6 Alasan Mengapa Gen Z Merasa Kurang Bahagia Meski Masyarakat Semakin Makmur Menurut Psikologi

seseorang yang kurang bahagia / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Kemajuan ekonomi, teknologi, dan kemudahan hidup seharusnya membuat manusia semakin bahagia. Namun, kenyataannya, banyak anak muda dari Generasi Z justru merasa cemas, kesepian, kehilangan arah, dan kurang puas terhadap kehidupannya. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Generasi Z (Gen Z) tumbuh di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak kemudahan. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, komunikasi bisa dilakukan tanpa batas jarak, hiburan tersedia sepanjang waktu, dan berbagai kebutuhan hidup semakin mudah dipenuhi melalui teknologi.



Di banyak masyarakat, standar kemakmuran juga mengalami peningkatan. Akses pendidikan semakin luas, pilihan pekerjaan semakin beragam, dan kesempatan untuk mengembangkan diri terbuka lebih besar dibandingkan masa lalu.



Secara logika, kondisi tersebut seharusnya membuat generasi muda lebih bahagia. Bukankah kehidupan yang lebih mudah, fasilitas yang lebih lengkap, dan kesempatan yang lebih banyak akan meningkatkan kesejahteraan seseorang?



Namun, kenyataan psikologis tidak selalu sesederhana itu.



Banyak anak muda merasa tertekan meskipun hidup di tengah kemajuan. Mereka memiliki akses terhadap berbagai fasilitas, tetapi tetap merasa tidak cukup. Mereka bisa berkomunikasi dengan ratusan orang melalui media sosial, tetapi merasa kesepian ketika menghadapi masalah pribadi. Mereka memiliki banyak pilihan masa depan, tetapi justru kesulitan menentukan arah hidup.



Fenomena ini menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia tidak hanya ditentukan oleh kemakmuran material. Dalam psikologi, kesejahteraan juga berkaitan dengan kesehatan mental, hubungan sosial, rasa memiliki tujuan, penerimaan diri, dan kemampuan mengelola emosi.



Lantas, mengapa Gen Z bisa merasa kurang bahagia ketika masyarakat semakin makmur?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat enam penjelasannya berdasarkan perspektif psikologi.



1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain



Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebahagiaan Gen Z adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial.



Setiap hari, anak muda melihat berbagai unggahan tentang pencapaian karier, liburan mewah, hubungan romantis, gaya hidup, penampilan fisik, hingga keberhasilan finansial orang lain.



Tanpa disadari, mereka mulai menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai kehidupannya sendiri.



Ketika melihat teman sebaya berhasil mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, seseorang mungkin merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain membeli rumah, menikah, atau bepergian ke luar negeri, muncul perasaan bahwa dirinya belum mencapai apa-apa.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison atau perbandingan sosial.



Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapat dirinya dengan membandingkannya terhadap orang lain.



Perbandingan sosial sebenarnya merupakan hal yang alami. Manusia sering menggunakannya untuk memahami posisi dirinya dalam lingkungan sosial.



Namun, masalah muncul ketika perbandingan tersebut dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus.



Media sosial membuat proses ini semakin intens karena seseorang dapat melihat kehidupan ratusan bahkan ribuan orang dalam satu hari. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang.



Orang jarang mengunggah kegagalan, konflik keluarga, kesulitan keuangan, atau malam-malam penuh kecemasan. Akibatnya, Gen Z bisa memiliki persepsi keliru bahwa orang lain menjalani kehidupan yang jauh lebih sempurna.



Mereka kemudian merasa dirinya gagal, meskipun sebenarnya sedang menjalani proses kehidupan yang normal.



Dalam jangka panjang, kebiasaan membandingkan diri dapat mengurangi rasa syukur, menurunkan harga diri, dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap kehidupan.



Intinya, semakin sering seseorang mengukur kebahagiaannya berdasarkan pencapaian orang lain, semakin sulit baginya menikmati perjalanan hidup sendiri.



2. Terjebak dalam Budaya Produktivitas dan Tekanan untuk Selalu Berhasil



Gen Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat menekankan pencapaian.



Sejak usia muda, banyak anak didorong untuk mendapatkan nilai bagus, masuk universitas ternama, memiliki keterampilan tambahan, membangun karier, memperoleh penghasilan tinggi, dan mencapai kesuksesan sedini mungkin.



Di satu sisi, dorongan tersebut dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk berkembang. Namun, di sisi lain, tekanan untuk selalu berhasil dapat menjadi beban psikologis.



Banyak anak muda akhirnya merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika sedang produktif.



Mereka merasa bersalah ketika beristirahat, cemas ketika tidak menghasilkan sesuatu, dan menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup kompeten.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep perfectionism atau perfeksionisme.



Dalam psikologi, perfeksionisme menggambarkan kecenderungan seseorang menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri, disertai penilaian kritis ketika standar tersebut tidak tercapai.



Penelitian psikologi mengenai perfeksionisme multidimensi juga menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk menjadi sempurna dapat berkaitan dengan meningkatnya masalah psikologis.



Gen Z dapat mengalami tekanan tersebut melalui berbagai tuntutan yang saling bertumpuk.



Mereka merasa harus sukses sebelum usia 25 tahun, memiliki pekerjaan yang menjanjikan, menjaga penampilan, mempunyai kehidupan sosial yang menarik, dan tetap terlihat bahagia.



Akibatnya, kehidupan berubah menjadi perlombaan yang tidak memiliki garis akhir.



Ketika satu target tercapai, muncul target berikutnya. Ketika memperoleh pekerjaan, mereka mulai memikirkan gaji yang lebih tinggi. Ketika mendapatkan penghasilan lebih besar, mereka membandingkan dirinya dengan orang yang memiliki aset lebih banyak.



Kondisi ini membuat seseorang sulit merasa puas.



Dalam psikologi, kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian yang semakin besar. Kemampuan menikmati proses, menerima keterbatasan, dan memberikan ruang untuk beristirahat juga memiliki peran penting dalam kesejahteraan mental.



Produktivitas memang dapat membantu seseorang berkembang. Namun, produktivitas yang dijadikan ukuran tunggal harga diri justru berpotensi membuat seseorang kelelahan secara emosional.



Seseorang tidak harus selalu berhasil untuk merasa berharga. Terkadang, kemampuan beristirahat tanpa merasa bersalah merupakan bagian penting dari kehidupan yang sehat.



3. Terlalu Banyak Pilihan Justru Membuat Sulit Merasa Puas



Masyarakat modern menawarkan lebih banyak pilihan dibandingkan generasi sebelumnya.



Gen Z dapat memilih berbagai jalur pendidikan, profesi, gaya hidup, tempat tinggal, hingga cara membangun hubungan sosial.



Mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja secara fleksibel, membangun bisnis digital, menjadi kreator konten, atau menjalani pekerjaan yang dahulu belum dikenal.



Sekilas, banyaknya pilihan merupakan keuntungan besar.



Namun, dalam perspektif psikologi, terlalu banyak pilihan tidak selalu menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep choice overload, yaitu kondisi ketika seseorang merasa kewalahan karena dihadapkan pada terlalu banyak alternatif.



Psikolog Barry Schwartz membahas persoalan ini dalam bukunya The Paradox of Choice.



Menurut gagasan tersebut, banyaknya pilihan dapat meningkatkan kebingungan, memperbesar ketakutan salah mengambil keputusan, dan membuat seseorang lebih sering mempertanyakan keputusan yang sudah dibuat.



Contohnya dapat dilihat ketika seorang lulusan baru harus menentukan pilihan karier.



Ia mungkin memiliki kesempatan bekerja di perusahaan besar, membangun bisnis sendiri, melanjutkan pendidikan, bekerja dari rumah, atau mencoba profesi kreatif.



Setiap pilihan terlihat menjanjikan, tetapi masing-masing juga memiliki risiko.



Ketika akhirnya memilih satu jalan, ia mungkin terus memikirkan kemungkinan lain yang tidak diambil.



Bagaimana jika pekerjaan lain memberikan penghasilan lebih besar? Bagaimana jika kuliah di luar negeri merupakan keputusan yang lebih baik? Bagaimana jika teman-temannya justru berkembang lebih cepat?



Kondisi ini dapat menimbulkan penyesalan dan ketidakpuasan.



Dalam psikologi, terdapat pula istilah maximizing tendency, yaitu kecenderungan seseorang mencari pilihan terbaik secara maksimal, bukan sekadar pilihan yang sudah cukup baik.



Orang dengan kecenderungan ini bisa menghabiskan banyak waktu untuk membandingkan alternatif karena takut kehilangan kesempatan yang lebih menguntungkan.



Akibatnya, keputusan sederhana pun dapat terasa melelahkan.



Gen Z akhirnya menghadapi paradoks kehidupan modern: semakin banyak kesempatan yang tersedia, semakin besar pula tekanan untuk tidak salah memilih.



Padahal, kehidupan tidak selalu menyediakan satu keputusan yang paling sempurna. Banyak keputusan baru menunjukkan nilainya setelah seseorang menjalaninya.



Kebahagiaan terkadang bukan tentang menemukan pilihan terbaik dari seluruh kemungkinan, melainkan belajar merasa cukup dengan pilihan yang telah dipertimbangkan secara matang.



4. Hubungan Sosial Semakin Mudah, tetapi Kedekatan Emosional Bisa Semakin Sulit



Teknologi membuat komunikasi menjadi sangat mudah.



Seseorang dapat mengirim pesan, melakukan panggilan video, dan berinteraksi dengan teman dari berbagai negara hanya melalui telepon genggam.



Namun, kemudahan komunikasi tidak otomatis menciptakan hubungan emosional yang mendalam.



Inilah salah satu tantangan psikologis yang dihadapi banyak anak muda saat ini.



Mereka mungkin memiliki banyak pengikut, teman daring, atau grup percakapan. Akan tetapi, ketika sedang mengalami masalah, belum tentu mereka memiliki seseorang yang benar-benar dapat dipercaya untuk mendengarkan tanpa menghakimi.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Teori Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali dan pilihan atas kehidupan sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan memiliki kemampuan.



Relatedness: kebutuhan untuk merasa terhubung, diterima, dan memiliki hubungan bermakna dengan orang lain.



Kebutuhan akan keterhubungan atau relatedness merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang dapat merasa terisolasi meskipun berada di tengah keramaian.



Misalnya, seorang anak muda menghabiskan berjam-jam berinteraksi melalui media sosial. Ia mengetahui aktivitas banyak orang, tetapi tidak memiliki hubungan yang cukup dekat untuk membicarakan ketakutan, kegagalan, atau masalah pribadinya.



Interaksi digital memang dapat membantu menjaga hubungan, tetapi kualitas hubungan tetap menjadi hal yang penting.



Kedekatan emosional membutuhkan lebih dari sekadar percakapan singkat. Dibutuhkan kepercayaan, perhatian, empati, keterbukaan, dan pengalaman bersama.



Kesepian juga bukan hanya persoalan jumlah teman. Seseorang bisa memiliki banyak teman tetapi tetap merasa tidak dipahami.



Ketika hubungan sosial hanya berpusat pada penampilan, pencapaian, dan interaksi dangkal, kebutuhan emosional seseorang mungkin tidak terpenuhi.



Karena itu, membangun beberapa hubungan yang tulus sering kali lebih bermakna daripada memiliki ratusan koneksi yang tidak memberikan dukungan emosional.



Manusia tidak hanya membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara, tetapi juga seseorang yang membuatnya merasa didengar, diterima, dan dipahami.



5. Terlalu Banyak Informasi Membuat Pikiran Sulit Beristirahat



Gen Z merupakan generasi yang tumbuh bersama internet dan perkembangan teknologi digital.



Mereka terbiasa menerima informasi dalam jumlah besar melalui media sosial, berita, video pendek, podcast, dan berbagai platform digital.



Dalam satu hari, seseorang bisa mengetahui persoalan ekonomi, konflik internasional, perubahan iklim, tren pekerjaan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, hingga berbagai masalah sosial.



Informasi tersebut dapat memperluas wawasan. Namun, paparan yang berlebihan juga berpotensi meningkatkan beban mental.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive load atau beban kognitif.



Konsep ini menjelaskan bahwa kapasitas pemrosesan informasi manusia memiliki keterbatasan. Ketika seseorang terus menerima informasi tanpa kesempatan untuk mengolah dan mengorganisasikannya, perhatian dan kemampuan berpikir dapat menjadi terbebani.



Masalahnya, lingkungan digital modern sering kali tidak memberikan banyak ruang untuk berhenti.



Seseorang membuka media sosial untuk melihat satu informasi, kemudian menemukan video lain yang menarik. Setelah itu, muncul berita terbaru, komentar pengguna, dan berbagai konten yang terus berganti.



Tanpa disadari, waktu berjam-jam dapat berlalu.



Kebiasaan tersebut dapat mengganggu konsentrasi, pola tidur, dan kemampuan seseorang untuk menikmati aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh.



Selain itu, paparan berita negatif secara terus-menerus dapat membuat seseorang merasa bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang selalu mengancam.



Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah doomscrolling, yaitu kebiasaan terus-menerus mengonsumsi berita atau konten negatif meskipun hal tersebut menimbulkan kecemasan.



Misalnya, seseorang awalnya hanya ingin membaca informasi mengenai kondisi ekonomi. Namun, ia kemudian menghabiskan waktu berjam-jam membaca berita tentang PHK, kesulitan mencari pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian masa depan.



Akhirnya, ia merasa khawatir terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi dalam kehidupannya.



Di sinilah pentingnya kemampuan mengatur konsumsi informasi.



Bukan berarti Gen Z harus menghindari teknologi atau berhenti mengikuti perkembangan dunia. Sebaliknya, mereka perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan informasi.



Memberikan jeda dari layar, mengurangi notifikasi, memilih sumber informasi yang kredibel, dan menyediakan waktu untuk aktivitas tanpa gawai dapat membantu mengurangi beban perhatian.



Pikiran manusia membutuhkan ruang kosong. Tidak semua informasi harus diketahui, tidak semua tren harus diikuti, dan tidak semua persoalan dunia harus dipikirkan setiap saat.



6. Kehilangan Makna Hidup di Tengah Kemudahan dan Kemakmuran



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah persoalan makna hidup.



Kemakmuran dapat membantu manusia memenuhi berbagai kebutuhan material. Namun, terpenuhinya kebutuhan material tidak selalu membuat seseorang merasa hidupnya bermakna.



Seseorang bisa memiliki pekerjaan, penghasilan, tempat tinggal yang nyaman, dan akses terhadap berbagai hiburan, tetapi tetap bertanya-tanya: sebenarnya untuk apa semua ini?



Pertanyaan tersebut merupakan persoalan eksistensial yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia.



Psikiater dan neurolog Viktor Frankl, melalui pendekatan logoterapi, menekankan pentingnya pencarian makna sebagai salah satu motivasi utama manusia.



Menurut perspektif ini, manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan atau kenyamanan, tetapi juga alasan untuk menjalani kehidupan.



Makna hidup dapat ditemukan melalui pekerjaan yang dianggap bernilai, hubungan dengan orang lain, kontribusi terhadap masyarakat, kreativitas, maupun cara seseorang menghadapi kesulitan.



Bagi sebagian Gen Z, persoalan muncul ketika kehidupan terlalu banyak diukur berdasarkan indikator eksternal.



Mereka mengejar gaji tinggi, jabatan, popularitas, penampilan, dan pengakuan sosial karena menganggap semuanya sebagai tanda keberhasilan.



Namun, setelah sebagian target tercapai, mereka justru merasa kosong.



Hal ini dapat terjadi karena pencapaian eksternal belum tentu sesuai dengan nilai-nilai pribadi seseorang.



Misalnya, seseorang bekerja di perusahaan bergengsi dengan penghasilan besar, tetapi pekerjaannya tidak memberikan rasa bermakna. Ia terus menjalani rutinitas yang sama tanpa merasa memiliki tujuan.



Contoh lainnya adalah seseorang yang berusaha membangun citra kehidupan sempurna di media sosial, tetapi tidak benar-benar menikmati aktivitas yang dilakukannya.



Dalam jangka panjang, kesenjangan antara kehidupan yang dijalani dan nilai-nilai pribadi dapat menimbulkan ketidakpuasan.



Gen Z perlu memahami bahwa keberhasilan tidak harus memiliki bentuk yang sama bagi setiap orang.



Bagi seseorang, kehidupan yang bermakna mungkin berarti membangun bisnis. Bagi orang lain, hal tersebut bisa berarti membesarkan keluarga, mengembangkan kemampuan, membantu sesama, atau memiliki kehidupan sederhana yang penuh kedamaian.



Tidak ada satu standar universal yang harus digunakan untuk menentukan apakah seseorang sudah berhasil menjalani hidup.



Kehidupan yang bahagia bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga tentang seberapa dalam seseorang merasakan bahwa kehidupannya memiliki arti.



Bagaimana Gen Z Dapat Membangun Kebahagiaan yang Lebih Sehat?



Memahami enam faktor tersebut merupakan langkah awal untuk melihat bahwa kebahagiaan tidak bisa hanya diukur dari kemajuan ekonomi dan teknologi.



Ada beberapa pendekatan psikologis yang dapat membantu Gen Z membangun kesejahteraan mental secara lebih sehat.



1. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri



Mulailah menyadari bahwa kehidupan orang lain tidak dapat dijadikan ukuran mutlak untuk menilai keberhasilan pribadi. Setiap individu memiliki kondisi, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda.



2. Mengembangkan sikap menerima diri sendiri



Belajar menerima kekurangan bukan berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri membantu seseorang memperbaiki kualitas hidup tanpa terus-menerus membenci dirinya sendiri.



3. Menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai pribadi



Jangan hanya mengejar tujuan karena sedang populer atau dianggap bergengsi. Pilihlah tujuan yang benar-benar memiliki arti bagi kehidupan pribadi.



4. Membangun hubungan sosial yang berkualitas



Luangkan waktu untuk bertemu keluarga, berbicara dengan teman dekat, dan membangun hubungan yang memungkinkan adanya keterbukaan emosional.



5. Mengelola penggunaan teknologi



Gunakan media sosial secara sadar. Berikan waktu bagi otak untuk beristirahat dan jangan menjadikan aktivitas digital sebagai satu-satunya sumber hiburan maupun pengakuan sosial.



6. Belajar menghargai proses kehidupan



Tidak semua hal harus tercapai dengan cepat. Perkembangan karier, hubungan, dan kehidupan pribadi membutuhkan waktu. Belajar menikmati proses dapat membantu mengurangi tekanan untuk selalu berhasil.



Apabila perasaan sedih, kehilangan minat, kecemasan, atau kekosongan berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental juga merupakan langkah yang tepat.



Kesimpulan: Kemakmuran Tidak Selalu Berarti Kebahagiaan



Fenomena Gen Z yang merasa kurang bahagia di tengah masyarakat yang semakin makmur menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia memiliki banyak dimensi.



Kemajuan ekonomi memang dapat memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan berbagai kebutuhan hidup. Namun, kemajuan tersebut tidak otomatis memenuhi kebutuhan psikologis manusia.



Perbandingan sosial yang berlebihan, tekanan produktivitas, terlalu banyak pilihan, hubungan sosial yang kurang mendalam, paparan informasi tanpa batas, dan kehilangan makna hidup dapat menjadi faktor yang memengaruhi kebahagiaan generasi muda.



Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua Gen Z mengalami persoalan yang sama. Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, budaya, kesehatan, pengalaman hidup, serta kesempatan yang dimiliki setiap individu.



Pada akhirnya, salah satu pelajaran penting dari psikologi adalah bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kehidupan yang nyaman, tetapi juga kehidupan yang terasa bermakna.



Kita boleh mengejar pendidikan tinggi, karier yang baik, penghasilan besar, dan berbagai pencapaian lainnya. Namun, jangan sampai seluruh kehidupan hanya dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang dianggap berhasil oleh orang lain.



