlahan, kemudian mengembuskannya dengan tenang. Perhatian pada pernapasan dapat membantu mengurangi ketegangan dan memberi ruang untuk merespons dengan lebih sadar.



Kenali emosi yang sedang dirasakan.



Daripada hanya berpikir, "Aku sedang kesal," cobalah memahami lebih jauh. Apakah kamu merasa tidak dihargai, diabaikan, disalahpahami, atau takut kehilangan sesuatu?



Mengenali emosi secara lebih spesifik dapat membantu kita memahami kebutuhan yang sebenarnya.



Berani meminta waktu untuk menenangkan diri.



Jika percakapan mulai terlalu panas, kamu bisa mengatakan, "Aku ingin menyelesaikan pembicaraan ini, tetapi sekarang emosiku sedang cukup tinggi. Boleh kita istirahat sebentar dan melanjutkannya nanti?"



Ini merupakan cara yang lebih sehat daripada terus memaksakan pembicaraan ketika kedua pihak sudah tidak mampu mendengarkan dengan baik.



Namun, pastikan jeda tersebut bukan bentuk menghindari masalah. Sepakati waktu untuk melanjutkan pembicaraan agar persoalan tetap mendapatkan penyelesaian.



6. Fokus pada Solusi, Bukan pada Siapa yang Paling Benar



Salah satu penyebab percakapan sulit berubah menjadi pertengkaran adalah keinginan untuk memenangkan perdebatan.



Kita sering kali terlalu fokus membuktikan bahwa pendapat sendiri benar dan pendapat orang lain salah. Padahal, dalam banyak persoalan interpersonal, tujuan yang lebih penting bukanlah menentukan siapa pemenangnya, melainkan mencari cara agar masalah tidak terus berulang.



Misalnya, kamu dan rekan kerja memiliki perbedaan pendapat mengenai pembagian tugas. Jika masing-masing hanya mempertahankan argumennya, diskusi mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa.



Namun, ketika fokus dialihkan pada solusi, pembicaraan bisa berubah menjadi lebih produktif.



Kamu bisa mulai dengan pertanyaan seperti:



Apa sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi?



Bagian mana yang bisa kita sepakati?



Apa yang bisa dilakukan agar situasi ini tidak terulang?



Apakah ada jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak?



Pendekatan ini sejalan dengan prinsip collaborative problem solving, yaitu upaya menyelesaikan masalah melalui kerja sama, bukan persaingan.



Selain itu, penting untuk membedakan antara masalah dan pribadi seseorang. Kritiklah perilaku atau situasi yang perlu diperbaiki, bukan menyerang karakter orang yang terlibat.



Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Kamu memang tidak bertanggung jawab," lebih baik mengatakan, "Kita perlu mencari cara supaya pembagian tugas dan tenggat waktu bisa dipenuhi dengan lebih konsisten."



Dengan begitu, pembicaraan menjadi lebih berorientasi pada perubahan yang nyata.



Perlu diingat juga bahwa mencari solusi tidak berarti harus selalu mengalah. Kamu tetap berhak mempertahankan pendapat, kebutuhan, dan batasan pribadi. Kerja sama yang sehat membutuhkan penghargaan terhadap kedua belah pihak.



Menghadapi Percakapan Sulit Adalah Keterampilan yang Bisa Dilatih



Pada dasarnya, tidak ada orang yang selalu nyaman menghadapi percakapan sulit. Bahkan, orang yang memiliki kemampuan komunikasi baik sekalipun bisa merasa gugup ketika harus membahas sesuatu yang sensitif.



Namun, kita perlu memahami bahwa menghindari percakapan tidak selalu membuat keadaan menjadi lebih baik. Terkadang, keberanian untuk membicarakan masalah justru menjadi langkah pertama untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan perubahan.



Enam strategi di atas dapat menjadi panduan untuk menghadapi situasi tersebut: mempersiapkan tujuan, memilih waktu yang tepat, menggunakan kalimat yang tidak menyudutkan, mendengarkan secara aktif, mengendalikan emosi, dan berfokus pada solusi.



Kamu juga tidak perlu berharap setiap percakapan akan berjalan sempurna. Ada kalanya orang lain belum siap mendengarkan, ada perbedaan pendapat yang tidak dapat disatukan, dan ada situasi ketika kita perlu menetapkan batasan dengan tegas.



Hal terpenting adalah tetap berusaha berkomunikasi dengan jujur, menghargai orang lain, dan tidak mengorbankan harga diri maupun kebutuhan pribadi.



Sebab, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan tentang selalu menemukan kata-kata yang tepat, melainkan tentang belajar menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana.



