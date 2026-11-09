Jika Ingin Berbicara dengan Anak-Anak Mengenai Hal-Hal Buruk, Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara dengan anak-anak tentang hal buruk / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Ada banyak hal buruk yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari perundungan (bullying), kekerasan, kecelakaan, bencana alam, kehilangan orang tersayang, hingga berbagai peristiwa yang terkadang sulit dipahami oleh orang dewasa sekalipun. Sebagai orang tua, kita mungkin ingin melindungi anak-anak dari kenyataan pahit tersebut. Kita ingin mereka tetap merasa aman, bahagia, dan menikmati masa kecil tanpa harus memikirkan hal-hal yang menakutkan.

Namun, kenyataannya, anak-anak tidak selalu bisa dijauhkan dari informasi tentang kejadian buruk. Mereka bisa mendengarnya dari teman sekolah, melihatnya di televisi, menemukan berita di media sosial, atau bahkan menyaksikan langsung peristiwa yang membuat mereka takut. Tidak jarang, mereka juga mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang tua.



Dalam situasi seperti ini, banyak orang tua merasa bingung. Haruskah kita menjelaskan semuanya secara jujur? Apakah lebih baik menyembunyikan kenyataan agar anak tidak merasa takut? Bagaimana jika penjelasan kita justru membuat mereka semakin cemas?



Menurut pendekatan psikologi perkembangan anak, membicarakan hal-hal buruk kepada anak membutuhkan keseimbangan antara kejujuran, empati, dan kemampuan memahami tahap perkembangan mereka. Anak-anak memang perlu mengetahui bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi mereka juga perlu diyakinkan bahwa ada orang dewasa yang siap melindungi, mendengarkan, dan membantu mereka.



Tujuannya bukan membuat anak kehilangan kepolosannya atau tumbuh menjadi pribadi yang selalu waspada terhadap bahaya. Sebaliknya, percakapan semacam ini membantu mereka memahami emosi, mengenali situasi yang tidak aman, membangun ketahanan psikologis, serta belajar menghadapi kenyataan dengan cara yang sehat.



Lantas, bagaimana cara terbaik berbicara dengan anak-anak mengenai hal-hal buruk?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat lima cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan, komunikasi empatik, dan pengasuhan yang mendukung kesehatan emosional anak.



1. Sampaikan Kebenaran dengan Bahasa yang Sesuai Usia Anak



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika membicarakan kejadian buruk adalah memberikan terlalu banyak informasi sekaligus. Orang tua terkadang menjelaskan sebuah peristiwa secara terperinci karena ingin anak memahami situasi yang sebenarnya. Padahal, tidak semua informasi dapat diproses dengan baik oleh pikiran anak.



Kemampuan anak dalam memahami suatu kejadian berkembang seiring bertambahnya usia. Anak usia prasekolah, misalnya, memiliki cara berpikir yang berbeda dengan anak usia sekolah dasar maupun remaja.



Anak yang masih kecil cenderung memahami informasi secara konkret. Mereka mungkin belum mampu membedakan antara kemungkinan dan kenyataan, atau memahami bahwa sebuah peristiwa buruk yang terjadi di tempat lain belum tentu akan terjadi di lingkungan mereka.



Karena itu, ketika menjelaskan sesuatu yang menakutkan, orang tua sebaiknya menggunakan kalimat sederhana, jelas, dan tidak berlebihan.



Misalnya, ketika anak mendengar berita tentang kecelakaan, kita tidak perlu langsung menjelaskan seluruh kronologi kejadian. Kita bisa mengatakan:



"Ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Itu adalah kejadian yang menyedihkan. Sekarang ada petugas yang membantu orang-orang yang terluka."



Penjelasan tersebut memberikan informasi yang cukup tanpa menghadirkan detail yang berpotensi membuat anak semakin takut.



Untuk anak yang lebih besar, orang tua bisa memberikan penjelasan yang sedikit lebih mendalam. Mereka mungkin sudah mampu memahami penyebab suatu kejadian, dampaknya terhadap orang lain, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah hal serupa.



Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan berbohong kepada anak hanya karena kita ingin melindunginya. Jika anak bertanya tentang sesuatu yang benar-benar terjadi, jawablah dengan jujur, tetapi tetap sesuaikan tingkat informasi dengan kemampuan pemahamannya.



Dalam psikologi perkembangan, pendekatan ini berkaitan dengan kemampuan kognitif anak yang berkembang secara bertahap. Informasi yang terlalu rumit dapat membebani pemahaman mereka, sedangkan penjelasan yang sesuai usia membantu anak membangun pemahaman secara lebih sehat.



Ingat, anak tidak membutuhkan seluruh detail sebuah kejadian. Mereka membutuhkan penjelasan yang benar, sederhana, dan dapat mereka pahami.



2. Dengarkan Perasaan Anak Sebelum Memberikan Nasihat



Ketika anak mengetahui sesuatu yang buruk, reaksi emosional mereka bisa sangat beragam. Ada yang langsung menangis, menjadi pendiam, terus bertanya, menunjukkan kemarahan, atau bahkan terlihat biasa saja.



Sebagai orang tua, kita mungkin tergoda untuk segera memberikan nasihat agar anak tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut.



Misalnya, ketika anak berkata bahwa dirinya takut setelah mendengar berita tentang penculikan, orang tua mungkin langsung menjawab:



"Jangan takut. Tidak semua orang itu jahat."



Meskipun maksudnya baik, respons semacam ini terkadang membuat anak merasa bahwa emosinya tidak benar-benar didengarkan.



Dalam pendekatan psikologi, kemampuan mengenali, menerima, dan merespons emosi anak merupakan bagian penting dari pengasuhan yang responsif. Anak perlu memahami bahwa perasaan takut, sedih, kecewa, maupun marah bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan.



Cobalah memberikan ruang kepada anak untuk menceritakan apa yang mereka rasakan.



Kita bisa mengatakan:



"Kamu kelihatannya takut setelah mendengar cerita itu. Boleh ceritakan bagian mana yang membuatmu khawatir?"



Atau:



"Tidak apa-apa kalau kamu merasa sedih. Ibu dan Ayah mau mendengarkan ceritamu."



Respons sederhana seperti ini membantu anak merasa diterima dan tidak sendirian menghadapi perasaannya.



Selain itu, orang tua sebaiknya tidak terburu-buru mengoreksi emosi anak. Jika anak menangis, biarkan mereka menangis selama tetap aman. Jika mereka membutuhkan waktu untuk berbicara, jangan memaksanya.



Ada kalanya anak hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



Sikap tersebut juga membantu anak mengembangkan kemampuan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengenali dan mengelola perasaan dengan cara yang lebih sehat.



Ketika anak terbiasa didengarkan, mereka akan lebih mudah datang kepada orang tua ketika menghadapi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.



Jangan hanya fokus membuat anak berhenti merasa takut. Bantu mereka memahami bahwa rasa takut adalah emosi yang bisa dikenali dan dikelola.



3. Berikan Rasa Aman Tanpa Menjanjikan Bahwa Hal Buruk Tidak Akan Pernah Terjadi



Ketika anak mengetahui kejadian buruk, salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah hal tersebut juga bisa terjadi kepada dirinya atau keluarganya.



Misalnya, setelah mendengar berita tentang bencana alam, anak mungkin bertanya:



"Apakah rumah kita juga bisa terkena bencana?"



Atau setelah mengetahui adanya kekerasan di lingkungan sekitar, anak mungkin bertanya:



"Apakah ada orang jahat yang akan menyakiti aku?"



Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa anak sedang berusaha memahami hubungan antara kejadian yang mereka dengar dengan kehidupan mereka sendiri.



Orang tua tentu ingin segera menenangkan mereka. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak memberikan janji yang tidak realistis.



Mengatakan "Tidak akan pernah terjadi apa-apa kepada kita" mungkin terdengar menenangkan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kehidupan akan selalu bebas dari masalah.



Sebagai gantinya, berikan rasa aman melalui penjelasan yang realistis.



Contohnya:



"Kita memang tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di dunia. Namun, ada banyak cara untuk menjaga keselamatan. Ayah dan Ibu akan selalu berusaha melindungimu, dan ada orang-orang yang bisa membantu ketika terjadi sesuatu."



Penjelasan tersebut mengajarkan dua hal penting.



Pertama, anak belajar bahwa tidak semua kejadian dapat dikendalikan manusia. Kedua, mereka memahami bahwa ada langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dan mendapatkan pertolongan.



Orang tua juga dapat memberikan contoh konkret sesuai situasi.



Jika anak takut tersesat, ajarkan cara mencari petugas keamanan atau orang dewasa tepercaya. Jika anak khawatir terhadap bencana, jelaskan rencana keselamatan keluarga. Jika anak takut mengalami perundungan, yakinkan bahwa mereka boleh melaporkan kejadian tersebut tanpa takut disalahkan.



Pendekatan ini berkaitan dengan pengembangan rasa aman dan efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang bermanfaat ketika menghadapi kesulitan.



Jangan lupa bahwa rasa aman bagi anak bukan hanya berasal dari kata-kata. Kehadiran orang tua, rutinitas yang konsisten, perhatian, dan tindakan nyata juga memiliki peran besar.



Anak tidak perlu percaya bahwa dunia selalu aman. Mereka perlu tahu bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi, ada orang-orang yang siap membantu mereka.



4. Ajukan Pertanyaan Terbuka agar Anak Bisa Mengungkapkan Pemahamannya



Terkadang, orang tua merasa sudah menjelaskan suatu peristiwa dengan baik, tetapi ternyata anak memiliki pemahaman yang berbeda.



Anak bisa saja menangkap informasi secara keliru, membayangkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, atau menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang sebenarnya tidak berkaitan dengannya.



Inilah alasan mengapa komunikasi dengan anak sebaiknya tidak berlangsung satu arah.



Jangan hanya berbicara dan berharap anak memahami semuanya. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan.



Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan pertanyaan terbuka.



Contohnya:



"Apa yang kamu dengar tentang kejadian itu?"



"Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi?"



"Bagian mana yang paling membuatmu khawatir?"



"Apakah ada sesuatu yang masih ingin kamu tanyakan?"



"Apa yang bisa membuatmu merasa lebih tenang sekarang?"



Pertanyaan tersebut membantu orang tua mengetahui sejauh mana pemahaman anak sekaligus mengenali kekhawatiran yang mungkin belum mereka ungkapkan.



Misalnya, seorang anak mendengar berita tentang orang tua yang meninggal dalam kecelakaan. Setelah mendengar penjelasan, ia tiba-tiba bertanya apakah ibunya juga akan meninggal.



Jika orang tua tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, ketakutan tersebut mungkin terus tersimpan dalam pikirannya.



Dengan komunikasi terbuka, orang tua dapat mengetahui apa yang sebenarnya membuat anak cemas dan memberikan penjelasan yang lebih tepat.



Namun, hindari mengubah percakapan menjadi interogasi. Jangan memberikan terlalu banyak pertanyaan sekaligus atau memaksa anak menjawab ketika mereka belum siap.



Biarkan percakapan berlangsung secara alami. Terkadang, anak lebih mudah mengungkapkan perasaannya ketika sedang menggambar, bermain, berjalan bersama, atau melakukan kegiatan sederhana lainnya.



Hal ini juga penting karena anak tidak selalu memiliki kemampuan untuk menjelaskan perasaan mereka secara langsung. Sebagian anak membutuhkan media lain untuk mengekspresikan apa yang sedang mereka pikirkan.



Jika anak belum mau berbicara, kita bisa mengatakan:



"Kamu tidak harus menceritakannya sekarang. Kalau nanti ingin bertanya atau bercerita, Ayah dan Ibu siap mendengarkan."



Dengan begitu, anak mengetahui bahwa pintu komunikasi selalu terbuka.



Percakapan yang baik bukan tentang seberapa banyak orang tua berbicara, melainkan seberapa jauh anak merasa aman untuk menyampaikan pikirannya.



5. Ajarkan Anak Bahwa Mereka Bisa Melakukan Sesuatu untuk Menghadapi Situasi Sulit



Membicarakan hal-hal buruk tidak seharusnya berhenti pada penjelasan mengenai apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi.



Anak juga perlu mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi sulit.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan pengembangan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit ketika menghadapi tekanan, kesulitan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan.



Resiliensi bukan berarti anak harus selalu kuat, tidak boleh menangis, atau mampu menyelesaikan semua masalah sendirian.



Sebaliknya, anak yang memiliki resiliensi sehat memahami bahwa meminta bantuan merupakan tindakan yang wajar dan tidak memalukan.



Orang tua dapat mengajarkan keterampilan sederhana sesuai usia anak.



Misalnya:



Ketika menghadapi perundungan:



Ajarkan anak untuk tidak membalas dengan kekerasan, menjauh dari situasi yang tidak aman, dan menceritakan kejadian tersebut kepada guru atau orang dewasa tepercaya.



Ketika menghadapi orang asing yang membuat tidak nyaman:



Ajarkan anak bahwa mereka berhak mengatakan tidak, menjaga jarak, mencari tempat aman, dan meminta pertolongan.



Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan:



Ajarkan empati dengan menjelaskan bahwa mereka bisa membantu melalui tindakan sederhana, seperti memanggil orang dewasa atau memberikan dukungan tanpa membahayakan diri sendiri.



Ketika menghadapi bencana:



Ajarkan prosedur keselamatan yang sesuai dengan usia, seperti mengenali jalur evakuasi, mengetahui tempat berkumpul keluarga, dan mengikuti arahan petugas.



Selain keterampilan praktis, orang tua juga perlu mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan sendiri.



Katakan kepada anak:



"Kalau ada sesuatu yang membuatmu takut atau tidak nyaman, kamu boleh langsung cerita kepada Ayah dan Ibu. Kamu tidak akan dimarahi hanya karena menceritakan sesuatu yang buruk."



Kalimat tersebut sangat penting, terutama ketika anak menghadapi situasi yang melibatkan ancaman, tekanan, atau tindakan tidak pantas dari orang lain.



Anak perlu mengetahui bahwa keselamatan mereka lebih penting daripada menjaga rahasia yang membuat mereka takut.



Orang tua juga bisa memberikan contoh nyata mengenai orang-orang yang melakukan kebaikan di tengah situasi sulit. Misalnya, tenaga medis yang membantu korban kecelakaan, petugas penyelamat yang menolong masyarakat saat bencana, atau seseorang yang berani membela temannya ketika mengalami perundungan.



Dengan begitu, anak tidak hanya melihat sisi buruk dunia, tetapi juga memahami bahwa masih banyak orang yang peduli dan berusaha membuat keadaan menjadi lebih baik.



Tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah takut, melainkan anak yang tahu bagaimana mencari bantuan, menjaga diri, dan menghadapi kesulitan dengan dukungan yang tepat.



Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari Orang Tua Ketika Membicarakan Kejadian Buruk



Selain memahami lima cara di atas, ada beberapa kebiasaan komunikasi yang sebaiknya dihindari agar percakapan tidak justru menambah beban emosional anak.



1. Jangan memberikan terlalu banyak detail yang menakutkan.



Anak tidak perlu mengetahui seluruh detail kekerasan, kecelakaan, atau tragedi yang terjadi. Berikan informasi secukupnya sesuai usia dan kebutuhan mereka.



2. Jangan meremehkan ketakutan anak.



Hindari kalimat seperti "Kamu terlalu penakut" atau "Begitu saja kok takut". Kalimat semacam ini dapat membuat anak merasa malu terhadap emosinya sendiri.



3. Jangan memaksakan anak untuk segera merasa baik-baik saja.



Setiap anak membutuhkan waktu yang berbeda untuk memproses informasi dan perasaan. Berikan ruang kepada mereka untuk memahami situasi secara bertahap.



4. Jangan membicarakan kejadian buruk secara terus-menerus di hadapan anak.



Paparan berulang terhadap berita yang mengerikan, terutama melalui video dan gambar, dapat meningkatkan kecemasan. Orang tua sebaiknya membatasi akses anak terhadap konten yang belum sesuai dengan perkembangan usianya.



5. Jangan membebankan tanggung jawab orang dewasa kepada anak.



Anak perlu mengetahui bahwa mereka boleh berkontribusi menjaga keselamatan diri, tetapi bukan berarti mereka bertanggung jawab mencegah semua hal buruk terjadi.



Kapan Orang Tua Perlu Memberikan Perhatian Lebih?



Sebagian besar anak dapat memproses informasi yang sulit secara bertahap ketika mendapatkan dukungan emosional yang baik. Namun, ada kalanya suatu kejadian memberikan dampak yang lebih besar terhadap kondisi psikologis mereka.



Orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus, seperti:



Anak mengalami mimpi buruk atau kesulitan tidur.



Anak menjadi jauh lebih mudah takut atau cemas.



Anak terus-menerus membicarakan kejadian buruk yang dialaminya.



Anak mulai menghindari sekolah, teman, atau aktivitas yang sebelumnya disukai.



Anak menjadi lebih mudah marah, menarik diri, atau sering menangis.



Anak mengalami keluhan fisik berulang, seperti sakit perut atau sakit kepala tanpa penyebab yang jelas.



Anak menunjukkan penurunan konsentrasi atau perubahan perilaku yang cukup signifikan.



Perlu dipahami bahwa satu atau dua perubahan perilaku tidak otomatis berarti anak mengalami gangguan psikologis. Reaksi anak juga dipengaruhi oleh usia, pengalaman sebelumnya, dukungan keluarga, dan tingkat kedekatan mereka dengan peristiwa tersebut.



Namun, jika perubahan berlangsung lama, semakin berat, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan psikolog anak atau tenaga profesional kesehatan mental.



Jika anak mengalami atau mengungkapkan kekerasan, pelecehan, maupun ancaman keselamatan, prioritaskan perlindungan anak dan segera cari bantuan dari pihak yang berwenang atau profesional yang kompeten.



Jangan menunggu sampai kondisi semakin memburuk untuk memberikan dukungan.



Kesimpulan: Anak Membutuhkan Kejujuran, Bukan Dunia yang Selalu Terlihat Sempurna



Membicarakan hal-hal buruk kepada anak memang bukan perkara mudah. Ada kalanya kita ingin menghindari percakapan tersebut karena takut membuat mereka sedih, khawatir, atau kehilangan rasa aman.



Namun, melindungi anak bukan berarti menyembunyikan seluruh kenyataan dari kehidupan mereka.



Anak-anak perlu belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada peristiwa yang menyedihkan, ada orang yang melakukan tindakan tidak baik, dan ada situasi yang tidak selalu bisa kita kendalikan.



Meski demikian, cara kita menyampaikan kenyataan tersebut akan sangat memengaruhi bagaimana anak memahaminya.



Mulailah dengan memberikan penjelasan yang sesuai usia, mendengarkan perasaan mereka, membangun rasa aman, mengajukan pertanyaan terbuka, serta mengajarkan keterampilan menghadapi situasi sulit.



Yang tidak kalah penting, tunjukkan bahwa mereka tidak harus menghadapi ketakutan sendirian.



Jadikan diri kita sebagai tempat yang aman bagi anak untuk bertanya, bercerita, menangis, bahkan mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit mereka pahami.



Sebab, anak yang tumbuh dengan komunikasi terbuka tidak harus menjadi anak yang tidak pernah mengalami ketakutan. Mereka adalah anak-anak yang belajar bahwa perasaan mereka berharga, bantuan selalu bisa dicari, dan kesulitan dapat dihadapi selangkah demi selangkah.



